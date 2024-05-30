Давно не слышались! Новинка NILE c диким названием «Chapter For Not Being Hung Upside Down On A Stake In The Underworld And Made To Eat Feces By The Four Apes»Новинки и новости
«Глава о том, как не быть подвешенным вверх тормашками на столбе в подземном мире, где четыре обезьяны заставляют есть фекалии» — сингл с таким фантастическим названием показали сегодня NILE, как будто пять лет ожидания нового релиза для ажиотажа было недостаточно. Нужны обезьяны. Фекалии. Столбы. Цитаты из египетской «Книги Мертвых». И альбом The Underworld Awaits Us All, в котором жизнь подземных миров, похоже, будет раскрыта.
В составе группы с 2024 два новых участника: гитарист MORBID ANGEL Dan Vadim Von на басу и бэк-вокале, а также Zach Jeter (DOOMSDAY REVIVAL, LECHEROUS NOCTURNE, OLKOTH) на гитаре и бэк-вокале.
Karl Sanders: «‘Chapter For Not Being Hung Upside Down…’ — один из наших любимых треков на диске. Его невероятно интересно и сложно играть, он непредсказуем и при этом заразительно брутален, обладает некой безудержностью, которая, уверен, превратит мошпиты в ад на концертах».
Главное, не забыть позвать обезьянок.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 294
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Комментарии
Дружище Христос:
Какой только хуйни люди не выдумают, чтобы не принимать тот простой факт, что после смерти их просто не будет.…
juris:
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER) написал(а):
RA2SHA
RA2SHA zharit…
D:
Нашлась ещё одна похожая обложка.
Поляки Besatt -Demonicon (2010)…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Посмотрел обозрение сделанное Настей… и…. понял что почти ничего не потерял. Современная фестивальная американская метал сцена в общем-то далека от моих любимых …
juris:
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал:
(Baby Reindeer, 2024) — это плохой популярный сериал, там блять одни гомики и извращенцы всех мастей))
Это плохие гомосек…
Другой Александр:
Сложно египтянам жилось. Я помню, в девяностых, когда я ещё дошкольником был, у нас в городе по домам ходили свидетели Иеговы и раздавали свою брошюру. «Сторжевая баш…
Другой Александр:
Anastasiya написала:
Другой Александр написал:
Блин, ну что за тормоза работают в РКН! Я два года стучал на вас фирмачам, а они только сейчас соизволили заблокирова…
Anastasiya:
Другой Александр написал(а):
Блин, ну что за тормоза работают в РКН! Я два года стучал на вас фирмачам, а они только сейчас соизволили заблокировать)
https://rknweb.ru/b…
juris:
Другой Александр:
Блин, ну что за тормоза работают в РКН! Я два года стучал на вас фирмачам, а они только сейчас соизволили заблокировать)…
Дед Аким:
Настя, я так думаю тебе впринципе не нравится мышление и философия психология Варга. Жизнь в благополучном Западе, я тоже не все его идеи одобряю, но некоторые интер…
Дед Аким:
Настя, надо кого-то добавлять, если не ошибаюсь, то насчет Варга третье пожелание…
Сложно египтянам жилось. Я помню, в девяностых, когда я ещё дошкольником был, у нас в городе по домам ходили свидетели Иеговы и раздавали свою брошюру. «Сторжевая башня» называлась. Я как-то прочитал её, а там про ад в красках рассказывали. Это первая детская психтравма у меня была) Я тогда сильно парился как мне не попасть туда)) А у этих ещё хлеще. Типа учи молитву/заклинание, чтоб тебя обезьяны после смерти говно жрать не заставили)))
Какой только хуйни люди не выдумают, чтобы не принимать тот простой факт, что после смерти их просто не будет.