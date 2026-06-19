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19.06.2026

Видео недели: новый сингл и клип BEHEMOTH «I, Scvlptor»

Новинки и новости

В сентябре BEHEMOTH выпускают расширенный восьмипесенный EP I, Scvlptor — эксклюзивный, как они сами его позиционируют, релиз, в который войдут не выпускавшиеся ранее песни, концертная версия «The Return Of Darkness And Evil» и кавер VENOM. В качестве тизера группа опубликовала эпический ч/б клип на эпическую же тему «I, Scvlptor», медленной монументальностью, пафосностью (в хорошем смысле слова) и масштабностью напоминающую ставшую уже классической «O Father O Satan O Sun!».

Nergal: «Мы чертовски рады тому, как получился I, Scvlptor. Несмотря на то, что это не полноценный студийный альбом, а скорее компиляция, сам факт того, что в него вошли песни, которых никто еще никогда не слышал, делает этот релиз для нас по-настоящему значимым.

Более того, некоторые из этих треков несколько отличаются от того, что мы представили на The Shit Ov God. Именно поэтому считаем I, Scvlptor важной работой — своеобразным связующим звеном, мостом между тем, где мы находимся сейчас, и тем, что, возможно, ожидает в далеком будущем».

Темным архитекторам поем мы песню!

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