«Понимаем ли мы вообще, что творим?» Смотрим постапокалиптический эпик LORNA SHORE «Oblivion»Новинки и новости
Любопытная новинка: LORNA SHORE выложили 8.5-минутный трек «Oblivion» из будущего, сентябрьского альбома I Feel The Everblack Festering Within Me. Эпичнейший черненый симфо-дэзкор, постапокалиптический клип, ну и как всегда, роскошная работа Will Ramos — одного из лучших вокалеров современной экстрим-сцены. Впрочем, LORNA SHORE круты примерно во всем — недаром они собирают солдауты в многотысячных залах.
Will Ramos: «Работа над этой песней ощущалась как кульминация всего, что мы делали раньше, но выведенная на новый уровень — более зрелое, эволюционировавшее воплощение сущности LORNA SHORE. Я представлял себе постапокалиптический мир в (надеюсь, далеком) будущем — мир, в котором мы сами посеяли семена собственного уничтожения.
Мы хотели лучшего, верили, что делаем нечто, способное спасти нас в умирающем мире, но в итоге лишь ускорили его неминуемую гибель. Это поднимает болезненные вопросы: что есть добро? Понимаем ли мы вообще, что творим? Что мы на самом деле сделали, чтобы изменить ход событий? Мы орошаем землю или лишь подливаем масло в разгорающийся огонь?»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 103
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Комментарии
Harvey Keitel:
Виктор (похожий, но не тот) написал(а):
Другой Александр написал(а):
Чёт музон у них какой-то совсем уж для старпёров…
С 1971 года играть как не умели, так и не уме�…
Harvey Keitel:
Юрий написал(а):
Видео как всегда не доступно в нашей стране )) И опережу умников , впн у меня включен ! Посмотрел на ВК видео , без проблем и впн. ))
В России ?…
Юрий:
Видео как всегда не доступно в нашей стране )) И опережу умников , впн у меня включен ! Посмотрел на ВК видео , без проблем и впн. ))…
Изпрошлого:
Вторая строчка в «социальном портрете» — это ж типичный посетитель хиткиллера …
Crow:
nihildrive:
Надо придумать шутку про тощего Барни и растёгнутую ширинку. …
G D:
Deazel написал(а):
Такое ощущение, что они это делают просто для бабок.
Там логика давно приказала долго жить. Взять хотя бы то двухдисковое издание, наполненно�…
Deazel:
afterglowstar написал(а):
Только первая песня альбома имеет право на прослушивание. Атмосфера буквально может перенести в начало нулевых.
Остальное — типичнейшая �…
Дед Аким:
Туомас талантище, жена его красавица, песня очень мелодичная и качественный звук, всё на своих местах, композиторское мастерство, полный восторг!!!…
Ветошь:
Alex:
от Виктора недоумевающего Виктору (который всё ещё Ни разу НЕ гитарист):
Виктор (еще больше похожий, но все еще не тот) написал(а):
Antonarchus написал(а):
Виктор (похожий, но не тот) написал(а):
Другой Александр написал(а):
Чёт музон у них ка…
Виктор (еще больше похожий, но все еще не тот):
Antonarchus написал(а):
Виктор (похожий, но не тот) написал(а):
Другой Александр написал(а):
Чёт музон у них какой-то совсем уж для старпёров…
С 1971 года играть как не �…
Видео как всегда не доступно в нашей стране )) И опережу умников , впн у меня включен ! Посмотрел на ВК видео , без проблем и впн. ))
Юрий написал(а):
Видео как всегда не доступно в нашей стране )) И опережу умников , впн у меня включен ! Посмотрел на ВК видео , без проблем и впн. ))
В России ?