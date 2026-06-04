Мнение. Chrissie Hynde: «Массовое помешательство на смартфонах и съемке напоминает мне обезьян, которые дрочат на глазах у публики в зоопарке»Блог
Chrissie Hynde из старой рок-группы THE PRETENDERS написала в соцсетям письмо своим фэнам и подписчикам, озвучив тему, которая так или иначе бесит большинство музыкантов (особенно немолодых): почему публике непременно надо снимать все, что происходит на сцене? Или даже более того: почему люди не могут жить без того, чтобы запечатлевать на телефон все, что происходит вокруг?
«Всем привет!
Вопрос.
Почему люди так вцепились в свои телефоны? И почему всем обязательно нужно знать, сколько шагов они прошли за день? Что это вообще меняет?
Но мой основной вопрос вот в чем: почему народ постоянно снимает видео и фотографирует на концертах и в музеях?
Почему???
Эта тема всплывает буквально каждый раз, когда я общаюсь с музыкантами. Она превратилась в некий неприятный смог, нависший над всеми артистами. Можно завесить весь зал табличками «БЕЗ СЪЕМКИ», но людям все равно. Они и внимания не обратят. Будто считают, что имеют право на съемку, даже если артист совершенно ясно попросил этого не делать. (И нет, я сейчас не о поп-звездах, которые сами поощряют такое поведение, потому как желают больше контента для соцсетей.)
Боб Дилан вообще требует запечатывать телефоны в специальные чехлы перед началом концерта. Казалось бы, артист такого масштаба может просто попросить публику соблюдать правила, и его послушают. Как бы не так. Люди все равно протащат телефон или камеру.
Это похоже на какую-то странную обсессию, с которой они не в состоянии справиться.
Это напоминает мне обезьян, которые дрочат на глазах у публики в зоопарке. Хотя, если уж честно, в этом случае люди сами виноваты — обезьяны вообще не должны сидеть в клетках.
Но артист на сцене?..
И самое удивительное — кажется, никто не может понять, почему музыкантам это не нравится.
Если вам когда-нибудь мешал уснуть комар, который кружит над головой и противно зудит в темноте, то вы имеете отдаленное представление о том, каково это: видеть перед собой десятки телефонов, направленных на тебя во время выступления.
Недавно я ходила на спектакль Сары Снук «Портрет Дориана Грея». Женщина в первом ряду достала телефон и начала снимать представление. Невероятно.
И музеи!
Я почти перестала ходить на выставки после своего кошмарного опыта на ретроспективе Ван Гога. Толпы идиотов держали телефоны прямо перед картинами так, что сами работы невозможно было разглядеть.
Мне хотелось плакать.
В целом ощущение такое: если бы Иисус Христос прямо сейчас вошел в комнату, первое, что сделали бы люди, — достали бы телефоны.
Кто-нибудь может это мне объяснить?»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 360
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8 комментариев
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Мнение. Chrissie Hynde: «Массовое помешательство на смартфонах и съемке напоминает мне обезьян, которые дрочат на глазах у публики в зоопарке»
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Комментарии
Kodz:
> каково это: видеть перед собой десятки телефонов, направленных на тебя во время выступления.
какие нежные и ранимые рокеры. Хотя, понять можно — на The Pretenders, поди, �…
DC:
Олаф:
Если бы Иисуса в свое время сфотографировали бы, то хоть религиозных срачей меньше было бы…
Ваше Величество:
Вопрос : Кто то из вас долбоёбов хотя бы раз после проёбанного в телефоне времени , пересматривал то , что вы наснимали проебав кайф от концерта !!??…
Bronco:
Другой Александр написал(а):
Стоп! Чё-то не сходится. Вообще-то это посетители покупают билеты в зоопарк, чтоб посмотреть и поснимать дрочащих обезьян. А на кон…
Другой Александр:
Дед Аким написал:
Читаю третий роман про Азека Аримана. Довольно сложно читать написанное, и запутаешься в интригах и героях главных. До сих пор не осилил, над�…
Другой Александр:
Стоп! Чё-то не сходится. Вообще-то это посетители покупают билеты в зоопарк, чтоб посмотреть и поснимать дрочащих обезьян. А на концерте разве наоборот? Кто на каком …
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал:
Warhammer потрясающе мощная, мрачная, тяжелая, проработанная вселенная. В компьютерные игры почти не играю, настоль�…
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал:
Warhammer потрясающе мощная, мрачная, тяжелая, проработанная вселенная. В компьютерные игры почти не играю, настоль�…
Другой Александр:
kvltist написал:
Другой Александр написал:
kvltist написал:
Аксель Зальхайзер — унылый бюргер, похер на негоhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif
Скорн и Аешма, интересно,…
Ігор:
Другой Александр:
Дед Аким написал:
Warhammer потрясающе мощная, мрачная, тяжелая, проработанная вселенная. В компьютерные игры почти не играю, настольные игры тоже — где вселенная…
Bronco:
Самое удивительное, что потом то, что снял, никогда не смотришь. По себе знаю. Следовательно и на концерте толком не побывал, и видео твое никому не нужно, даже тебе с�…
Баба, пей таблетки, а то палучиш па жопе
Самое удивительное, что потом то, что снял, никогда не смотришь. По себе знаю. Следовательно и на концерте толком не побывал, и видео твое никому не нужно, даже тебе самому.
О времена, о нравы!
Стоп! Чё-то не сходится. Вообще-то это посетители покупают билеты в зоопарк, чтоб посмотреть и поснимать дрочащих обезьян. А на концерте разве наоборот? Кто на каком месте тут случайно не перепутано?)))
А так, это конечно плебейская привычка, но когда лицедеи вот так публично хамят тем, кто оплачивает их лицедейство, вместо того чтобы в нормальном тоне претензию высказать, это ещё хлеще.
Другой Александр написал(а):
Стоп! Чё-то не сходится. Вообще-то это посетители покупают билеты в зоопарк, чтоб посмотреть и поснимать дрочащих обезьян. А на концерте разве наоборот? Кто на каком месте тут случайно не перепутано?)))
А так, это конечно плебейская привычка, но когда лицедеи вот так публично хамят тем, кто оплачивает их лицедейство, вместо того чтобы в нормальном тоне претензию высказать, это ещё хлеще.
Четко поставил на место милфу. К слову, я даже не знаю кто это такая, а она тут целый райдер уже выкатила — не снимайте, не шумите, не плюйте…
Вопрос : Кто то из вас долбоёбов хотя бы раз после проёбанного в телефоне времени , пересматривал то , что вы наснимали проебав кайф от концерта !!??
Если бы Иисуса в свое время сфотографировали бы, то хоть религиозных срачей меньше было бы
> каково это: видеть перед собой десятки телефонов, направленных на тебя во время выступления.
какие нежные и ранимые рокеры. Хотя, понять можно — на The Pretenders, поди, уже давно только сидячие места