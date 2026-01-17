KREATOR
17.01.2026

Альбом января: KREATOR «Krushers Of The World»

Новинки и новости

Сходу, даже без предварительного прослушивания, — один из самых важных метал-релизов нового года, 16 студийник KREATOR Krushers Of The World вышел сегодня, а для дополнительной убедительности ветераны презентовали клип на титульную вещь. Сюжет развивается в… постапокалиптическом Берлине.

«Не позвольте, чтобы это случилось. Все зависит от вас», — предваряет видео надпись, потом следует роскошный рифф, а затем характерная для позднего KREATOR’a шведская мелодэзовщина, то от AMON AMARTH, то от IN FLAMES, ну а конкретно в этой теме — с вайбом HYPOCRISY. Что, конечно, не умаляет ее достоинств будущего концертного боевика. Слушаем!

Количество просмотров: 79

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *