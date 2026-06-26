Рок-цитата. Rudy Sarzo: «Есть группы, которые выступают под фонограммы, но не говорят об этом публике. А я предпочитаю быть честным»

Rudy Sarzo (это вкратце: настоящее имя музыканта Rodolfo Maximiliano Sarzo Lavieille Grande Ruiz Payret y Chaumont) — уважаемый бас-гитарист, успевший за свою карьеру переиграть во множестве коллективов, от QUIET RIOT и WHITESNAKE до Оззи, BLUE ÖYSTER CULT и Дио, призанлся, что в свои 75 освоил высокие технологии. И что новый трек ему помог написать нейромозг.

Недавно он выпустил тему под названием «Your Heart Is The Road», и прокомментировал ее создание так.

«Сразу признаюсь: я использовал искусственный интеллект. Есть группы, которые ездят в туры и выступают под фонограммы или используют заранее записанные дорожки, но при этом не объявляют публике: «Кстати, у нас все идет под треки». Они просто этого не говорят. А я предпочитаю быть честным.

У меня нет бюджета. Да и у кого он сейчас есть? У меня нет возможности вернуться домой, выложить десять тысяч долларов за студию только ради нескольких песен, которые потом будут самостоятельно выпущены на стриминговых сервисах.

Почему я не хочу идти на какой-нибудь лейбл? Ну, у меня заготовлено около десяти новых треков, и они разные. Так что я не хочу пихать все в одну альбомную коробку, а планирую выпускать постепенно, через определенные промежутки времени. Ибо если вам понравится первая песня, не стоит ожидать, что следующая будет звучать точно так же. В моем случае это не так.

Мне хочется играть музыку, которую я не играл почти пятьдесят лет своей жизни. Скажем, скоро исполнится пятьдесят лет с тех пор, как я впервые исполнил «Slick Black Cadillac» с QUIET RIOT. Я присоединился к группе в 1978 году, и эта тема уже тогда была в концертной программе. Пятьдесят лет! Господи, хватит. Дайте мне немного свободы.

Мне хочется больше творчества. Надоело оставаться запертым в одной и той же старой музыкальной нише».

То есть новая творческая свобода — это создавать промпты. Главное, ничего не перепутайте.

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