Клип недели. EXTERMINATION DISMEMBERMENT “The Final Verdict”Новинки и новости
Приятно, когда новость о выходе нового сингла и видео беларусов получаешь в рассылке американского промо-агентства, — так, сегодня с утра отрапортовали, что EXTERMINATION DISMEMBERMENT выпустили на Unique Leader Records новинку под названием “The Final Verdict”. И за полдня она уже собрала более 9к просмотров на ютубе.
В стороне остаться было бы просто грешно: ED, как ни крути, самый громкий (во всех отношениях) экспорт метал-Беларуси за последние годы — ну и, помимо сингла, вскоре парни обещают иные любопытные новости. А кто живет в Минске, в эту субботу в «Реакторе» сможет оттопыриться на концерте.
Как отметил коллектив, основополагающая часть трека была написана более десяти лет назад, теперь же он доработан и «будет существовать так долго, сколь долго вообще будет существовать человечество». Аминь.
