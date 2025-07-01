SANGUISUGABOGG снова в деле! Смотрим, как выглядел бы «Black Hole Sun» в дэз-метале

SANGUISUGABOGG снова в деле! Смотрим, как выглядел бы «Black Hole Sun» в дэз-металеНовинки и новости
SANGUISUGABOGG — группа, конечно, по-прежнему не фантастическая музыкально (дэз и дэз, каких много), но определенно умеет и в хайп, и в клипы, которыми хочется делиться. (Плюс не забудьте квест — написать имя коллектива по памяти или произнести его, не вызвав какого-нибудь дерьмодемона.) Так, на октябрь американцы анонсировали третий альбом Hideous Aftermath и в качестве рекламы будущего лонгплея презентовали клип на сингл “Abhorrent Contraception”.
Пасхалка совершенно очевидна: этакая пародия/творческое переосмысление легендарного видео SOUNDGARDEN «Black Hole Sun», которое, например, в свое время оказало сильнейшее влияние на мою незрелую психику. И, судя по видеоряду ниже, не только на мою…
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 23
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Комментарии
думстер-бумбстер:
«ибо песни группы эмоционально тяжелые, давящие.» — потому и стали легендой и культом.…
Gennadius777:
Да,уже знаем. Спрашивал у Аарона на Facebook, по теме M.D.B. и H.P., он ответил что мол официально я не ушёл из M.D.B. Видел в нэте реклама концерта M.D.B. 5 июля,но на вокале Микко из …
jurgis:
Anastasiya написал(а):
очень модная группа, с мультимиллионной аудиторией
благодарю, успокоили…
Anastasiya:
jurgis написал(а):
вот просто любопытно, чем ещё известны Ronnie Radke и Daiki Koide кроме смехотворных скандалов… наверняка, музыкой годной
Ну, как минимум Falling in Reverse — �…
ИИ:
«There’s no established connection between Astennu and alcohol consumption within the context of Dimmu Borgir or his other musical projects»…
Lumsk:
Знаю Астенну лично с 1995 года, отличный человек, мужик убежденный трезвенник, примерный семьянин, жертвует на благотворительность и занимается спортом, а вы тут всё …
jurgis:
вот просто любопытно, чем ещё известны Ronnie Radke и Daiki Koide кроме смехотворных скандалов… наверняка, музыкой годной…
Алекса:
Вилле Вало охуенный, вы че))) ну по крайнее мере был лет 10-15 назад, увы возраст никого не красит, ну точно не его.…
Necrobutcher борзый:
Euronymous написал(а):
пруфы акта в студию
Вот в студии акты и требуй, а «пруфы» — у следствия в судопроизводстве.
Я блэк метал легенда: для черни уже создал чер�…
Дед Аким:
Щедевр, у девчонки потрясающе сильный голос и энергетика, прислушайтесь, начиная с 2:40 минут песни звучит настоящий церковный колокол и гитарное соло, очень сильна�…
Konstantin:
Я с ним провел много времени. и знаю как развивались события изнутри. я с ним много беседовал на эту тему, Нагаш беседовал, но были только сплошные обещания и очередн…
Тварь:
Ну… в каком-то смысле Шмир прав. На деньги маска можно было бы придумать лекарство от рака по многим типам. вместо того, чтобы спонсировать такое говно, как трапм, хе…
Дед Аким:
Ребята, не пропустите шедевр, произведение реально шикарное и клип…
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