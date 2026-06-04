Мнение. Chrissie Hynde: «Массовое помешательство на смартфонах и съемке напоминает мне обезьян, которые дрочат на глазах у публики в зоопарке»

Chrissie Hynde из старой рок-группы THE PRETENDERS написала в соцсетям письмо своим фэнам и подписчикам, озвучив тему, которая так или иначе бесит большинство музыкантов (особенно немолодых): почему публике непременно надо снимать все, что происходит на сцене? Или даже более того: почему люди не могут жить без того, чтобы запечатлевать на телефон все, что происходит вокруг?

«Всем привет!

Вопрос.

Почему люди так вцепились в свои телефоны? И почему всем обязательно нужно знать, сколько шагов они прошли за день? Что это вообще меняет?

Но мой основной вопрос вот в чем: почему народ постоянно снимает видео и фотографирует на концертах и в музеях?

Почему???

Эта тема всплывает буквально каждый раз, когда я общаюсь с музыкантами. Она превратилась в некий неприятный смог, нависший над всеми артистами. Можно завесить весь зал табличками «БЕЗ СЪЕМКИ», но людям все равно. Они и внимания не обратят. Будто считают, что имеют право на съемку, даже если артист совершенно ясно попросил этого не делать. (И нет, я сейчас не о поп-звездах, которые сами поощряют такое поведение, потому как желают больше контента для соцсетей.)

Боб Дилан вообще требует запечатывать телефоны в специальные чехлы перед началом концерта. Казалось бы, артист такого масштаба может просто попросить публику соблюдать правила, и его послушают. Как бы не так. Люди все равно протащат телефон или камеру.

Это похоже на какую-то странную обсессию, с которой они не в состоянии справиться.

Это напоминает мне обезьян, которые дрочат на глазах у публики в зоопарке. Хотя, если уж честно, в этом случае люди сами виноваты — обезьяны вообще не должны сидеть в клетках.

Но артист на сцене?..

И самое удивительное — кажется, никто не может понять, почему музыкантам это не нравится.

Если вам когда-нибудь мешал уснуть комар, который кружит над головой и противно зудит в темноте, то вы имеете отдаленное представление о том, каково это: видеть перед собой десятки телефонов, направленных на тебя во время выступления.

Недавно я ходила на спектакль Сары Снук «Портрет Дориана Грея». Женщина в первом ряду достала телефон и начала снимать представление. Невероятно.

И музеи!

Я почти перестала ходить на выставки после своего кошмарного опыта на ретроспективе Ван Гога. Толпы идиотов держали телефоны прямо перед картинами так, что сами работы невозможно было разглядеть.

Мне хотелось плакать.

В целом ощущение такое: если бы Иисус Христос прямо сейчас вошел в комнату, первое, что сделали бы люди, — достали бы телефоны.

Кто-нибудь может это мне объяснить?»

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