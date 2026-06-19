Видео недели: новый сингл и клип BEHEMOTH «I, Scvlptor»Новинки и новости
В сентябре BEHEMOTH выпускают расширенный восьмипесенный EP I, Scvlptor — эксклюзивный, как они сами его позиционируют, релиз, в который войдут не выпускавшиеся ранее песни, концертная версия «The Return Of Darkness And Evil» и кавер VENOM. В качестве тизера группа опубликовала эпический ч/б клип на эпическую же тему «I, Scvlptor», медленной монументальностью, пафосностью (в хорошем смысле слова) и масштабностью напоминающую ставшую уже классической «O Father O Satan O Sun!».
Nergal: «Мы чертовски рады тому, как получился I, Scvlptor. Несмотря на то, что это не полноценный студийный альбом, а скорее компиляция, сам факт того, что в него вошли песни, которых никто еще никогда не слышал, делает этот релиз для нас по-настоящему значимым.
Более того, некоторые из этих треков несколько отличаются от того, что мы представили на The Shit Ov God. Именно поэтому считаем I, Scvlptor важной работой — своеобразным связующим звеном, мостом между тем, где мы находимся сейчас, и тем, что, возможно, ожидает в далеком будущем».
Темным архитекторам поем мы песню!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 28
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Комментарии
понурый митолизд:
Antonarchus:
Пакость какая-то. И ни фига не про музыку даже.
А вот чего бы вам, Анастасия, чего-нить реально интересного не нарыть? Типа, кто в истории рока дольше всего альбом дел�…
asdf:
Эрик Адамс в трусах:
Прошу внести в протокол, что ганз-н-роузес просто космически переоцененная говнина …
Fredguitarist:
осталось масштабировать данную «объединиющую людей» практику на фэстивалях, что значительно оживит атмосферу оных…
MRK:
goremyka:
Eum:
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Щас дошло, кого мне напоминает стиль речи Деда. Другой дед, который «Мэйк Америка Грейт Эгейн», в очень похожей манере у себя в Тру�…
СиРОЖА:
Gamma Ray ему мало.Так мы уже от gamma ray больше 10ти лет ничего не слышали и не факт что услышим,а жаль…
Другой Александр:
Щас дошло, кого мне напоминает стиль речи Деда. Другой дед, который «Мэйк Америка Грейт Эгейн», в очень похожей манере у себя в Труз Соушел изъясняется. Для полного сх…
Тварь:
Виктор (похожий, но не тот):
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2) А вы не хотите пойти все эти ваши…
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