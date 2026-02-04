exodus
04.02.2026

«Мы знали, что YouTube это не пропустит». Новый клип и тема EXODUS «3111»

EXODUS, трэшевая карьера которых то проседала, то возвращалась в топы любителей жанра, в 2021-м выпустили альбом Persona Non Grata — и он внезапно стал рекордсменом чартов и продаж в их карьере. В этому году также, если кто скучал, вернулся фронтмен Rob Dukes — и что из этого вышло, мы доподлинно узнаем в конце марта, с официальным релизом двенадцатого полноформатника коллектива Goliath. В качестве затравки — немного брутальностей.

«3111», открывающая тема будущего альбома, посвящена войнам мексиканских наркокартелей, в особенности убийствам в городе Ciudad Juárez, где только за 2010 год было уничтожено 3111 человек. Как это выглядело, EXODUS показали в клипе — однако версию без цензуры решили выложить только на своем сайте exodus3111.com.

«На YouTube мы опубликовали более мягкий вариант, потому что даже за более безобидные сцены постоянно получаем жалобы и рискуем остаться без канала. Если честно, в видео нет ничего такого, чего бы нельзя было найти в новостях — да и на том же ютубе, но мы знали все равно, что не пустят. И решили разгуляться по полной только на своей страничке».

В общем, кому зверств, переходите по ссылке выше, а чтобы заценить, с чем EXODUS идет в 2026-й, можно тыкнуть на «плей» прям тут.

1 comment

  • kvltist написал(а):

    весьма достойно-бодро, дедам-трэшерам респектhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

    >>>

