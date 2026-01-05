Цитата. Geezer Butler о творческом процессе: «К счастью, появился искусственный интеллект»

«У меня накопилась просто тонна материала, — признался Geezer Butler в недавнем интервью, — после того, как мы отыграли последнее шоу с BLACK SABBATH, я занимаюсь тем, что сижу и перебираю все, что накопилось с 80-х. Обновляю это все. Раньше процессу мешал тот факт, что у меня дома нет вокалиста, но, к счастью, появился ИИ.

Так, стало легче провести ревизию старых песен — а нейросетевой вокалист теперь их исполняет. Поэтому я могу взять эти партии и отправиться к певцам — сказать, мол, так и так, я хочу, чтобы на альбоме было такое. Им будет легче понять.

В прежние времена приходилось играть рифф или вроде того, спрашивая, смогут ли они под него спеть. Сейчас никуда ходить не надо, просто сидишь в домашней студии и работаешь с нейросетью — так что потом просто останется найти человека, который это исполнит. Мне это сильно помогает. Хотя многие люди считают, что это обман.

Конечно, в «саббатовские» времена все было иначе: мы собирались вместе и бесконечно джемовали, пока из не рождалась идея, которая всех устраивала. Например, хороший рифф, на который все накручивалось. Потом Оззи придумывал вокальную линию, а я писал текст. Но в основе всегда лежали совместные джем-сессии».

В общем, любопытно, что одной рукой музыканты жалуются, что на стриминговых платформах появляется все больше AI-шных несуществующих групп, созданных людьми, которые даже не умеют играть. А в другой руке держат удобный костыль. Сегодня нейросеть тебе подпоет, завтра сочинит текст, а затем, в минуту творческого ступора, и тот самый рифф, который прежде рождался в ламповых муках. Снимет клип, нарисует обложку, сэкономит и деньги, и время. Осталось только понять, где и в чем именно останется место для творчества.

