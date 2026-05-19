Разбор: вокалисты, которым пора уйти на пенсию

Разбор: вокалисты, которым пора уйти на пенсиюБлог
Вчера внезапно попала на концерт Стинга и была до кончиков мизинцев удивлена, в насколько потрясающей форме — и физической, и вокальной — до сих пор пребывает 74-летний музыкант. Почти два часа — и хоть бы что, и не устал, и голос не подводит ни на каких нотах. Возможно, конечно, дело в тантрическом сексе, но, возможно, просто кому-то дано больше. А кому-то и правда пора.
В пику опубликованному пару дней назад мнению вокалисту ZEBRA, мол, какая вообще разница, как поет или играет рок-группа, если ты пришел за атмосферой и ностальгией, ютубер Professor of Rock сделал видео о вокалистах, кому определенно стоит подумать, а стоит ли оно вот такого на старости.
«В роке голос так же важен, как и любой другой инструмент в группе. Но что происходит, когда вокал начинает слабеть или вовсе подводить? Для певца это худший кошмар. В сегодняшнем выпуске мы обратим внимание на трех вокалистов, у которых была невероятная карьера, но, возможно, пришло время уйти в закат. Как пели THE CLASH — “Should I Stay or Should I Go?”
С другой стороны, у нас есть еще трое певцов, которых мы очень хотели бы вернуть из отставки… потому что они ушли слишком рано.
В этом списке — легендарный фронтмен David Lee Roth из VAN HALEN, который несколько лет назад объявил о завершении карьеры, а потом вернулся… и все пошло не слишком хорошо. А еще MOTLEY CRUE, которые в 2014 году даже подписали официальный договор о том, что больше никогда не будут гастролировать… Так почему же они снова в туре? И может ли вообще кто-нибудь понять, что поет их Vince Neil? Тут уже нужен переводчик, потому что тексты песен, которые мы все так хорошо знаем, теперь звучат как… ну, сами увидите!
Ну и, конечно, культовая Kate Bush, которая отказалась возвращаться на сцену даже после того, как ее 37-летняя песня несколько лет назад вновь возглавила чарты. Есть ли хоть что-то, что может заставить ее выйти из музыкальной пенсии?»
В общем, довольно занимательное видео — от себя только добавлю, что MOTLEY CRUE пару лет назад наблюдала на фестивале, и это был позор.
Автор: Anastasiya
Про Def Leppard забыл. Там вокалист уже давно не тянет вообще ничего. Смотрел недавно кусок их нового концерта — это было больно……
Это Эндорама, переложенная на стандартный материал Креатора. Как по мне, круто. Нынче то новое, что хочется послушать больше одного раза — уже круто.…
Ответьте, знатоки, а Аннеке ван Гиерсберген тоже женщина-скуф?
Она же девочка, поэтому не может быть скуфом. Она милфа.
Но т�…
Я бы на Бегемотов сходил
Пра они сами не передохли(хоть и младше меня на несколько лет)
Но к сожале…
«Я помню, как пару лет назад кто-то жаловался на голос Jon Bon Jovi, и один из комментариев был от девушки, которая сказала: “Да какая, блин, разница? Думаете, нам важно, ка…
Я бы на Бегемотов сходил
Пра они сами не передохли(хоть и младше меня на несколько лет)
Но к сожалению Нергал ссы…
Мельком глянул, если не ошибся в «Зебре» то говорят что их одноимённый дебютник 1983го неплохой такой хард/хэви и мол на них Аксель Роуз дроч..вдохновлялся…
Ответьте, знатоки, а Аннеке ван Гиерсберген тоже женщина-скуф?
Она же девочка, поэтому не может быть скуфом. Она милфа.
зато A-HA живее всех живых
Про Def Leppard забыл. Там вокалист уже давно не тянет вообще ничего. Смотрел недавно кусок их нового концерта — это было больно…
Стинх и Мотли Хрю — наше фсио!
Бомжови лучше всех вместе взятых вокалирует
Кто еще слушает этих дедов. Ходите на молодых, это важнее