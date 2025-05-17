LORNA SHORE oblivion
17.05.2025

«Понимаем ли мы вообще, что творим?» Смотрим постапокалиптический эпик LORNA SHORE «Oblivion»

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Любопытная новинка: LORNA SHORE выложили 8.5-минутный трек «Oblivion» из будущего, сентябрьского альбома I Feel The Everblack Festering Within Me. Эпичнейший черненый симфо-дэзкор, постапокалиптический клип, ну и как всегда, роскошная работа Will Ramos — одного из лучших вокалеров современной экстрим-сцены. Впрочем, LORNA SHORE круты примерно во всем — недаром они собирают солдауты в многотысячных залах.

Will Ramos: «Работа над этой песней ощущалась как кульминация всего, что мы делали раньше, но выведенная на новый уровень — более зрелое, эволюционировавшее воплощение сущности LORNA SHORE. Я представлял себе постапокалиптический мир в (надеюсь, далеком) будущем — мир, в котором мы сами посеяли семена собственного уничтожения.

Мы хотели лучшего, верили, что делаем нечто, способное спасти нас в умирающем мире, но в итоге лишь ускорили его неминуемую гибель. Это поднимает болезненные вопросы: что есть добро? Понимаем ли мы вообще, что творим? Что мы на самом деле сделали, чтобы изменить ход событий? Мы орошаем землю или лишь подливаем масло в разгорающийся огонь?»

Количество просмотров: 103

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2 комментария

  • Юрий написал(а):

    Видео как всегда не доступно в нашей стране )) И опережу умников , впн у меня включен ! Посмотрел на ВК видео , без проблем и впн. ))

    >>>
  • Harvey Keitel написал(а):

    Юрий написал(а):
    Видео как всегда не доступно в нашей стране )) И опережу умников , впн у меня включен ! Посмотрел на ВК видео , без проблем и впн. ))
    В России ?

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