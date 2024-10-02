Рок-истории. Ian Gillan: «…И я выхожу на сцену голый, в одном только прозрачном дождевике»

В недавнем интервью DEEP PURPLE’вский гуру Ian Gillan поделился занятной историей, которая явилась одновременно одним из самых провальных и самых занятных и запоминающихся концертов в его карьере. Дело было в 2009 году в Германии, певец выступал сольно с оркестром в индустриальном парке-музее Ferropolis. Формат — опен-эйр. А погода, как умела, разнообразила шоу.

«То было нечто из ряда вон. В плохом смысле. Место — старая шахта, окруженная гигантскими машинами, как в футуристическом кино. Там иногда и серьезные фестивали проходят, а у нас… ну, это был полный провал. Лил проливной дождь, и билеты почти никто не купил. Вместо 20 тысяч человек пришло от силы 200-300. При этом организатор по какой-то причине поставил сиденья зрителей за три километра от сцены. На самой сцене — никакого укрытия, никаких мониторов, почти никакого света — один только белый прожектор. Для меня хотя б был небольшой вагончик, где спрятаться, а для оркестра — вообще ничего. Дождь хлестал беспощадно. Доиграли кое-как до середины. Все шло хуже некуда. В перерыве музыканты спрятались под сценой, все промокшие, с мокрыми инструментами. А я сижу в своем вагончике голый: вся одежда просто насквозь.

Тут заходит моя ассистентка — тоже вся мокрая. Смеется: «Ну, хоть кто-то тут зарабатывает! Дождевики продают. Вот тебе взяла один». Пластиковый такой прозрачный дешевый дождевик. Я говорю: «Ну что ж, вот это я и надену на вторую половину концерта». А она мне: «Да ладно, не решишься». А я: «Смотри сама». И выхожу на сцену голый, только в этом прозрачном дождевике. Оркестр поднялся, оценил тему и стал играть играть с таким азартом, что вокруг как будто все ожило. Заискрилось! И знаете, мы просто начали веселиться, ржать, хохотать под этим дождем, над всей ситуацией, всей этой хренью, случившейся за день. Было круто! Публика — те немногие, кто пришли, — тоже подобрались поближе к сцене, и вдруг мы все как-то объединились, сбалансировались, попали в одну волну.

Кто-то, конечно, снял все на телефон и сразу залил на YouTube. Ближе к полуночи звонит телефон. Мой менеджер в шоке: «Ты что блэт творишь???» Дальше встревает менеджер DEEP PURPLE: «Он что там, совсем? Сливает в сортир репутацию группы?» А я говорю: «Если б ты там был, ты бы понял». Камера снимала с такого расстояния, что звук и картинка не совпадали. Свет кошмарный, оркестр из-за дождя не попадает по нотам. Какофония, хаос, кошмар! Но для тех, кто там был, все выглядело иначе. Они понимали. И чувствовали то же самое. Моя ассистентка Салли потом сказала: «Ian реально спас ситуацию». Если смотреть только YouTube, можно подумать, что это худшее шоу в мире. А для меня то был один из лучших концертов всей жизни».

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