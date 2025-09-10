Цитата. Floor Jansen: «Есть Христово тело, пить его кровь — это, блэт, просто омерзительно»Блог
Тогда как Тарья распевает по церквям и увлекается рождественскими турами, Floor Jansen, напротив, недавним интервью подожгла огонь в сокровенных местах туловищ религозно озабоченных фэнов NIGHTWISH.
«Меня с детства приучали к религии, но в какой-то момент начало удивлять, сколько во всем этом деле противоречий. С одной стороны, церковные люди говорят, что бог есть любовь, с другой, стоит только зайти в храм, как видишь мертвеца, распятого на кресте, который страшно страдал. И как будто бы этого недостаточно, страдал за твои грехи. То есть помимо прочего, нужно испытывать чувство вины. Так простите, где во всем этом любовь? Мне типа нужно есть его тело, пить его кровь — и это, блэт, просто омерзительно, простите за мой французский.
Возможно, я восприняла всю историю слишком буквально, и настоящий смысл далек от образа этого человека, грехов, страданий, ужасов преисподней и ощущения постоянной угрозы, которое ты вынужден испытывать. Возможно, в книге, написанной кем-то тысячи лет назад, и была некая мудрость, но за прошедшее время интерпретация сменялась другой интерпретацией, и в конце концов все стало восприниматься слишком буквально, из-за чего постоянно возникают проблемы. И это даже не говоря про организованную религию, на совести которой самые дикие преступления, геноцид и прочие кошмары истории человечества.
Любви в этом нет. И если существует некая высшая сила, это скорей не потусторонний бог, а обычное человеческое желание контролировать других. Тем не менее, какими мы бы ни были, восприимчивыми или нет, современными людьми или обитателями прошлых веков, всем свойственно желание верить, что существует нечто большее, чем мы сами. Не знаю, откуда это берется, но я, например, верю, что существуют области, которые мы еще не познали».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 297
Читайте также:
- Мнение. Adrian Smith, IRON MAIDEN: «Чувствую, конец света уже близок»
- Randy Blythe (LAMB OF GOD): «Верните Илона Маска, этого ОБДОЛБАННОГО КЕТАМИНОМ КОСМИЧЕСКОГО ОБЕЗЬЯНО-РОБОТА, обратно в клетку»
- Devin Townsend: «Я сейчас могу позволить себе только акустический тур»
- Цитата. Nergal — начинающим музыкантам: «Не нужно создавать никаких новых групп»
- Robert Fripp: «Мне 76 лет, с хрена ли меня должно волновать, кому что не нравится?»
- James Hetfield в Бразилии: «Перед концертом в голове возникали разные мысли: мол, я слишком старый, чтобы играть хорошо»
- Dave Ingram, BENEDICTION: «Душевный кризис и депрессия накрывали меня годами»
- Цитата. Dave Mustaine: «Я нассал на пол королевского сортира Белого Дома»
- Floor Jansen из NIGHTWISH показала песню сольного проекта
- Цитата. GOJIRA, Joseph Duplantier: «Нас, веганов, печалит долбаная пандемия — поскольку все беды от плохого обращения с животными»
4 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Цитата. Floor Jansen: «Есть Христово тело, пить его кровь — это, блэт, просто омерзительно»
-
Топ-5 «викинг»-метал тем по версии фронтмена MÅNEGARM
-
Финский готик-могильник восстал: вернулись POISONBLACK и CHARON
-
Полицейский рапорт: Brent Hinds сам виноват в смертельной мотоаварии
-
Roger Waters про Оззи: «Он сто лет мелькал на телевидении, идиотничал и нес ерунду. А что он еще делал? Музыку?»
-
Mantas и Abaddon собирают на суд за название VENOM
-
Умер Jürgen Bartsch из BETHLEHEM
-
Хватит ли на жизнь наемному музыканту CRADLE OF FILTH?
-
Покончил с собой фронтмен и основатель шведской группы SACRAMENTUM Nisse Karlén
-
Никогда такого не было! Zoë M. Federoff не выдержала жизни в CRADLE OF FILTH
Комментарии
Другой Александр:
Шизоид написал:
Анимизм и Тотемизм-пожалуй,единственные формы религии, которые не успели превратиться в коммерческий балаган,растворившись в веренице бесчи…
Шизоид:
Анимизм и Тотемизм-пожалуй,единственные формы религии, которые не успели превратиться в коммерческий балаган,растворившись в веренице бесчисленных тысячелетий.…
G D:
Кажется, что визитная карточка группы полностью заруинена……
Олаф:
Начала за здравие, а закончила как всегда: «не всё так однозначно».
Потому что то что «непознанное» с т .з. науки — нет смысла с религией связывать, а если с какой то «пот…
думстер-бумбстер:
«Мне типа нужно есть его тело, пить его кровь — и это, блэт, просто омерзительно, простите за мой французский.» — Флор тоже понравился последний опус Бегемота?)…
kvltist:
все уже забыли про этот альбом вроде… с др.стороны отрадно что хоть одного поклонника он обрел тут…
Васо:
Отличный альбом. Намного лучше раннего творчества. Атмосфера, саунд — всё, как надо, всё как и должно быть у творческих людей — свой почерк, стиль. Рад, что с пародией н…
Дружище Христос:
Другой Александр:
Panzerchrist — Maleficium Part 2
«Бог любит троицу», как говорится) Третий год подряд очередной альбом. Нарастили скорострельность.
https://panzerchrist.bandcamp.com/album/maleficium-part-2
В промежутке м…
Другой Александр:
У Ayat есть классная вещь «Such A Beautyful Day». Группа вообще к этому направлению никаким боком — ток одна вещь такая, и текст в ней совсем на другую тему, но звучит как поздний …
Eum:
Тут, как верно отметил Jurgai, сразу на ум приходят норвеги особенно: ENSLAVED, KAMPFAR, HELHEIM, WINDIR . Эта 4ка фавориты я бы сказал. Плюс первые 2 альбома Hades (которые позже станут… Alm…
Христос Не Воскрес:
Камерад Шайтан:
«Мне типа нужно есть его тело, пить его кровь — и это, блэт, просто омерзительно, простите за мой французский.» — Флор тоже понравился последний опус Бегемота?)
Начала за здравие, а закончила как всегда: «не всё так однозначно».
Потому что то что «непознанное» с т .з. науки — нет смысла с религией связывать, а если с какой то «потусторонней силой» связано, то это ей просто одна религия не нравится, а какая то бы и понравилась…
Анимизм и Тотемизм-пожалуй,единственные формы религии, которые не успели превратиться в коммерческий балаган,растворившись в веренице бесчисленных тысячелетий.
Шизоид написал:
Анимизм и Тотемизм-пожалуй,единственные формы религии, которые не успели превратиться в коммерческий балаган,растворившись в веренице бесчисленных тысячелетий.
Как раз наоборот щас это самые коммерционализированные темы из всех, связанных с верой в сверхъестественное. Всякие, там, медиумы, которые лошат суеверных за бабки, шаманы, устраивающие дурацкие представления для привлечения туристов, продажа всякой бесполезной атрибутики и литературы, наколка глупых татуировок. На 100% коммерция.