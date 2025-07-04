Пластмассовый мир победил: моднейшая новая рок-группа 2025 года оказалась фейком

Пластмассовый мир победил: моднейшая новая рок-группа 2025 года оказалась фейкомБлог
Нет, речь не про SLEEP TOKEN, но про начало той эры, когда все сложнее отличать правду от вымысла. Пока еще можно. Но… сколько осталось до момента, когда нейросетевой «скайнет» возьмет под контроль шоу-бизнес?
В общем, на сетевых просторах недавно появился моднейший коллектив THE VELVET SUNDOWN. Как будто бы ниоткуда: ни о каких концертах, интервью, фотокарточках музыкантов, разбросанных по могильникам инстаграма, еще месяц назад никто не слышал.
А тут — внезапно — почти миллион ежемесячных слушателей на Spotify, два полноформатника, фотосеты в винтажном стиле и заманчивые описания вроде: «В психоделии The Velvet Sundown есть нечто тихо-завораживающее. Вы не просто слушаете эту музыку, вы в нее погружаетесь».
Проект THE VELVET SUNDOWN от и до разработали с помощью искусственного интеллекта — в чем под давлением СМИ признался его автор (попавший с интервью в «Rolling Stone»; мог ли о таком мечтать рандомный начинающий реальный проект возрастом в несколько недель от роду?), называющий себя Andrew Frelon. Имя, вероятно, тоже неправда. Однако слушателей/поклонников успешного фейка оказалось подозрительно много. Что, как продолжили разбираться журналисты, ставит другие вопросы: не используют ли, например, Spotify такого рода «призрачных артистов», чтобы сэкономить на выплатах настоящим? Или боты просто гоняют ботов?
Скажем, стриминговый сервис Deezer сообщает, что почти 20% всей музыки на их платформе уже создано с помощью ИИ — и это число удвоилось за последние три месяца.
Что, конечно, только начало.
Ирония, однако, заключается в том, что на THE VELVET SUNDOWN подписываются и реальные люди; их музыка находит отклик, и если не разбираться в деталях, то почему бы и нет. Так обязано ли творчество быть настоящим, если оно реально цепляет? И заметим ли мы ту границу, за которой переселимся в мир фейков и полуфейков, в котором рекламные боты подсунут новых AI’шных рок-звезд?..
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 23
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Пластмассовый мир победил: моднейшая новая рок-группа 2025 года оказалась фейком
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Комментарии
Ветошь:
Eum:
рад за него конечно, но толку, если High Parasite вообще не цепляет, в отличие от «давящей» невесты…
думстер-бумбстер:
«ибо песни группы эмоционально тяжелые, давящие.» — потому и стали легендой и культом.…
Gennadius777:
Да,уже знаем. Спрашивал у Аарона на Facebook, по теме M.D.B. и H.P., он ответил что мол официально я не ушёл из M.D.B. Видел в нэте реклама концерта M.D.B. 5 июля,но на вокале Микко из …
jurgis:
Anastasiya написал(а):
очень модная группа, с мультимиллионной аудиторией
благодарю, успокоили…
Anastasiya:
jurgis написал(а):
вот просто любопытно, чем ещё известны Ronnie Radke и Daiki Koide кроме смехотворных скандалов… наверняка, музыкой годной
Ну, как минимум Falling in Reverse — �…
ИИ:
«There’s no established connection between Astennu and alcohol consumption within the context of Dimmu Borgir or his other musical projects»…
Lumsk:
Знаю Астенну лично с 1995 года, отличный человек, мужик убежденный трезвенник, примерный семьянин, жертвует на благотворительность и занимается спортом, а вы тут всё …
jurgis:
вот просто любопытно, чем ещё известны Ronnie Radke и Daiki Koide кроме смехотворных скандалов… наверняка, музыкой годной…
Алекса:
Вилле Вало охуенный, вы че))) ну по крайнее мере был лет 10-15 назад, увы возраст никого не красит, ну точно не его.…
Necrobutcher борзый:
Euronymous написал(а):
пруфы акта в студию
Вот в студии акты и требуй, а «пруфы» — у следствия в судопроизводстве.
Я блэк метал легенда: для черни уже создал чер�…
Дед Аким:
Щедевр, у девчонки потрясающе сильный голос и энергетика, прислушайтесь, начиная с 2:40 минут песни звучит настоящий церковный колокол и гитарное соло, очень сильна�…
Konstantin:
Я с ним провел много времени. и знаю как развивались события изнутри. я с ним много беседовал на эту тему, Нагаш беседовал, но были только сплошные обещания и очередн…
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