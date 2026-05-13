Клип недели: DYMNA LOTVA «Zory»
Активный во всех отношениях (и в сетевых просторах, и на концертных площадках, и регулярно снабжающий разного рода релизами) беларуский экспорт DYMNA LOTVA объявил о выходе нового альбома Vyraj и в связи с этим показал пронзительный, как и все творчество коллектива, клип «Zory». Как сошлись в комментариях многие металхеды, это самая лучшая, безупречная и роскошная тема «лотвы» на сегодняшний день. Равно как и видеоряд. Спорить не будем!
Текст на беларуском и в английском переводе можно почитать на юютубе, и речь в нем то ли о полете, то ли смерти. Согласно народным легендам, Млечный путь помогает птицам найти дорогу в теплые края в конце лета; или — другая версия — провожает души покойничков на тот свет. Что кому больше нравится — так или иначе, звезды здесь не совсем то, чем кажутся.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 108
Клип недели: DYMNA LOTVA «Zory»
