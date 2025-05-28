Организаторы фестиваля Download оправдываются за «ущемление прав транс-людей»

Немного из мира белых людей, которые бесятся с жиру тщательно выискивают, права каких маргиналов где ущемили. Организаторы британского феста Download, который состоится в июне, опубликовали заявление, согласно которому, а также по рекомендации Комиссии по соблюдению равноправия, туалеты, предназначенные для женщин, не должны использоваться транс-женщинами, равно как и туалеты, предназначенные для мужчин, — транс-мужчинами.

И после этого началось. Возбудились небинарные артисты, которые должны выступать на мероприятии.

Транс Noahfinnce: «Какого х*я происходит вообще? Вы приглашаете выступать на своем фесте транс-людей вроде меня и запрещаете ходить в сортир?»

Pinkshift поддержал/а/о: «Это указание безумно и небезопасно».

Всю эту чушь поддержала активистская аудитория неопределенного пола, и в результате оргам пришлось оправдываться: «Download Festival всегда был и остается открытым для всех. Мы принимаем всех и каждого, и хотим, чтобы все чувствовали себя уютно, спокойно и безопасно. Поэтому уверяем, что большинство туалетов на наших площадках будет гендерно нейтральными. В них будут допускаться все желающие».

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