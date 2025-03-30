Нацисты признали Glenn Danzig «своим»

Новый дизайн мерча DANZIG, представленный на текущих концертах тура группы, вызвал сетевой скандал, а разные сочувствующие наци-идеям признали господина Гленна «своим пацаном». Кажется, скоро сетевая конспирология найдет буквы «n-a-z-i» и в сценическом имени артиста, чье настоящее имя Glenn Allen Anzalone. А также в песнях типа «White Devil Rise». Думаете, совпадение?..

I hear the lies

Brotherhood at my side

You call me white, you bet I am

Now see my beast rise up in flames

white

Devil

Rise…

Дизайн вышел вот таким.

И дело не в преступном ценнике за кусочки ткани, а в символизме любимого ультраправыми «Черного солнца».

Википедия: «Черное солнце» (нем. Schwarze Sonne), может именоваться также «солнечное колесо» — нацистский эзотерический символ, разновидность солнечного колеса, использовавшийся в нацистской Германии, а затем в неонацизме. В контексте ультраправой культуры — один из символов ненависти.

Состоит из двенадцати радиальных рун зиг, похожих на символы, используемые на эмблеме СС. Имеет исторические прототипы, но современный символ впервые появился в нацистской Германии как элемент дизайна замка в Вевельсбурге, реконструированного и расширенного главой СС Генрихом Гиммлером, который намеревался сделать замок центром СС. Остаётся неизвестным, имел ли этот символ название и какое-то особое значение среди СС. Один из ряда древних европейских фигур, присвоенных нацистами в попытке изобрести идеализированное «арийское/нордическое» наследие.

Среди сторонников превосходства «белой расы» особенно популярна одна версия Sonnenrad: два концентрических круга с кривыми лучами, исходящими от внутреннего круга к внешнему. Часто сторонники превосходства «белой расы» размещают в центре внутреннего круга другой символ ненависти, включая свастику».

Что именно имели в виду Glenn Danzig и его дизайнеры, пока неизвестно. Возможно, более древние корни солнечного символа, использовавшегося во многих культурах и лишь адаптированного нацистами под свои нужды? Комментариев от артиста пока не поступало.

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