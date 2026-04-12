Castle Rat
12.04.2026

Королева крыс и ее фэтензи-дум: новый клип CASTLE RAT «Siren»

Нью-йоркская группа CASTLE RAT появилась в 2019 году и сразу взяла в оборот средневековые-ряженые-фэнтези ивенты, представив броский сценический образ (+ коротенькую пикантную секси-кольчугу рыжеволосой вокалистки Riley ‘The Rat Queen’ Pinkerton) и сладостно-дымный эпик-хэви-дум-метал с театральщиной на грани фола.

Новости об их выступлениях и анонсы песен/релизов быстро посыпались из каждого утюга — одних забавляли сиськи в сочетании с единорогами и колюще-режущими предметами на фотосетах, другим искренне понравилась музыка коллектива — этакий ретро-дум а-ля PENTAGRAM с очаровательным вокалом сирены-искусительницы.

И кстати о сиренах. На днях группа выпустила клип на песню «Siren» из своего прошлогоднего, второго по счету студийника The Bestiary, и кто еще не знаком с этими сказочниками, наслаждайтесь.

