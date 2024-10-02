Рок-истории. Ian Gillan: «…И я выхожу на сцену голый, в одном только прозрачном дождевике»Блог
В недавнем интервью DEEP PURPLE’вский гуру Ian Gillan поделился занятной историей, которая явилась одновременно одним из самых провальных и самых занятных и запоминающихся концертов в его карьере. Дело было в 2009 году в Германии, певец выступал сольно с оркестром в индустриальном парке-музее Ferropolis. Формат — опен-эйр. А погода, как умела, разнообразила шоу.
«То было нечто из ряда вон. В плохом смысле. Место — старая шахта, окруженная гигантскими машинами, как в футуристическом кино. Там иногда и серьезные фестивали проходят, а у нас… ну, это был полный провал. Лил проливной дождь, и билеты почти никто не купил. Вместо 20 тысяч человек пришло от силы 200-300. При этом организатор по какой-то причине поставил сиденья зрителей за три километра от сцены. На самой сцене — никакого укрытия, никаких мониторов, почти никакого света — один только белый прожектор. Для меня хотя б был небольшой вагончик, где спрятаться, а для оркестра — вообще ничего. Дождь хлестал беспощадно. Доиграли кое-как до середины. Все шло хуже некуда. В перерыве музыканты спрятались под сценой, все промокшие, с мокрыми инструментами. А я сижу в своем вагончике голый: вся одежда просто насквозь.
Тут заходит моя ассистентка — тоже вся мокрая. Смеется: «Ну, хоть кто-то тут зарабатывает! Дождевики продают. Вот тебе взяла один». Пластиковый такой прозрачный дешевый дождевик. Я говорю: «Ну что ж, вот это я и надену на вторую половину концерта». А она мне: «Да ладно, не решишься». А я: «Смотри сама». И выхожу на сцену голый, только в этом прозрачном дождевике. Оркестр поднялся, оценил тему и стал играть играть с таким азартом, что вокруг как будто все ожило. Заискрилось! И знаете, мы просто начали веселиться, ржать, хохотать под этим дождем, над всей ситуацией, всей этой хренью, случившейся за день. Было круто! Публика — те немногие, кто пришли, — тоже подобрались поближе к сцене, и вдруг мы все как-то объединились, сбалансировались, попали в одну волну.
Кто-то, конечно, снял все на телефон и сразу залил на YouTube. Ближе к полуночи звонит телефон. Мой менеджер в шоке: «Ты что блэт творишь???» Дальше встревает менеджер DEEP PURPLE: «Он что там, совсем? Сливает в сортир репутацию группы?» А я говорю: «Если б ты там был, ты бы понял». Камера снимала с такого расстояния, что звук и картинка не совпадали. Свет кошмарный, оркестр из-за дождя не попадает по нотам. Какофония, хаос, кошмар! Но для тех, кто там был, все выглядело иначе. Они понимали. И чувствовали то же самое. Моя ассистентка Салли потом сказала: «Ian реально спас ситуацию». Если смотреть только YouTube, можно подумать, что это худшее шоу в мире. А для меня то был один из лучших концертов всей жизни».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 223
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Рок-истории. Ian Gillan: «…И я выхожу на сцену голый, в одном только прозрачном дождевике»
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Комментарии
Другой Александр:
Дед Аким написал:
Душевная история, старый зажег под дождём, писькой потряс, народ сплотил!
По моему старый просто со старением своего тела смириться не мо…
Другой Александр:
Он так рассказывает об этом, как будто он в воду в вино превратил и калек исцелил)…
Дед Аким:
Душевная история, старый зажег под дождём, писькой потряс, народ сплотил! Ну почему такие концерты не проводят Шарон Ден Адель, Тарья Турунен, Дженифер Хабен, Мелисс…
juris:
Виктор:
Андрей:
Ukko:
СиРОЖА написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
СиРОЖА написал(а):
Detonate — это же неприкрытый дёр с pinball map
Проклятый Кирк Хэммет!
Хэммету что до Detonate что до pinball ma…
СиРОЖА:
Писюн с глазами написал(а):
СиРОЖА написал(а):
Detonate — это же неприкрытый дёр с pinball map
Проклятый Кирк Хэммет!
Хэммету что до Detonate что до pinball map еще расти и рас�…
Другой Александр:
Potato Lich написал(а):
Vlad написал(а):
Дружище Христос написал(а):
CdG
Что это?
Скорее всего, Culte des Goules. Такое же сильно на любителя, как и сабж.
Обожаю вот этот моме…
Писюн с глазами:
СиРОЖА написал(а):
Detonate — это же неприкрытый дёр с pinball map
Проклятый Кирк Хэммет!…
СиРОЖА:
Potato Lich:
Potato Lich:
Vlad написал(а):
Дружище Христос написал(а):
CdG
Что это?
Скорее всего, Culte des Goules. Такое же сильно на любителя, как и сабж.…
а дедуля шалун
Душевная история, старый зажег под дождём, писькой потряс, народ сплотил! Ну почему такие концерты не проводят Шарон Ден Адель, Тарья Турунен, Дженифер Хабен, Мелисса Бонни, несправедливо — дискриминация
Рок-н-ролл жив
Он так рассказывает об этом, как будто он в воду в вино превратил и калек исцелил)
Дед Аким написал:
Душевная история, старый зажег под дождём, писькой потряс, народ сплотил!
По моему старый просто со старением своего тела смириться не может. Типа, если он может выйти голым на публику, то нет разницы пацан он или старик. Токо это всё самообман. Время и биологию не наебёшь.
Дед Аким написал:
Ну почему такие концерты не проводят Шарон Ден Адель, Тарья Турунен…
В их возрасте уже лучше не надо)
Дед Аким написал:
…Дженифер Хабен, Мелисса Бонни…
Umbra et Imago и Notre Dame такое устраивали.