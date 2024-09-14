ai music
14.09.2024

Мужика, заработавшего 10 миллионов на AI-музыке, арестовали за мошенничество

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Боты, нейросети, позволяющие быстро генерировать что угодно, AI-музыка, AI-видео, виртуальные группы, виртуальные художники, клонированные голоса — все это довольно быстро внедряется в музыкальную индустрию, и помимо прочего, дарит массу возможностей хитропопым дельцам. В то время, как большинство, например, метал-групп зарабатывают на стримингах жалкие копейки, такие ребята, как 52-летний житель Северной Каролины Michael Smith, делают миллионы. Этого, правда, уже поймали федералы.

Согласно обвинениям, которые включают мошенничество и отмывание денег, Смит в компании с неким музыкальным промоутером и главой фирмы, работающей с музыкальными нейросетями (имена этих людей не разглашаются), за семь лет сгенерировал и разместил на различных платформах — включая Amazon Music, Apple Music, Spotify, YouTube — сотни тысяч треков, а затем подключил ботов, которые обеспечивали нейросетевому креативу постоянные прослушивания.

«Нам нужно ОГРОМНОЕ количество треков и быстро, а также способы обойти антимошеннические механизмы сервисов», — писал Майкл своим коллегам по «бизнесу» в 2018-м. Полученные треки назывались всякими странными именами вроде «Zyme Bedewing» и «Zygotes» и подписывались артистами вроде Calvin Mann, Calypso Xored, Calorie Event и пр. В результате этих усилий мужчина заработал около десяти миллионов долларов — а также внимание следователей.

Если суд примет обвинения, по совокупности Смиту грозит до 20 лет тюрьмы.

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2 комментария

  • анакойхер написал(а):

    вор у вора дубинку украл

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  • Лордка аврил лавинь платила за обед написал(а):

    А дед аким сгенерировал себе «одну жену, но элитную молодую красавицу»

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