Организаторы фестиваля Download оправдываются за «ущемление прав транс-людей»Блог
Немного из мира белых людей, которые
бесятся с жиру тщательно выискивают, права каких маргиналов где ущемили. Организаторы британского феста Download, который состоится в июне, опубликовали заявление, согласно которому, а также по рекомендации Комиссии по соблюдению равноправия, туалеты, предназначенные для женщин, не должны использоваться транс-женщинами, равно как и туалеты, предназначенные для мужчин, — транс-мужчинами.
И после этого началось. Возбудились небинарные артисты, которые должны выступать на мероприятии.
Транс Noahfinnce: «Какого х*я происходит вообще? Вы приглашаете выступать на своем фесте транс-людей вроде меня и запрещаете ходить в сортир?»
Pinkshift поддержал/а/о: «Это указание безумно и небезопасно».
Всю эту чушь поддержала активистская аудитория неопределенного пола, и в результате оргам пришлось оправдываться: «Download Festival всегда был и остается открытым для всех. Мы принимаем всех и каждого, и хотим, чтобы все чувствовали себя уютно, спокойно и безопасно. Поэтому уверяем, что большинство туалетов на наших площадках будет гендерно нейтральными. В них будут допускаться все желающие».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 28
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Комментарии
думстер-бумбстер:
Бабка Кима написал(а):
думстер-бумбстер написал(а):
какой же шикарный состав!
Шобы поспать!
Вечным, мрачным сном!…
понурый митолизд:
Юрий написал(а):
Практически ни у одной группы не стало своего фирменного звучания , все как под копирку играют , как будто им всем нейросеть музыку пишет . Возь…
Дружище Христос:
Юрий написал(а):
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Юрий:
Практически ни у одной группы не стало своего фирменного звучания , все как под копирку играют , как будто им всем нейросеть музыку пишет . Возьмите абсолютно любую �…
Зануда:
Граф де Билл:
Бабка Кима:
думстер-бумбстер написал(а):
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Шобы поспать!…
думстер-бумбстер:
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Другой Александр:
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