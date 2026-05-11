David Ellefson
11.05.2026

Цитата. David Ellefson: «То, что сгенерировала нейросеть, никогда не найдет отклика в душе»

David Ellefson высказался на тему нынешних волнений музыкантов и иных творческих персонажей — не заменят ли вскорости всех, случаем, нейросети?

«Моя проблема с искусственным интеллектом, — отметил артист, — в том, что он искусственный. И что он не интеллект в полном понимании слова. Это все просто ненастоящее.

Конечно, такие вопросы возникали и ранее, когда стал распространяться цифровой процессинг. Само собой, я использую много современных технологий, когда работаю над каждый альбомом, записываю музыку. И все-таки ее исполняю и сочиняю я, иные люди, и это важно. Это не компиляция каких-то заготовок, а работа человеческого сознания. И оно слышно, ибо находит отклик в сознании слушателя.

То, что сгенерировала нейросеть, никогда не найдет отклика в душе. Не возникнет эмоциональной связи. Ведь люди связаны между собой именно на этом уровне, мы же по сути животные. Мы общаемся и находим общий язык между собой, с домашними зверюшками, с котиками и собачками, с птичками потому, что у всех у нас бьется сердце, у нас есть пульс, мы что-то чувствуем. Вещи которые создает компьютер, не имеют сердца. Пускай они выглядят толково и здорово сделаны, не важно. Нет души — не связи».

6 комментариев

  • --- написал(а):

    Проблема не в том, что нейросеть генерирует музыку.
    Проблема в том, что некоторые живые музыканты сейчас пишут музыку, которая неотличима от нейросети. Временами даже хуже.
    (я не буду показывать пальцем)
    А насчёт отклика — я на месте г-на Дзюбы не стал бы говорить за всех. Это неправильно.

    >>>
  • Алексей написал(а):

    Суть в том что для будущего поколения это всё будет нормально или даже лучше

    >>>
  • Назар Василич написал(а):

    Мне кажется, вся эта тема с ИИ музыкой быстро надоест. По крайней мере, пока есть необходимость во взаимодействии между зрителем и артистом

    >>>
  • Ігор написал(а):

    Из того искусственного,что доводилось слушать,пока ничего особо не впечатлило.На подобную музыку,я,во всяком случае пока,мало обращаю внимания.То что мне попадалось, какое-то шаблонное,стандартное и скучноватое.
    Но ведь это всё развивается,и как знать, возможно в будущем,меня запарят многогодичные паузы между альбомами моих любимых групп,и я буду искать в Сети их искусственные аналоги.

    >>>
  • MRK написал(а):

    истину глаголит

    >>>
  • DC написал(а):

    Проблема в том, что большинство современной музыки звучит так, как будто её сгенерировала нейросеть. Поэтому, какая вообще разница кто строчит всё это гамно

    >>>

 
 

