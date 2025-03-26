Низкий художественный уровень: смотрим новые клипы DEATH SS

Основным участникам итальянской группы DEATH SS, клавишнику Federico ‘Delirio’ Pedichini и фронтмену Steve Sylvester уже сильно за 50 (даже более того, Сильвестру в этом году исполняется 65), однако это не мешает им дико краситься, разгуливать в сеточках, стальных и кожаных трусах, окружать себя голыми телочками, и вообще творить творческий беспредел на грани безвкусицы и фола — этакая КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА, только в хэви-метале и Италии.

Образовался коллектив в 1977 году, сразу сделав ставку на нехитрый хоррор-эпатаж-эротик-контент, с изрядной толикой самоиронии и, в принципе, весьма неплохими аранжировочными способностями. С тех пор DEATH SS неоднократно распадался, собирался, разваливался и восставал снова, с новым составом и старыми трюками.

Альбомов за такой период времени он записали не много, всего где-то с десяток, ну а в последние годы DEATH SS сделали ставку на отдельные синглы и видео с мини-историями, кружевными трусиками, голыми монашками, ангелами и демонами.

Вашему вниманию два клипа, опубликованные в этому году, «Justified Sinner» и «Love Until Death» в качестве демонстрации, что иногда люди в свои 60+ еще ого-го.

Да, а это как они выступают вживую — концерт 2024 года.

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