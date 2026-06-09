Как банан разозлил американскую хардкор-сцену

В последние пару дней в американской хардкор/металкор онлайн-тусовке только и разговоров, что о бананах. И о том, допустимы ли они концертах. Ветки на сотни комментов, ожесточенные препирания, заявления от коллективов самых разных рангов… одним словом, ажиотаж такой, будто очередного именитого музыканта отменили за приставания к наивным фанаткам. Или кого-то убили. Или сожрали.

Суть истории, впрочем, не страшная, хотя и обидная. Группа из Балтимора под названием END IT выступала недавно в Торонто — и настолько серьезно воспринимала себя любимых, что обозлилась на парня, который явился на концерт в костюме банана, танцевал, краудсерфил и всячески веселился.

Надо отметить, что бананы, надувные игрушки и глупые костюмы — давняя традиция американских фестивалей и клубных концертов: всегда найдется такой смешной персонаж, обязательно будет в центре толпы и обязательно будет серфить. На моей памяти самым забавным выдалось выступление MUNICIPAL WASTE в прошлом году, на котором творилась полная дичь, и был человек-банан, которого по требованию группы не опускали на пол, просто гоняли на руках по всей толпе туда-обратно. На небольшом видео можно его разглядеть.

Однако у коллектива END IT, по всей видимости, что-то личное по отношению к бананам (хотя, как бы твитнул Фрейд, иногда банан — это просто банан), и вокалист Akil Godsey начал орать на ряженого парнишку.

«Нам надо об этом поговорить! Можно прямо сейчас! Слыш, человек-банан, какого #уя ты творишь, ниггер? Никаких тебе призов за это говно. Получи внимание, которого ты так жаждешь! Пускай каждый здесь в зале попытается тебя убить».

Потом он предложил в подарок листок с сетлистом концерта тому, кто обдерет банан. Ну и, само собой, костюм вскоре порвали. А видео попало в Интернет — причем обиженный «банан» оказался местной знаменитостью: он посещал массу концертов, покупал тонны мерча — в общем, поддерживал и локальную сцену, и приезжих.

Ну и дальше началось. Банановые проблемы и обсуждения сущности хардкора вытеснили политические дебаты, войны, новые релизы коллективов… в общем, не наткнуться в фейсбуке на тематический срач в последние дни стало нереально. END IT обгадили по всем фронтам. HATEBREED выкинули их из анонсов осеннего тура.

…Как житель Балтимора, скажу прямо: в #изду этих ребят. Давайте распространим эту историю и сделаем все возможное, чтобы группу, которая поощряет нападения на собственных зрителей, больше не приглашали выступать. …Даже костюм банана выглядит менее кринжово, чем это. …Группа END IT действительно выдала откровенную дичь. Классический хардкор в исполнении «крутых парней», которые занимаются своим «крутым хардкорным дерьмом». Сенсация уровня «вилка нашлась на кухне». Надеюсь, с парнем все в порядке. Но знаете, что меня действительно расстраивает? Мы практически никогда не видим такого уровня коллективного возмущения внутри сцены, когда речь заходит о расизме или проявлениях белого супрематизма. …Люди должны начать швырять в них шкурки на концертах. Задиры заслуживают, чтобы их самих задирали. …На Louder Than Life я подходил ко всем людям в костюмах бананов и говорил им, что ребята в костюмах огурцов распускают про них грязные слухи. …Злиться на чувака в костюме банана — это самое убогое, что я видел в жизни. Ни разу не встречал банана на концерте, который бы не был душой компании. И про эту группу раньше тоже не слышал. Рад обоим фактам. …Представьте, если бы у Банана был еще и радужный флаг. Тогда после всех исков он стал бы самым богатым Бананом на свете. …Вы крутые, ребята. Звучите как младший брат BANE с СДВГ и проблемами с управлением гневом. …Просто его банан оказался больше. …Поощрять людей срывать одежду с человека — это уже попахивает сексуальным насилием. Но это же мужчина, так что, видимо, никого не волнует.

И т.д. и т.п. На что могу сказать две вещи: очевидно, банановый мерч станет самым модным аксессуаром сезона. И второе: нам бы всем их проблемы.

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