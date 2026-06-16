tom morello
16.06.2026

Мнение. Tom Morello: «Когда говорят, будто музыкантам не следует вмешиваться в политику, обычно значит, что люди не согласны именно с вашими политическими взглядами»

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Tom Morello, произнося имя которого вспоминаешь сначала оголтелый левацкий активизм, и только потом RAGE AGAINST THE MACHINE, ответил всем, кто полагает, что музыку лучше держать вне политики. И наоборот.

«Я считаю так: каждое проявление искусства — это акт сопротивления. Особенно в моей стране, в эти опасные времена, когда мы наблюдаем столь масштабное подавление идей, цензуру книг и отмену артистов за их политические взгляды. Смелость заразительна.

Наш президент может лично ополчиться против тебя и натравить на тебя Министерство юстиции, если ты выступишь против его режима. Из-за этого многие люди просто боятся открыто высказывать свое мнение. Но в тот самый момент, когда ты замолкаешь, авторитаризм начинает побеждать. Именно тогда фашизм делает еще несколько шажков вперед. Потому каждая спетая песня становится маяком света в сгущающейся тьме, а каждая сказанная правда, я надеюсь, звучит как колокол, призывающий людей положить конец безумию.

Когда люди говорят, будто музыкантам не следует вмешиваться в политику, обычно это означает лишь то, что они не согласны именно с вашими политическими взглядами. Но стоит написать песню, которая совпадает с их убеждениями, как они тут же начинают подпевать и поддерживать. Во-первых, это лицемерие. А во-вторых, почему человек должен добровольно отказываться от права на свободу слова только из-за своей профессии? Только потому, что это кого-то задевает? Я считаю, что должно быть ровно наоборот. Если ты начинаешь цензурировать свое творчество, ты оказываешь медвежью услугу и себе, и своему времени. И это касается не только музыкантов».

Будете ли вы слушать группу с противными вам политическими убеждениями?

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