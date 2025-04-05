Мнение. Adrian Smith, IRON MAIDEN: «Чувство, конец света уже близок»Блог
Adrian Smith из IRON MAIDEN, вчера выпустивший второй альбом своего проекта с Richie Kotzen SMITH/KOTZEN под названием Black Light/White Noise, поделился своим видением — как социальные сети и доминирование технологий делают людей несчастными.
«Иногда едешь в машине — и приходится останавливаться, потому что люди идут прямо на тебя, под колеса. Они смотрят в экраны телефонов, полностью поглощены всем, что там происходит. Это зависимость. И да, не буду врать, я, как и все, поглощен. Это отбирает все больший кусок жизни.
Интернет буквально бомбардирует новостями; все происходит как будто само по себе. Оно вползает в жизнь легко и незаметно: вот, в твоей ленте, все, что ты любишь, все, что тебе интересно, оно накапливается, новости поступают — и все, попался, вот уже проводишь время жизни, согнув шею и глядя в экран. 24 на 7. Новостей становится все больше, разных историй со всех концов планеты. Мне кажется, ненормально сопереживать всему на свете! Ибо… ну что ты можешь поменять, как повлияешь?..
Читаешь, например, о всяких ужасах то там, то сям — и чувствуешь, как будто должен с этим что-то делать. Но что? Мы перестали думать о базовых вещах — типа, живи своей жизнью, шаг за шагом, замечай происходящее вокруг, общайся, зарабатывай денежку, плати налоги, получай удовольствие от простых ежедневных занятий. И вообще от жизни. Не думаю, что поглощенность событиями и новостями вне сферы твоего непосредственного влияния делает человека счастливым.
Ну и говоря о технологиях, многие спрашивают, использую ли я нейросети в творчестве. Ни в коем случае. Даже не думаю об этом.
Вообще, сказал бы кто-то мне несколько лет назад, что искусственный интеллект пишет песни?.. Это звучало б как дичь. Но все можно. Сейчас возможны штуки, которые пугают и сносят крышу. Как будто конец света уже близок. То бишь… доминирование социальных сетей уже было страшновато. Но сейчас мы выходим на новый уровень».
А вот, кому интересно, она из новых песен SMITH/KOTZEN. Никаких сетей! Старый добрый ламповый рок.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 122
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Мнение. Adrian Smith, IRON MAIDEN: «Чувство, конец света уже близок»
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Комментарии
Другой Александр:
Это не конец света, а технологическая сингулярность приближается.…
Зануда:
Тварь:
а еще я нашел инсту этого пастора…
не много ли вокруг него диффчонок-нимфеток?…
Тварь:
ААААА!!! Цуко, зачем я ЭТО пречитал:
Asked about his future plans when it comes to making music, Schaffer said: »There’s a few releases that I’ve got up my sleeve that we’re gonna be working on. In terms of new material, I’m gonna give that a little bit of time. I need …
Тварь:
Дружище Христос написал(а):
Ясно, Кинчев американского пошиба выпекся. Жаль, хорошая группа была, самобытная и мощная.
На блаббере с ним интурвуй, расшифровка…
Zeris:
Дружище Христос:
Тварь написал(а):
Все. Этот тоже порвался. Уверовал т.е.
Библия, пастор, христос настоящий, все дела.
Короче, уносите его совсем. Ничего толкового тут можно боль…
Тварь:
Все. Этот тоже порвался. Уверовал т.е.
Библия, пастор, христос настоящий, все дела.
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Antonarchus:
Зае£ись! Я бы сходил! Но к нам, как всегда, наверняка не приедут …
Другой Александр:
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Другой Александр:
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Potato Lich:
Илюха ноготочки написал(а):
Ну тут в очередной раз стоит напомнить, что и в золотой период, и сейчас, KOF — говно, а Дэнни Филт — пидор.
Ну и то, и то чушь собачь�…
Илюха ноготочки:
Ну тут в очередной раз стоит напомнить, что и в золотой период, и сейчас, KOF — говно, а Дэнни Филт — пидор.…
Это не конец света, а технологическая сингулярность приближается.