DEATH SS
26.03.2025

Низкий художественный уровень: смотрим новые клипы DEATH SS

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Основным участникам итальянской группы DEATH SS, клавишнику Federico ‘Delirio’ Pedichini и фронтмену Steve Sylvester уже сильно за 50 (даже более того, Сильвестру в этом году исполняется 65), однако это не мешает им дико краситься, разгуливать в сеточках, стальных и кожаных трусах, окружать себя голыми телочками, и вообще творить творческий беспредел на грани безвкусицы и фола — этакая КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА, только в хэви-метале и Италии.

Образовался коллектив в 1977 году, сразу сделав ставку на нехитрый хоррор-эпатаж-эротик-контент, с изрядной толикой самоиронии и, в принципе, весьма неплохими аранжировочными способностями. С тех пор DEATH SS неоднократно распадался, собирался, разваливался и восставал снова, с новым составом и старыми трюками.

Альбомов за такой период времени он записали не много, всего где-то с десяток, ну а в последние годы DEATH SS сделали ставку на отдельные синглы и видео с мини-историями, кружевными трусиками, голыми монашками, ангелами и демонами.

Вашему вниманию два клипа, опубликованные в этому году, «Justified Sinner» и «Love Until Death» в качестве демонстрации, что иногда люди в свои 60+ еще ого-го.

Да, а это как они выступают вживую — концерт 2024 года.

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4 комментария

  • jurgis написал(а):

    спасибо, нафих надоhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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  • Ad Noctum написал(а):

    quote: «однако это не машет им»

    Машет, машет! Стальными и кожаными трусами! https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif
    Да и вообще, скажите на милость — ну вот во что, по-вашему, может быть одет человек, которого совут Фредерико Педикини? Ну разумеется в сеточку, очевидно же! https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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  • Дружище Христос написал(а):

    jurgis написал(а):
    нафих надо
    Что реально нафих надо, так это твое бессодержательное нытье под каждой новостью в стиле «Пофих» и «Нафих надо». Зачем вообще время тратить на такие комменты, я хз

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  • бегемот гена написал(а):

    death ass видимо полное их название

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