Низкий художественный уровень: смотрим новые клипы DEATH SS

Низкий художественный уровень: смотрим новые клипы DEATH SSБлог
Основным участникам итальянской группы DEATH SS, клавишнику Federico ‘Delirio’ Pedichini и фронтмену Steve Sylvester уже сильно за 50 (даже более того, Сильвестру в этом году исполняется 65), однако это не мешает им дико краситься, разгуливать в сеточках, стальных и кожаных трусах, окружать себя голыми телочками, и вообще творить творческий беспредел на грани безвкусицы и фола — этакая КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА, только в хэви-метале и Италии.
Образовался коллектив в 1977 году, сразу сделав ставку на нехитрый хоррор-эпатаж-эротик-контент, с изрядной толикой самоиронии и, в принципе, весьма неплохими аранжировочными способностями. С тех пор DEATH SS неоднократно распадался, собирался, разваливался и восставал снова, с новым составом и старыми трюками.
Альбомов за такой период времени он записали не много, всего где-то с десяток, ну а в последние годы DEATH SS сделали ставку на отдельные синглы и видео с мини-историями, кружевными трусиками, голыми монашками, ангелами и демонами.
Вашему вниманию два клипа, опубликованные в этому году, «Justified Sinner» и «Love Until Death» в качестве демонстрации, что иногда люди в свои 60+ еще ого-го.
Да, а это как они выступают вживую — концерт 2024 года.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 274
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4 комментария
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Комментарии
Шапка-самосранка:
jeronimo написал(а):
jeronimo написал(а):
26.03.2025 в 12:09
хейт в какой то момент стал больше бегемотом чем сам бегемот
Бехемот в последние лет -надцать вапсче гонят како�…
Шапка-самосранка:
Чота они мне гораздо больше доставляли, когда по всяким лесам, болотам да по поминкам бегали… может, потому фото вверху статьи меня сильнее прикололо, чем сам клип))…
бегемот гена:
Дружище Христос:
jurgis написал(а):
нафих надо
Что реально нафих надо, так это твое бессодержательное нытье под каждой новостью в стиле «Пофих» и «Нафих надо». Зачем вообще время …
Ad Noctum:
quote: «однако это не машет им»
Машет, машет! Стальными и кожаными трусами!
Да и вообще,…
Potato Lich:
jurgis:
Дед Аким:
G D написал(а):
Дед Аким написал(а):
Даже самому неудобно стало. Майли актриса, певица, личность, яркая, харизматичная. Уровень Шакиры, Тины Тернер, Милен Фармер и…
jeronimo:
хейт в какой то момент стал больше бегемотом чем сам бегемот…
СиРОЖА:
Помню как то лет 10 назад Хэммет (по его словам) тоже сочинил кучу риффов для альбома, а потом потерял девайс на котором они якобы были записаны. Подозреваю что что то …
СиРОЖА:
Кирк Хэммет написал(а):
Пока СиРОЖА писал свой полный зависти и желчи пост, я сочинил еще 215 рифов и 114 соляков
А потом проснулся вуахаха…
40PT:
G D:
Дед Аким написал(а):
Даже самому неудобно стало. Майли актриса, певица, личность, яркая, харизматичная. Уровень Шакиры, Тины Тернер, Милен Фармер и Мадонны
Фа…
спасибо, нафих надо
quote: «однако это не машет им»
Машет, машет! Стальными и кожаными трусами!
Да и вообще, скажите на милость — ну вот во что, по-вашему, может быть одет человек, которого совут Фредерико Педикини? Ну разумеется в сеточку, очевидно же!
jurgis написал(а):
нафих надо
Что реально нафих надо, так это твое бессодержательное нытье под каждой новостью в стиле «Пофих» и «Нафих надо». Зачем вообще время тратить на такие комменты, я хз
death ass видимо полное их название