Цитата. Floor Jansen: «Есть Христово тело, пить его кровь — это, блэт, просто омерзительно»

Тогда как Тарья распевает по церквям и увлекается рождественскими турами, Floor Jansen, напротив, недавним интервью подожгла огонь в сокровенных местах туловищ религозно озабоченных фэнов NIGHTWISH.

«Меня с детства приучали к религии, но в какой-то момент начало удивлять, сколько во всем этом деле противоречий. С одной стороны, церковные люди говорят, что бог есть любовь, с другой, стоит только зайти в храм, как видишь мертвеца, распятого на кресте, который страшно страдал. И как будто бы этого недостаточно, страдал за твои грехи. То есть помимо прочего, нужно испытывать чувство вины. Так простите, где во всем этом любовь? Мне типа нужно есть его тело, пить его кровь — и это, блэт, просто омерзительно, простите за мой французский.

Возможно, я восприняла всю историю слишком буквально, и настоящий смысл далек от образа этого человека, грехов, страданий, ужасов преисподней и ощущения постоянной угрозы, которое ты вынужден испытывать. Возможно, в книге, написанной кем-то тысячи лет назад, и была некая мудрость, но за прошедшее время интерпретация сменялась другой интерпретацией, и в конце концов все стало восприниматься слишком буквально, из-за чего постоянно возникают проблемы. И это даже не говоря про организованную религию, на совести которой самые дикие преступления, геноцид и прочие кошмары истории человечества.

Любви в этом нет. И если существует некая высшая сила, это скорей не потусторонний бог, а обычное человеческое желание контролировать других. Тем не менее, какими мы бы ни были, восприимчивыми или нет, современными людьми или обитателями прошлых веков, всем свойственно желание верить, что существует нечто большее, чем мы сами. Не знаю, откуда это берется, но я, например, верю, что существуют области, которые мы еще не познали».

