Ню-Индия. Смотрим новый клип BLOODYWOOD

Ню-Индия. Смотрим новый клип BLOODYWOODНовинки и новости
Индусы BLOODYWOOD, мощно стартовавшие международную карьеру альбомом Rakshak, подписались на американском лейбле Fearless Records и катаются по евротурам, стараясь закрепиться на рынке. И это работает!
Плюс, поддерживая интерес к своему ню-метал творчеству, сдобренному индийским национальным колоритом, на днях коллектив выпустил клип на новую тему «Nu Delhi», показывая столицу так, как ее не видят не только туристы, но и, кажется, заурядные жители.
«Это любовное послание Нью-Дели — городу, который нас воспитал, в котором мы росли, мечтая о той жизни, которой живем сейчас. Это столица красочного хаоса, полная любви, но в то же время готовая приструнить всякого, кто позволяет себе слишком много. Это не просто город; это шахматное поле со своей бесконечной игрой».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 185
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Комментарии
Виктор:
Зануда:
RIP …
Дед Аким:
Не был в этом клубе, был в Раменском на НАШЕствии, в дк Горбунова (Горбущке) , 18 тонн клуб, ДК МАИ на соколе клуб, там много раз был, душевные клубы, СК Олимпийский, даже …
Слава Кулифеев:
А Leprous — Melodies Of Atonement (2024) ему не понравился ? …
juris:
это да, банда приятно удивила https://www.youtube.com/watch?v=6N4rLtjPzH0&t=571s…
Юрий:
Я честно попытался это прослушать с утра …. В итоге аж подташнивать стало (((…
Дед Аким:
Ой как хорошо, какой кайф, как превосходно, великолепно, и прекрасно, полный восторг, труь, шедевр, отныне, присно и вовеки веков…
Дед Аким:
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Чтобы оценить кавер, надо знать оригинал, оригинал хит великой группы
Queen — The Show Mus…
Anastasiya:
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER) написал(а):
Я слышал о чудовищных разрушениях от урагана Milton во Флориде и Северной Каролине. Показывали по телеку. Я уже боялся за тебя На�…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Я слышал о чудовищных разрушениях от урагана Milton во Флориде и Северной Каролине. Показывали по телеку. Я уже боялся за тебя Настя что и тебя коснулось. Ты же в Северн…
Дед Аким:
Фредди Меркури. Тема хиты, группа состоит почти из одних хитов. QUEEN в 1992 году сделали шикарный концерт его памяти, от количества приглашенных звезд на метр площади з�…
40PT:
Пакуль слухаў, чамусці пра мглу ўспомніў. Толькі тут пацяжэй…
juris:
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