Альбом января: KREATOR «Krushers Of The World»Новинки и новости
Сходу, даже без предварительного прослушивания, — один из самых важных метал-релизов нового года, 16 студийник KREATOR Krushers Of The World вышел сегодня, а для дополнительной убедительности ветераны презентовали клип на титульную вещь. Сюжет развивается в… постапокалиптическом Берлине.
«Не позвольте, чтобы это случилось. Все зависит от вас», — предваряет видео надпись, потом следует роскошный рифф, а затем характерная для позднего KREATOR’a шведская мелодэзовщина, то от AMON AMARTH, то от IN FLAMES, ну а конкретно в этой теме — с вайбом HYPOCRISY. Что, конечно, не умаляет ее достоинств будущего концертного боевика. Слушаем!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 79
Комментарии
Дед Аким:
Какая шикарная, молоденькая, сексуальная, голосистая немчура. Дженифер Хабен. Выступление в акустике, признак мастерства. Акустика дает понять уровень артиста, жив…
evergrief:
Для меня лучшие были omnium gatherum и messa. И у крэдлов в самом деле хороший альбом получился.…
ratfred:
Вальцест написал(а):
Как думаете, Шульдинер тоже был геем?
Почему тоже?…
Wotan:
Bloody JJ:
Станислав написал(а):
Почему никто не упомянул про Deafheaven с их Lonely People with Power, или же про Agriculture?
Потому что говно…
Алексей:
Что-то напоминает?
Лично мне Blood Drive и Twisted Metal напоминает, а вам?
А вообще я его очень люблю,…
Юрий:
А начиналось всё с безалькогольного пива и резиновых женщин …. «Пластмассовый мир победил» (с) ГрОб.…
Алунка:
то есть, если я записал вокал сам и прогнал его, например, через audimee, меня забанят, несмотря на то, что руками сыграно хуилиард инструментов? странно…
динозавр-меломан:
дело нелёгкое, но gj сути своей решение верное… ИИ «поделки» годны если только для бесплатной раздачи-стриминга-шаринга по-определению (ибо творчеством по-сути не яв…
Вальцест:
Crow написал(а):
Вальцест написал(а):
Как думаете, Шульдинер тоже был геем?
Кто о чем…Как дебил-пятикласник, который тупо смеется, когда кто-то говорит слово ху�…
Дебил-пятиклассник:
Crow написал(а):
Вальцест написал(а):
Как думаете, Шульдинер тоже был геем?
Кто о чем…Как дебил-пятикласник, который тупо смеется, когда кто-то говорит слово ху�…
Станислав:
Почему никто не упомянул про Deafheaven с их Lonely People with Power, или же про Agriculture?…
Crow:
Вальцест написал(а):
Как думаете, Шульдинер тоже был геем?
Кто о чем…Как дебил-пятикласник, который тупо смеется, когда кто-то говорит слово хуй…
Добавить комментарий