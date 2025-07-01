Sanguisugabogg
01.07.2025

SANGUISUGABOGG снова в деле! Смотрим, как выглядел бы «Black Hole Sun» в дэз-метале

Новинки и новости

SANGUISUGABOGG — группа, конечно, по-прежнему не фантастическая музыкально (дэз и дэз, каких много), но определенно умеет и в хайп, и в клипы, которыми хочется делиться. (Плюс не забудьте квест — написать имя коллектива по памяти или произнести его, не вызвав какого-нибудь дерьмодемона.) Так, на октябрь американцы анонсировали третий альбом Hideous Aftermath и в качестве рекламы будущего лонгплея презентовали клип на сингл “Abhorrent Contraception”.

Пасхалка совершенно очевидна: этакая пародия/творческое переосмысление легендарного видео SOUNDGARDEN «Black Hole Sun», которое, например, в свое время оказало сильнейшее влияние на мою незрелую психику. И, судя по видеоряду ниже, не только на мою…

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