Сатана этой весны: слушаем «Upharsin» BLAZE OF PERDITION

Сатана этой весны: слушаем «Upharsin» BLAZE OF PERDITIONБлог
Один из самых мощных, суровых, злобных, отточенно-отчаянных альбомов этой весны; оголтело-осатанелый, как это свойственно полякам-блэкушникам, штормовой — причем из тех штормов, которые, среднетемпово замедляясь, становятся только страшнее. В общем, в прошлом месяце люблинский BLAZE OF PERDITION издал шестой альбом Upharsin, и Бафомет до сих пор пляшет на раскаленных углях, попивая соплицу и громогласно распевая что-то типа «Policzone, zważone, rozdzielone».
Мне, в принципе, понравился предшественник The Harrowing Of Hearts 2020 года — хотя группу тогда обвинили в излишней меланхоличности и готичности. На Upharsin меланхолию смело агрессивно-депрессивной ненавистью и огнем; вокалист Sonneillon здесь даже не скримит — он будто выплевывает ядовитые заклинания, гулко отлетающие от испещренной тремоло, то хаотически-диссонантной, то мелодичной, то пробегемотовской стены звука, идеально прописанной и плотной, как ваши грехи.
Крутой продакшен, крутой альбом, 666 из десяти.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 666
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4 комментария
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Комментарии
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juris:
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER) написал(а):
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D:
Нашлась ещё одна похожая обложка.
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Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
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juris:
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал:
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Другой Александр:
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Другой Александр:
Anastasiya написала:
Другой Александр написал:
Блин, ну что за тормоза работают в РКН! Я два года стучал на вас фирмачам, а они только сейчас соизволили заблокирова…
Anastasiya:
Другой Александр написал(а):
Блин, ну что за тормоза работают в РКН! Я два года стучал на вас фирмачам, а они только сейчас соизволили заблокировать)
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juris:
Другой Александр:
Блин, ну что за тормоза работают в РКН! Я два года стучал на вас фирмачам, а они только сейчас соизволили заблокировать)…
Дед Аким:
Настя, я так думаю тебе впринципе не нравится мышление и философия психология Варга. Жизнь в благополучном Западе, я тоже не все его идеи одобряю, но некоторые интер…
Дед Аким:
Настя, надо кого-то добавлять, если не ошибаюсь, то насчет Варга третье пожелание…
«Отточенно-отчаянный» — это что значит? Я не понял эпитета)
Играют какой-то хипстерский блэк. При прослушивании подумал, что подобный музон сочиняют и слушают чуваки вроде этого типа: https://youtube.com/watch?v=_iDCYfMvB_M Но зато вокал здесь крутой. Такое шипение очень прикольно сочетается с польским пшеканьем.
Другой Александр написал(а):
«Отточенно-отчаянный» — это что значит? Я не понял эпитета)
Отточенный, острый — по реализации, отчаянный — по настроению и ощущению.
Anastasiya написал(а):
Другой Александр написал(а):
«Отточенно-отчаянный» — это что значит? Я не понял эпитета)
Отточенный, острый — по реализации, отчаянный — по настроению и ощущению.
Ну фиг знает, у меня этот музон вызвал скорее нудное и унылое ощущение. Как «Бедная Лиза», когда её в школе по литре проходили) Каждый раз, когда пробую слушать музон с подобным настроением (Drudkh там, Mgla поздняя, и этот в ту же копилку), он у меня вызывает только скуку и раздражение.
Другой Александр написал(а):
он у меня вызывает только скуку и раздражение.
Мне нравится, ну и вообще, наверное, 90% польского блэка