Королева крыс и ее фэтензи-дум: новый клип CASTLE RAT «Siren»Новинки и новости
Нью-йоркская группа CASTLE RAT появилась в 2019 году и сразу взяла в оборот средневековые-ряженые-фэнтези ивенты, представив броский сценический образ (+ коротенькую пикантную секси-кольчугу рыжеволосой вокалистки Riley ‘The Rat Queen’ Pinkerton) и сладостно-дымный эпик-хэви-дум-метал с театральщиной на грани фола.
Новости об их выступлениях и анонсы песен/релизов быстро посыпались из каждого утюга — одних забавляли сиськи в сочетании с единорогами и колюще-режущими предметами на фотосетах, другим искренне понравилась музыка коллектива — этакий ретро-дум а-ля PENTAGRAM с очаровательным вокалом сирены-искусительницы.
И кстати о сиренах. На днях группа выпустила клип на песню «Siren» из своего прошлогоднего, второго по счету студийника The Bestiary, и кто еще не знаком с этими сказочниками, наслаждайтесь.
Читайте также:
- Клип недели. EXTERMINATION DISMEMBERMENT “The Final Verdict”
- «Мы знали, что YouTube это не пропустит». Новый клип и тема EXODUS «3111»
- Альбом января: KREATOR «Krushers Of The World»
- Клип недели: новая тема ARCHSPIRE «Carrion Ladder»
- KREATOR в нейросетевом Мордоре. Смотрим новый клип «Seven Serpents»
- Видео недели: ORBIT CULTURE «Hydra»
- SANGUISUGABOGG снова в деле! Смотрим, как выглядел бы «Black Hole Sun» в дэз-метале
- Клип июня: PERTURBATOR и ULVER в теме «Apocalypse Now»
- Видео недели: новый клип Till Lindemann «Und die Engel singen»
- «Понимаем ли мы вообще, что творим?» Смотрим постапокалиптический эпик LORNA SHORE «Oblivion»
Обновления
Драммер Eric Morotti с грохотом ушел из SUFFOCATION, обозвав их абьюзерами и наркоманами
BEHEMOTH записали гимн польского Mystic Festival. И это…
«Біляш на Вокзалі» и «Смердючі Шкарпетки». Женская группа ЦИЦЬКА выпустила дебютный альбом
Мнение. Uli Jon Roth: «Слишком много гитаристов, которые молотят, как пишущие машинки»
Kiko Loureiro попытался обвинить ARCH ENEMY в плагиате. Вышло не очень
Цитата. Gary Holt, EXODUS: «Я честно считаю, что ‘Master Of Puppets’ — это лучший альбом в метале на все времена»
NEUROSIS вернулся
Пока KING DIAMOND не видит. Участники группы создали проект LEX LEGION
Новая музыкальная сенсация — ANGINE DE POITRINE
Alissa White-Gluz запустила группу ГОЛУБАЯ МЕДУЗА (не путать с устрицей)
