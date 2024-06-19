Universal Music обучает AI петь как артисты лейбла

Возможно, скоро Джону Бон Джови не придется мучиться, вытягивая ноты поврежденными связками. Крупнейший мировой музыкальный лейбл Universal Music подписал контракт с AI-компанией Soundlabs, согласно которому нейросети будут обучаться петь как подписанные на «юниверсале» артисты. Цель проекта — создание «вокальных моделей сверхвысокой точности». Контролировать, оценивать результаты, а также принимать решения, что с этими результатами делать, будут сами музыканты.

«Мы создаем инструменты, которые не заменят людей на артистическом поприще, но позволят обогатить человеческое творчество. Искусственный интеллект, при этически ответственном подходе и обучении, способен помочь достичь невероятных высот в процессе создания музыки, а также сгладить шероховатости творческого процесса, демократизировать его на всех уровнях», — говорится в официальном пресс-релизе, но как в этику, так и в заботу о музыкантах верится, конечно же, слабо. Большой бизнес — это, знаете ли, вообще не про заботу.

В рамках контракта нейросети Soundlabs будут обучаться различным вокальным подходам, а также проводиться эксперименты: копирование голоса, перекладывание вокальной партии на партии музыкальных инструментов и «переписывание» одного вокала на другой, перевод речи в пение, лингвистическая транспозиция и прочее-прочее.

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