Мужика, заработавшего 10 миллионов на AI-музыке, арестовали за мошенничествоБлог
Боты, нейросети, позволяющие быстро генерировать что угодно, AI-музыка, AI-видео, виртуальные группы, виртуальные художники, клонированные голоса — все это довольно быстро внедряется в музыкальную индустрию, и помимо прочего, дарит массу возможностей хитропопым дельцам. В то время, как большинство, например, метал-групп зарабатывают на стримингах жалкие копейки, такие ребята, как 52-летний житель Северной Каролины Michael Smith, делают миллионы. Этого, правда, уже поймали федералы.
Согласно обвинениям, которые включают мошенничество и отмывание денег, Смит в компании с неким музыкальным промоутером и главой фирмы, работающей с музыкальными нейросетями (имена этих людей не разглашаются), за семь лет сгенерировал и разместил на различных платформах — включая Amazon Music, Apple Music, Spotify, YouTube — сотни тысяч треков, а затем подключил ботов, которые обеспечивали нейросетевому креативу постоянные прослушивания.
«Нам нужно ОГРОМНОЕ количество треков и быстро, а также способы обойти антимошеннические механизмы сервисов», — писал Майкл своим коллегам по «бизнесу» в 2018-м. Полученные треки назывались всякими странными именами вроде «Zyme Bedewing» и «Zygotes» и подписывались артистами вроде Calvin Mann, Calypso Xored, Calorie Event и пр. В результате этих усилий мужчина заработал около десяти миллионов долларов — а также внимание следователей.
Если суд примет обвинения, по совокупности Смиту грозит до 20 лет тюрьмы.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 267
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Мужика, заработавшего 10 миллионов на AI-музыке, арестовали за мошенничество
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Комментарии
Дед Аким:
Александр написал(а):
Дед Аким написал(а):
Александр написал(а):
Лордка аврил лавинь платила за обед написал(а):
На вопрос-то ответь
Аким реально тупо конч, веч…
Негорро:
Александр:
Дед Аким написал(а):
Александр написал(а):
Лордка аврил лавинь платила за обед написал(а):
На вопрос-то ответь
Аким реально тупо конч, вечно своим старым говно�…
Лордка аврил лавинь платила за обед:
А дед аким сгенерировал себе «одну жену, но элитную молодую красавицу»…
Дед Аким:
Александр написал(а):
Лордка аврил лавинь платила за обед написал(а):
На вопрос-то ответь
Аким реально тупо конч, вечно своим старым говном спамит вперемешку �…
Дед Аким:
Новинка, шикарный звук, шикарный концерт, одни хиты, я бы сказал среди русских групп это смесь по хитам — Scorpions, Judas Priest, Iron Maiden. Новый живой концертник официальный. Миш…
анакойхер:
Дед Аким:
Александр написал(а):
Лордка аврил лавинь платила за обед написал(а):
На вопрос-то ответь
Аким реально тупо конч, вечно своим старым говном спамит вперемешку �…
Варг:
Пиздаболы они нахуй не кому не нужна, а вот обычный обыватель в лице многих малолеток от этих ублюдков страдали , в частности случай когда они толпой избили двух реб…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Я считаю что Брайды и так молодцы. 32 года регулярно радовали нас релизами -лонг плэями и не развалились. Это вполне нормально что они решили отдохнуть друг от друга. …
Бу-бу-бу-Abruptum:
aur_s написал(а):
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Александр:
Лордка аврил лавинь платила за обед написал(а):
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Аким реально тупо конч, вечно своим старым говном спамит вперемешку со своей инсультной …
Лордка аврил лавинь платила за обед:
вор у вора дубинку украл
А дед аким сгенерировал себе «одну жену, но элитную молодую красавицу»