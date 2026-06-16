Мнение. Tom Morello: «Когда говорят, будто музыкантам не следует вмешиваться в политику, обычно значит, что люди не согласны именно с вашими политическими взглядами»Блог
Tom Morello, произнося имя которого вспоминаешь сначала оголтелый левацкий активизм, и только потом RAGE AGAINST THE MACHINE, ответил всем, кто полагает, что музыку лучше держать вне политики. И наоборот.
«Я считаю так: каждое проявление искусства — это акт сопротивления. Особенно в моей стране, в эти опасные времена, когда мы наблюдаем столь масштабное подавление идей, цензуру книг и отмену артистов за их политические взгляды. Смелость заразительна.
Наш президент может лично ополчиться против тебя и натравить на тебя Министерство юстиции, если ты выступишь против его режима. Из-за этого многие люди просто боятся открыто высказывать свое мнение. Но в тот самый момент, когда ты замолкаешь, авторитаризм начинает побеждать. Именно тогда фашизм делает еще несколько шажков вперед. Потому каждая спетая песня становится маяком света в сгущающейся тьме, а каждая сказанная правда, я надеюсь, звучит как колокол, призывающий людей положить конец безумию.
Когда люди говорят, будто музыкантам не следует вмешиваться в политику, обычно это означает лишь то, что они не согласны именно с вашими политическими взглядами. Но стоит написать песню, которая совпадает с их убеждениями, как они тут же начинают подпевать и поддерживать. Во-первых, это лицемерие. А во-вторых, почему человек должен добровольно отказываться от права на свободу слова только из-за своей профессии? Только потому, что это кого-то задевает? Я считаю, что должно быть ровно наоборот. Если ты начинаешь цензурировать свое творчество, ты оказываешь медвежью услугу и себе, и своему времени. И это касается не только музыкантов».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 152
Читайте также:
- Мнение. Chrissie Hynde: «Массовое помешательство на смартфонах и съемке напоминает мне обезьян, которые дрочат на глазах у публики в зоопарке»
- Разбор: вокалисты, которым пора уйти на пенсию
- Цитата. David Ellefson: «То, что сгенерировала нейросеть, никогда не найдет отклика в душе»
- Цитата. Floor Jansen: «Есть Христово тело, пить его кровь — это, блэт, просто омерзительно»
- Мнение. Adrian Smith, IRON MAIDEN: «Чувствую, конец света уже близок»
- Randy Blythe (LAMB OF GOD): «Верните Илона Маска, этого ОБДОЛБАННОГО КЕТАМИНОМ КОСМИЧЕСКОГО ОБЕЗЬЯНО-РОБОТА, обратно в клетку»
- Devin Townsend: «Я сейчас могу позволить себе только акустический тур»
- Цитата. Nergal — начинающим музыкантам: «Не нужно создавать никаких новых групп»
- Robert Fripp: «Мне 76 лет, с хрена ли меня должно волновать, кому что не нравится?»
- James Hetfield в Бразилии: «Перед концертом в голове возникали разные мысли: мол, я слишком старый, чтобы играть хорошо»
Обновления
-
Мнение. Tom Morello: «Когда говорят, будто музыкантам не следует вмешиваться в политику, обычно значит, что люди не согласны именно с вашими политическими взглядами»
-
Мнение. ALL THAT REMAINS, Phil Labonte: «Количество мужских самоубийств находится на рекордном уровне. Мужчины выпадают из общественной жизни»
-
RUSH открыли тур с новой барабанщицей
-
Как банан разозлил американскую хардкор-сцену
-
Aad Kloosterwaard, SINISTER: «13 мая я перестал дышать»
-
Мнение. Chrissie Hynde: «Массовое помешательство на смартфонах и съемке напоминает мне обезьян, которые дрочат на глазах у публики в зоопарке»
-
ACCEPT перезаписали «Fast As A Shark» с участием Phil Anselmo, Kirk Hammett, Mikkey Dee и Billy Sheehan
-
Репортаж. Maryland Deathfest 2026, часть 2
-
Репортаж. Maryland Deathfest 2026, часть 1
-
Вокалист BEARTOOTH после брака длиной в 14 лет: «Я гей и я этим горжусь»
Комментарии
Христос (который) Иисус:
Дед Аким написал(а):
Fredguitarist написал(а):
Дед Аким написал(а):
до Леди Га Га и Майли Сайрус, высший уровень!!!
Тем заслуга Слот ещё круче, труь
«Леди Га Га и Слот вы…
скуф-блэкер:
Дед Аким написал(а):
Fredguitarist написал(а):
Дед Аким написал(а):
до Леди Га Га и Майли Сайрус, высший уровень!!!
Тем заслуга Слот ещё круче, труь
«Леди Га Га и Слот вы…
Fredguitarist:
Дед Аким написал(а):
Fredguitarist написал(а):
Дед Аким написал(а):
до Леди Га Га и Майли Сайрус, высший уровень!!!
Тем заслуга Слот ещё круче, труь
«Леди Га Га и Слот вы…
Дед Аким:
Fredguitarist написал(а):
Дед Аким написал(а):
до Леди Га Га и Майли Сайрус, высший уровень!!!
Тем заслуга Слот ещё круче, труь
«Леди Га Га и Слот высший уровень»?!)))) Де�…
Дед Аким:
Fredguitarist написал(а):
Дед Аким написал(а):
до Леди Га Га и Майли Сайрус, высший уровень!!!
Тем заслуга Слот ещё круче, труь
«Леди Га Га и Слот высший уровень»?!)))) Де�…
Fredguitarist:
Дед Аким написал(а):
до Леди Га Га и Майли Сайрус, высший уровень!!!
Тем заслуга Слот ещё круче, труь
«Леди Га Га и Слот высший уровень»?!)))) Дедуля, завязывай с �…
Дед Аким:
Ещё один плюс Метлы забыл озвучить, они не замшелые, они очень свободные. Обожают каверы, сами делали на многих, целый альбом посвящен. И потом Метла от Queen, до Dire Straits …
Дед Аким:
Русский рок — метал — альтернатива, обрел мировой успех, обожаю эту группу, сильная энергетика, звук, как бы рэп исполнение и стихи Игоря «Кэша» Лобанова, вокал красав�…
MRK:
jurgis:
Kodz:
Как тактично весь спич обходится тема алкоголя. Психологи, мужские совместные хобби, поколение Z… Вот каждый абзац вплотную подходит к тезису «Господа, мы перестал�…
Другой Александр:
скуф-блэкер написал(а):
Другой Александр написал:
«Молодые мужчины перестают поступать в колледжи, перестают их оканчивать. Они буквально выходят из игры и о�…
скуф-блэкер:
Другой Александр написал(а):
«Молодые мужчины перестают поступать в колледжи, перестают их оканчивать. Они буквально выходят из игры и отстраняются от общест…
Добавить комментарий