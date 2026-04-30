Металкор-группу ZAO стриминговая платформа забанила как AI-контент

Пока музыканты решают, как жить в мире нейросетей и до какой степени позволять им влиять на творчество, а музыкальные платформы прикидывают, что им делать с наплывом ИИ-талантов, кое-кто незаслуженно подпадает под раздачу как нейросетевой бот.

Старая американская металкор/альтернатив-метал группа ZAO, играющая с середины 90-х, не смогла выпустить новый материал на площадке TuneCore, ибо была помечена как AI-контент. Едва музыканты выложили тизер альбома под названием Pillars, они увидели характерную плашечку. А потом, связавшись со службой поддержки, не смоги убедить тамошних ботов, что они сами не боты.

Потому пришлось идти в народ и выкладывать пруфы работы над треками в Сеть.

«Нас обвинили в использовании генеративного ИИ со стороны TuneCore. Поэтому вот скрин из аудиософта DAW и нашего “грязного mid-fi” (патент на рассмотрении) процесса записи. Вы заметите, что мы не только не квантизируем партии и не убираем звуки дыхания, но также записываем барабаны и тарелки отдельно, чтобы можно было проделать с ударными необходимые манипуляции (но не редактировать партии — ошибок у нас полно повсюду). Тут даже технически нет ни клик-трека, ни сэмплов. Если бы мы использовали ИИ, его б стоило уволить за паршивую работу. Это был бы самый убогий AI на свете».

После этого служба поддержки таки исправила ситуацию. Ну и к слову. Spotify собираются добавлять значок “Verified by Spotify” к профилям артистов, которые прошли антибот-проверку. Таковая будет включать не только анализ треков, но и иные подтверждения, что музыканты реальны — в соцсетях, туровых графиках, фотографиях и т.п.

Количество просмотров: 76