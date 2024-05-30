Nile band
30.05.2024

Давно не слышались! Новинка NILE c диким названием «Chapter For Not Being Hung Upside Down On A Stake In The Underworld And Made To Eat Feces By The Four Apes»

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«Глава о том, как не быть подвешенным вверх тормашками на столбе в подземном мире, где четыре обезьяны заставляют есть фекалии» — сингл с таким фантастическим названием показали сегодня NILE, как будто пять лет ожидания нового релиза для ажиотажа было недостаточно. Нужны обезьяны. Фекалии. Столбы. Цитаты из египетской «Книги Мертвых». И альбом The Underworld Awaits Us All, в котором жизнь подземных миров, похоже, будет раскрыта.

В составе группы с 2024 два новых участника: гитарист MORBID ANGEL Dan Vadim Von на басу и бэк-вокале, а также Zach Jeter (DOOMSDAY REVIVAL, LECHEROUS NOCTURNE, OLKOTH) на гитаре и бэк-вокале.

Karl Sanders: «‘Chapter For Not Being Hung Upside Down…’ — один из наших любимых треков на диске. Его невероятно интересно и сложно играть, он непредсказуем и при этом заразительно брутален, обладает некой безудержностью, которая, уверен, превратит мошпиты в ад на концертах».

Главное, не забыть позвать обезьянок.

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2 комментария

  • Другой Александр написал(а):

    Сложно египтянам жилось. Я помню, в девяностых, когда я ещё дошкольником был, у нас в городе по домам ходили свидетели Иеговы и раздавали свою брошюру. «Сторжевая башня» называлась. Я как-то прочитал её, а там про ад в красках рассказывали. Это первая детская психтравма у меня была) Я тогда сильно парился как мне не попасть туда)) А у этих ещё хлеще. Типа учи молитву/заклинание, чтоб тебя обезьяны после смерти говно жрать не заставили)))

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  • Дружище Христос написал(а):

    Какой только хуйни люди не выдумают, чтобы не принимать тот простой факт, что после смерти их просто не будет.

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