Bloodywood
20.10.2024

Ню-Индия. Смотрим новый клип BLOODYWOOD

Новинки и новости

Индусы BLOODYWOOD, мощно стартовавшие международную карьеру альбомом Rakshak, подписались на американском лейбле Fearless Records и катаются по евротурам, стараясь закрепиться на рынке. И это работает!

Плюс, поддерживая интерес к своему ню-метал творчеству, сдобренному индийским национальным колоритом, на днях коллектив выпустил клип на новую тему «Nu Delhi», показывая столицу так, как ее не видят не только туристы, но и, кажется, заурядные жители.

«Это любовное послание Нью-Дели — городу, который нас воспитал, в котором мы росли, мечтая о той жизни, которой живем сейчас. Это столица красочного хаоса, полная любви, но в то же время готовая приструнить всякого, кто позволяет себе слишком много. Это не просто город; это шахматное поле со своей бесконечной игрой».

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