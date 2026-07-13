Рок-истории. Alice Cooper вспоминает, как встретил Элвиса: «На плече у меня сидел маленький дьявол и шептал: «‘Стреляй в него!'»

Сегодня прилетел очередной анонс концертов ALICE COOPER (и я не устаю удивляться, как в свои 78 дядька продолжает беспрестанно гастролировать, причем не сдавая позиций ни как фронтмен, ни как шоумен), а заодно попалась на глаза одна из его историй из серии «так пили наркоманили наши деды» — о старом добром рок-н-ролле и его нравах. В этом эпизоде Купера привели знакомиться с самим Элвисом.

Так, по словам музыканта, в 1974 году ему позвонил агент Элвиса и пригласил в роскошный люкс в лас-вегасском отеле Hilton, где Король и его штатная «мафия» оккупировали целые этажи. Уже в лифте вечер начал приобретать слегка сюрреалистический оттенок. Вместе с Купером наверх ехали Liza Minnelli, старый рок-н-ролльщик Chubby Checker и порнозвезда Linda Lovelace, которую прославила глубокомысленная кинолента «Глубокая глотка».

«Помню, я подумал: обратно вниз сегодня спустятся только трое. Один останется наверху. Интересно, кто именно? — смеется Купер. — На входе нас обыскали на предмет оружия, что выглядело довольно нелепо, потому что внутри разнообразных пушек было больше, чем на съезде Национальной стрелковой ассоциации.

А потом появился Элвис. Настоящий Элвис, не тот уставший толстяк, каким его запомнили в последние годы жизни. Просто Элвис. Король.

Он говорит:

— Эй, это ж ты, тот парень со змеей?

— Да, я.

— Крутая идея, чувак. Жаль, что я сам до такого не додумался.

А потом говорит: «Пойдем, кое-что покажу».

Идем на кухню. Там Пресли открывает ящик, достает заряженный револьвер .38 калибра и вкладывает его мне в руку.

— Сейчас покажу тебе, как выбивать пушку из рук противника.

На одном плече у меня сидел маленький дьявол и шептал: «Стреляй в него!», на другом — ангел, который возражал: «Не убивай его, просто подстрели». Но не успел я выбрать между добром и злом, как уже лежал на полу, а сапог Элвиса упирался мне в горло. И все, что я тогда смог выдавить, было: «Отлично, Элвис… просто отлично…»

Ну и вниз на лифте действительно спустились только трое из нас. Правда, я до сих пор не знаю, чем Элвис занимался с Чабби Чекером всю оставшуюся ночь».

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