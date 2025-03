Нацисты признали Glenn Danzig «своим»

Новый дизайн мерча DANZIG, представленный на текущих концертах тура группы, вызвал сетевой скандал, а разные сочувствующие наци-идеям признали господина Гленна «своим пацаном». Кажется, скоро сетевая конспирология найдет буквы «n-a-z-i» и в сценическом имени артиста, чье настоящее имя Glenn Allen Anzalone. А также в песнях типа «White Devil Rise». Думаете, совпадение?..

I hear the lies

Brotherhood at my side

You call me white, you bet I am

Now see my beast rise up in flames

white

Devil

Rise…