hynde
04.06.2026

Мнение. Chrissie Hynde: «Массовое помешательство на смартфонах и съемке напоминает мне обезьян, которые дрочат на глазах у публики в зоопарке»

Блог

Chrissie Hynde из старой рок-группы THE PRETENDERS написала в соцсетям письмо своим фэнам и подписчикам, озвучив тему, которая так или иначе бесит большинство музыкантов (особенно немолодых): почему публике непременно надо снимать все, что происходит на сцене? Или даже более того: почему люди не могут жить без того, чтобы запечатлевать на телефон все, что происходит вокруг?

«Всем привет!

Вопрос.

Почему люди так вцепились в свои телефоны? И почему всем обязательно нужно знать, сколько шагов они прошли за день? Что это вообще меняет?

Но мой основной вопрос вот в чем: почему народ постоянно снимает видео и фотографирует на концертах и в музеях?

Почему???

Эта тема всплывает буквально каждый раз, когда я общаюсь с музыкантами. Она превратилась в некий неприятный смог, нависший над всеми артистами. Можно завесить весь зал табличками «БЕЗ СЪЕМКИ», но людям все равно. Они и внимания не обратят. Будто считают, что имеют право на съемку, даже если артист совершенно ясно попросил этого не делать. (И нет, я сейчас не о поп-звездах, которые сами поощряют такое поведение, потому как желают больше контента для соцсетей.)

Боб Дилан вообще требует запечатывать телефоны в специальные чехлы перед началом концерта. Казалось бы, артист такого масштаба может просто попросить публику соблюдать правила, и его послушают. Как бы не так. Люди все равно протащат телефон или камеру.

Это похоже на какую-то странную обсессию, с которой они не в состоянии справиться.

Это напоминает мне обезьян, которые дрочат на глазах у публики в зоопарке. Хотя, если уж честно, в этом случае люди сами виноваты — обезьяны вообще не должны сидеть в клетках.

Но артист на сцене?..

И самое удивительное — кажется, никто не может понять, почему музыкантам это не нравится.

Если вам когда-нибудь мешал уснуть комар, который кружит над головой и противно зудит в темноте, то вы имеете отдаленное представление о том, каково это: видеть перед собой десятки телефонов, направленных на тебя во время выступления.

Недавно я ходила на спектакль Сары Снук «Портрет Дориана Грея». Женщина в первом ряду достала телефон и начала снимать представление. Невероятно.

И музеи!

Я почти перестала ходить на выставки после своего кошмарного опыта на ретроспективе Ван Гога. Толпы идиотов держали телефоны прямо перед картинами так, что сами работы невозможно было разглядеть.

Мне хотелось плакать.

В целом ощущение такое: если бы Иисус Христос прямо сейчас вошел в комнату, первое, что сделали бы люди, — достали бы телефоны.

Кто-нибудь может это мне объяснить?»

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8 комментариев

  • Mustdie написал(а):

    Баба, пей таблетки, а то палучиш па жопе

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  • Bronco написал(а):

    Самое удивительное, что потом то, что снял, никогда не смотришь. По себе знаю. Следовательно и на концерте толком не побывал, и видео твое никому не нужно, даже тебе самому. https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif

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  • Ігор написал(а):

    О времена, о нравы!

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  • Другой Александр написал(а):

    Стоп! Чё-то не сходится. Вообще-то это посетители покупают билеты в зоопарк, чтоб посмотреть и поснимать дрочащих обезьян. А на концерте разве наоборот? Кто на каком месте тут случайно не перепутано?)))https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif
    А так, это конечно плебейская привычка, но когда лицедеи вот так публично хамят тем, кто оплачивает их лицедейство, вместо того чтобы в нормальном тоне претензию высказать, это ещё хлеще.

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  • Bronco написал(а):

    Другой Александр написал(а):
    Стоп! Чё-то не сходится. Вообще-то это посетители покупают билеты в зоопарк, чтоб посмотреть и поснимать дрочащих обезьян. А на концерте разве наоборот? Кто на каком месте тут случайно не перепутано?)))
    А так, это конечно плебейская привычка, но когда лицедеи вот так публично хамят тем, кто оплачивает их лицедейство, вместо того чтобы в нормальном тоне претензию высказать, это ещё хлеще.
    Четко поставил на место милфу. К слову, я даже не знаю кто это такая, а она тут целый райдер уже выкатила — не снимайте, не шумите, не плюйте…

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  • Ваше Величество написал(а):

    Вопрос : Кто то из вас долбоёбов хотя бы раз после проёбанного в телефоне времени , пересматривал то , что вы наснимали проебав кайф от концерта !!??

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  • Олаф написал(а):

    Если бы Иисуса в свое время сфотографировали бы, то хоть религиозных срачей меньше было бы

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  • Kodz написал(а):

    > каково это: видеть перед собой десятки телефонов, направленных на тебя во время выступления.
    какие нежные и ранимые рокеры. Хотя, понять можно — на The Pretenders, поди, уже давно только сидячие места

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