16.03.2026

Клип недели. EXTERMINATION DISMEMBERMENT “The Final Verdict”

Приятно, когда новость о выходе нового сингла и видео беларусов получаешь в рассылке американского промо-агентства, — так, сегодня с утра отрапортовали, что EXTERMINATION DISMEMBERMENT выпустили на Unique Leader Records новинку под названием “The Final Verdict”. И за полдня она уже собрала более 9к просмотров на ютубе.

В стороне остаться было бы просто грешно: ED, как ни крути, самый громкий (во всех отношениях) экспорт метал-Беларуси за последние годы — ну и, помимо сингла, вскоре парни обещают иные любопытные новости. А кто живет в Минске, в эту субботу в «Реакторе» сможет оттопыриться на концерте.

Как отметил коллектив, основополагающая часть трека была написана более десяти лет назад, теперь же он доработан и «будет существовать так долго, сколь долго вообще будет существовать человечество». Аминь.

3 комментария

  • kvltist написал(а):

    «а что ЭТО было?»(с)https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif

    >>>
  • Чорны написал(а):

    Кач металл.
    А в другом клипе, старом, тоже кроссы Nike рекламировали.
    Идею видоса не понял, возможно музыканты хотели показать, какие они мышцатые.

    >>>
  • Чорны написал(а):

    Им, бы, с Шоколаем зарубиться, например.
    В Top Dog, например.

    >>>

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

