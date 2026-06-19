Видео недели: новый сингл и клип BEHEMOTH «I, Scvlptor»

Эрик Адамс в трусах:

Другой Александр:

Виктор (похожий, но не тот):

1) Красота, конечно, штука слегка субъективная. Но чтоб леди Гогу красавицей назвать, это довольно специфические вкусы надо иметь.

2) А вы не хотите пойти все эти ваши…