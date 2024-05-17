Сатана этой весны: слушаем «Upharsin» BLAZE OF PERDITION

Один из самых мощных, суровых, злобных, отточенно-отчаянных альбомов этой весны; оголтело-осатанелый, как это свойственно полякам-блэкушникам, штормовой — причем из тех штормов, которые, среднетемпово замедляясь, становятся только страшнее. В общем, в прошлом месяце люблинский BLAZE OF PERDITION издал шестой альбом Upharsin, и Бафомет до сих пор пляшет на раскаленных углях, попивая соплицу и громогласно распевая что-то типа «Policzone, zważone, rozdzielone».

Мне, в принципе, понравился предшественник The Harrowing Of Hearts 2020 года — хотя группу тогда обвинили в излишней меланхоличности и готичности. На Upharsin меланхолию смело агрессивно-депрессивной ненавистью и огнем; вокалист Sonneillon здесь даже не скримит — он будто выплевывает ядовитые заклинания, гулко отлетающие от испещренной тремоло, то хаотически-диссонантной, то мелодичной, то пробегемотовской стены звука, идеально прописанной и плотной, как ваши грехи.

Крутой продакшен, крутой альбом, 666 из десяти.

<a href="https://blazeofperdition.bandcamp.com/album/upharsin">Upharsin by Blaze of Perdition</a>

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