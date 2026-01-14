bandcamp no ai
14.01.2026

Bandcamp запретил ai-музыку

Bandcamp, как бы то ни выглядело объявлением войны ветряным мельницам, решил бороться с музыкой, сгенерированный искусственным интеллектом, — инициатива, котоую уже благодарно репостили многие музыканты, полезная, но… выполнимая ли?

Под запрет попадают треки, созданные «полностью или преимущественно» с помощью генеративного ИИ. Использование нейросетей для имитации голоса или стиля других артистов также считается нарушением, — пользователям же будут предоставлены инструменты, чтобы пожаловаться на подозрительный контент. Свое решение хозяева платформы объяснили тем, что музыка — это больше, чем просто потребительский продукт, а «человеческая связь через творчество — важная часть культуры и общества».

Среди стриминговых сервисов это первая подобная инициатива — до сих пор Spotify лишь обозначал намерение сопровождать ai-треки соответствующими значками. Ну а Deezer просто поныл, что каждый день ему вгружают около 50 тысяч песен, созданных ИИ, что составляет треть новой музыки.

С официальным заявлением Bandcamp можно ознакомиться тут, ну и удачи им в этом неравном бою.

  • Юрий написал(а):

    А начиналось всё с безалькогольного пива и резиновых женщин …. «Пластмассовый мир победил» (с) ГрОб.

