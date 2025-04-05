Iron Maiden Adrian Smith
05.04.2025

Мнение. Adrian Smith, IRON MAIDEN: «Чувство, конец света уже близок»

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Adrian Smith из IRON MAIDEN, вчера выпустивший второй альбом своего проекта с Richie Kotzen SMITH/KOTZEN под названием Black Light/White Noise, поделился своим видением — как социальные сети и доминирование технологий делают людей несчастными.

«Иногда едешь в машине — и приходится останавливаться, потому что люди идут прямо на тебя, под колеса. Они смотрят в экраны телефонов, полностью поглощены всем, что там происходит. Это зависимость. И да, не буду врать, я, как и все, поглощен. Это отбирает все больший кусок жизни.

Интернет буквально бомбардирует новостями; все происходит как будто само по себе. Оно вползает в жизнь легко и незаметно: вот, в твоей ленте, все, что ты любишь, все, что тебе интересно, оно накапливается, новости поступают — и все, попался, вот уже проводишь время жизни, согнув шею и глядя в экран. 24 на 7. Новостей становится все больше, разных историй со всех концов планеты. Мне кажется, ненормально сопереживать всему на свете! Ибо… ну что ты можешь поменять, как повлияешь?..

Читаешь, например, о всяких ужасах то там, то сям — и чувствуешь, как будто должен с этим что-то делать. Но что? Мы перестали думать о базовых вещах — типа, живи своей жизнью, шаг за шагом, замечай происходящее вокруг, общайся, зарабатывай денежку, плати налоги, получай удовольствие от простых ежедневных занятий. И вообще от жизни. Не думаю, что поглощенность событиями и новостями вне сферы твоего непосредственного влияния делает человека счастливым.

Ну и говоря о технологиях, многие спрашивают, использую ли я нейросети в творчестве. Ни в коем случае. Даже не думаю об этом.

Вообще, сказал бы кто-то мне несколько лет назад, что искусственный интеллект пишет песни?.. Это звучало б как дичь. Но все можно. Сейчас возможны штуки, которые пугают и сносят крышу. Как будто конец света уже близок. То бишь… доминирование социальных сетей уже было страшновато. Но сейчас мы выходим на новый уровень».

А вот, кому интересно, она из новых песен SMITH/KOTZEN. Никаких сетей! Старый добрый ламповый рок.

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1 comment

  • Другой Александр написал(а):

    Это не конец света, а технологическая сингулярность приближается.

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