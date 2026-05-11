Цитата. David Ellefson: «То, что сгенерировала нейросеть, никогда не найдет отклика в душе»

David Ellefson высказался на тему нынешних волнений музыкантов и иных творческих персонажей — не заменят ли вскорости всех, случаем, нейросети?

«Моя проблема с искусственным интеллектом, — отметил артист, — в том, что он искусственный. И что он не интеллект в полном понимании слова. Это все просто ненастоящее.

Конечно, такие вопросы возникали и ранее, когда стал распространяться цифровой процессинг. Само собой, я использую много современных технологий, когда работаю над каждый альбомом, записываю музыку. И все-таки ее исполняю и сочиняю я, иные люди, и это важно. Это не компиляция каких-то заготовок, а работа человеческого сознания. И оно слышно, ибо находит отклик в сознании слушателя.

То, что сгенерировала нейросеть, никогда не найдет отклика в душе. Не возникнет эмоциональной связи. Ведь люди связаны между собой именно на этом уровне, мы же по сути животные. Мы общаемся и находим общий язык между собой, с домашними зверюшками, с котиками и собачками, с птичками потому, что у всех у нас бьется сердце, у нас есть пульс, мы что-то чувствуем. Вещи которые создает компьютер, не имеют сердца. Пускай они выглядят толково и здорово сделаны, не важно. Нет души — не связи».

Можете ли вы определить, написана ли музыка AI Конечно

Скорей да

Скорей нет

Никак не смогу

А какая разница? результаты

Loading ... Loading ...

Количество просмотров: 234

6 комментариев