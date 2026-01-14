Bandcamp запретил ai-музыку

Bandcamp запретил ai-музыкуБлог
Bandcamp, как бы то ни выглядело объявлением войны ветряным мельницам, решил бороться с музыкой, сгенерированный искусственным интеллектом, — инициатива, котоую уже благодарно репостили многие музыканты, полезная, но… выполнимая ли?
Под запрет попадают треки, созданные «полностью или преимущественно» с помощью генеративного ИИ. Использование нейросетей для имитации голоса или стиля других артистов также считается нарушением, — пользователям же будут предоставлены инструменты, чтобы пожаловаться на подозрительный контент. Свое решение хозяева платформы объяснили тем, что музыка — это больше, чем просто потребительский продукт, а «человеческая связь через творчество — важная часть культуры и общества».
Среди стриминговых сервисов это первая подобная инициатива — до сих пор Spotify лишь обозначал намерение сопровождать ai-треки соответствующими значками. Ну а Deezer просто поныл, что каждый день ему вгружают около 50 тысяч песен, созданных ИИ, что составляет треть новой музыки.
С официальным заявлением Bandcamp можно ознакомиться тут, ну и удачи им в этом неравном бою.
1 comment
Комментарии
Юрий:
А начиналось всё с безалькогольного пива и резиновых женщин …. «Пластмассовый мир победил» (с) ГрОб.…
Дебил-пятиклассник:
Crow написал(а):
Вальцест написал(а):
Как думаете, Шульдинер тоже был геем?
Кто о чем…Как дебил-пятикласник, который тупо смеется, когда кто-то говорит слово ху�…
Станислав:
Почему никто не упомянул про Deafheaven с их Lonely People with Power, или же про Agriculture?…
Crow:
Вальцест написал(а):
Как думаете, Шульдинер тоже был геем?
Кто о чем…Как дебил-пятикласник, который тупо смеется, когда кто-то говорит слово хуй…
Crow:
Назар Василич написал(а):
Почему этих долбоебов не посадили на электрический стул ? Или не дали пожизненное ?
в расеи их бы отправили на войну, СВОщеннику,ко�…
Александр:
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER) написал(а):
Уважаю Парадайсов. Они действительно стабильная группа, но они выпустили столько альбомов, что просто путаешься — какой из н�…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Уважаю Парадайсов. Они действительно стабильная группа, но они выпустили столько альбомов, что просто путаешься — какой из них лучший. Они на мой взгляд входят в пят…
Камерад Шайтан:
всё это ерунда… CANNIBAL CORPSE всех давно победил во всех возможных номинациях любых хитпарадов ВСЕХ лет — своими старыми и новыми работами…
jurgis:
между прочим вокалировал в наигоднейшем проекте Myrkgrav. R.I.P. https://www.youtube.com/watch?v=1w0QbEuwuac…
Другой Александр:
Antonarchus написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
Antonarchus написал(а):
Интересно, что авария случилась на пустой парковке… уж точно с одним летальным исходом… это к�…
Виктор (похожий, но не тот):
Вальцест написал(а):
Как думаете, Шульдинер тоже был геем?
Ну да, они с Питером Стилом любили это дело…
Другой Александр:
А я вообще забыл ткнуть голосовалку) Тыкнул бы в Panzerchrist. Третий год подряд одно и тоже, но вштыривает пока ещё.…
Вальцест:
А начиналось всё с безалькогольного пива и резиновых женщин …. «Пластмассовый мир победил» (с) ГрОб.