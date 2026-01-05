Цитата. Geezer Butler о творческом процессе: «К счастью, появился искусственный интеллект»Блог
«У меня накопилась просто тонна материала, — признался Geezer Butler в недавнем интервью, — после того, как мы отыграли последнее шоу с BLACK SABBATH, я занимаюсь тем, что сижу и перебираю все, что накопилось с 80-х. Обновляю это все. Раньше процессу мешал тот факт, что у меня дома нет вокалиста, но, к счастью, появился ИИ.
Так, стало легче провести ревизию старых песен — а нейросетевой вокалист теперь их исполняет. Поэтому я могу взять эти партии и отправиться к певцам — сказать, мол, так и так, я хочу, чтобы на альбоме было такое. Им будет легче понять.
В прежние времена приходилось играть рифф или вроде того, спрашивая, смогут ли они под него спеть. Сейчас никуда ходить не надо, просто сидишь в домашней студии и работаешь с нейросетью — так что потом просто останется найти человека, который это исполнит. Мне это сильно помогает. Хотя многие люди считают, что это обман.
Конечно, в «саббатовские» времена все было иначе: мы собирались вместе и бесконечно джемовали, пока из не рождалась идея, которая всех устраивала. Например, хороший рифф, на который все накручивалось. Потом Оззи придумывал вокальную линию, а я писал текст. Но в основе всегда лежали совместные джем-сессии».
В общем, любопытно, что одной рукой музыканты жалуются, что на стриминговых платформах появляется все больше AI-шных несуществующих групп, созданных людьми, которые даже не умеют играть. А в другой руке держат удобный костыль. Сегодня нейросеть тебе подпоет, завтра сочинит текст, а затем, в минуту творческого ступора, и тот самый рифф, который прежде рождался в ламповых муках. Снимет клип, нарисует обложку, сэкономит и деньги, и время. Осталось только понять, где и в чем именно останется место для творчества.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 244
Комментарии
Олег:
Polyphemus:
Игорь Молчанов, барабанщик Арии и Мастера периода 80-ых, скончался 29.04.2025…
Барбаруд Барбут:
Александр написал(а):
Камерад Шайтан написал(а):
чмошнованильное время
Аминь, брат троглодит. Вырубаем этот чмошнованильный интернет с дедами акимами и ид�…
Писюн с глазами:
Да вот на том же спотике уже выше крыши чисто нейросетевых проектов вроде Eve of St Mark, Nox Resonantia и др. Причем невзыскательный слушатель разницы не заметит, да еще и похва�…
Александр:
Камерад Шайтан написал(а):
«Сейчас никуда ходить не надо, просто сидишь в домашней студии и работаешь с нейросетью… Осталось только понять, где и в чем именно …
Камерад Шайтан:
«Сейчас никуда ходить не надо, просто сидишь в домашней студии и работаешь с нейросетью… Осталось только понять, где и в чем именно останется место для творчества» —…
Другой Александр:
Alex6 написал(а):
Другой Александр написал(а):
Алекс написал:
Почему дебютника Belnejoum нет в списке? Шикарный албом, между прочим
Заценил. Добротная симфо-скорее-�…
Alex6:
kvltist:
jurgis написал(а):
как фоновое вполнелегко… под текилу и маргариту на пляже…
Mustdie:
Вы вообще слышали Tempestuous Fall — The Descent of Mortals Past Review?
Без этого альбома топ не валиден!…
jurgis:
Alex6:
Другой Александр написал(а):
Алекс написал:
Почему дебютника Belnejoum нет в списке? Шикарный албом, между прочим
Заценил. Добротная симфо-скорее-дэтуха-чем-блэк…
Тварь:
«Сейчас никуда ходить не надо, просто сидишь в домашней студии и работаешь с нейросетью… Осталось только понять, где и в чем именно останется место для творчества» — с этим «музыкантом» всё понятно, подавайте другого
Камерад Шайтан написал(а):
«Сейчас никуда ходить не надо, просто сидишь в домашней студии и работаешь с нейросетью… Осталось только понять, где и в чем именно останется место для творчества» — с этим «музыкантом» всё понятно, подавайте другого
В целом странно чо этот дяденька пытается в нынешнее чмошнованильное время из-себя строить, он уже давно живая легенда, нах ему вообще эти дебри нынешние
Да вот на том же спотике уже выше крыши чисто нейросетевых проектов вроде Eve of St Mark, Nox Resonantia и др. Причем невзыскательный слушатель разницы не заметит, да еще и похвалит за хитовость, потому что ИИшка прекрасно умеет в хуковые моменты.
Александр написал(а):
Камерад Шайтан написал(а):
чмошнованильное время
Аминь, брат троглодит. Вырубаем этот чмошнованильный интернет с дедами акимами и идем ебашить всех каменными дубинами. На сайт не возвращаемся!