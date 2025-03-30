Нацисты признали Glenn Danzig «своим»Блог
Новый дизайн мерча DANZIG, представленный на текущих концертах тура группы, вызвал сетевой скандал, а разные сочувствующие наци-идеям признали господина Гленна «своим пацаном». Кажется, скоро сетевая конспирология найдет буквы «n-a-z-i» и в сценическом имени артиста, чье настоящее имя Glenn Allen Anzalone. А также в песнях типа «White Devil Rise». Думаете, совпадение?..
I hear the lies
Brotherhood at my side
You call me white, you bet I am
Now see my beast rise up in flames
white
Devil
Rise…
Дизайн вышел вот таким.
И дело не в преступном ценнике за кусочки ткани, а в символизме любимого ультраправыми «Черного солнца».
Википедия: «Черное солнце» (нем. Schwarze Sonne), может именоваться также «солнечное колесо» — нацистский эзотерический символ, разновидность солнечного колеса, использовавшийся в нацистской Германии, а затем в неонацизме. В контексте ультраправой культуры — один из символов ненависти.
Состоит из двенадцати радиальных рун зиг, похожих на символы, используемые на эмблеме СС. Имеет исторические прототипы, но современный символ впервые появился в нацистской Германии как элемент дизайна замка в Вевельсбурге, реконструированного и расширенного главой СС Генрихом Гиммлером, который намеревался сделать замок центром СС. Остаётся неизвестным, имел ли этот символ название и какое-то особое значение среди СС. Один из ряда древних европейских фигур, присвоенных нацистами в попытке изобрести идеализированное «арийское/нордическое» наследие.
Среди сторонников превосходства «белой расы» особенно популярна одна версия Sonnenrad: два концентрических круга с кривыми лучами, исходящими от внутреннего круга к внешнему. Часто сторонники превосходства «белой расы» размещают в центре внутреннего круга другой символ ненависти, включая свастику».
Что именно имели в виду Glenn Danzig и его дизайнеры, пока неизвестно. Возможно, более древние корни солнечного символа, использовавшегося во многих культурах и лишь адаптированного нацистами под свои нужды? Комментариев от артиста пока не поступало.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 96
Читайте также:
- В Чечне запретили музыку вне диапазона 80 — 116 ударов в минуту
- Причина увольнения из хардкор-группы: вокалист подсыпал басисту женские гормоны
- Извиняшки года: блэк-метал группа попросила прощения у муслимов за отрезанную свиную голову
- «Fat Bottomed Girls» QUEEN пытаются «отменить». Но есть и хорошие новости!
- «Что это, бля, вообще было?» Зрители виртуального Ozzfest 2022 в недоумении
- Очередная дурацкая причина соскочить в фестиваля: опыт FALLING IN REVERSE
- Смотрим стрим чемпионата мира по хэви-метал вязанию
- Женщина родила на бразильском концерте METALLICA
- Именной унитаз Ларса Ульриха (фото, которые лучше не видеть)
- Адепт конспирологического движения QAnon: «Чувствую, что Кеннеди вернулся, и это Кит Ричардс»
2 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Нацисты признали Glenn Danzig «своим»
-
«Всем сейчас нужна эта группа!» SEX PISTOLS возвращаются с концертами
-
Низкий художественный уровень: смотрим новые клипы DEATH SS
-
Kirk Hammett: «Я сочинил 767 риффов для следующего альбома»
-
Фирменный самолет IRON MAIDEN распродают по кусочкам
-
Tobias Forge, GHOST: «Мы — доказательство того, что грандиозный успех в роке все еще возможен»
-
Самые дорогие альбомы тяжелой музыки. Еще топ-4
-
Из KATATONIA ушел Anders Nyström
-
Невеста вокалиста FASTER PUSSYCAT выбросилась за борт круизного фестивального лайнера в стиле 80-х
-
Фанаты TOOL собираются судиться с группой за фестивальное кидалово
Комментарии
Polaris:
Мне кажется, эту фашню скорее привлёк накачанный пресс Гленна на плакате. Дядя Рём не даст соврать.…
Писюн с глазами:
Мaga:
Старик Макларен (RIP) ещё во время 4-го воссоединения SEX PISTOLS в 2007-м сказал — это старые упряжные кони, которых в последний раз выпустили попастись. Как оказалось, не в по…
40PT:
Цікава Часам гэтая пані ў кліпе нагадвае оззі ды мэрліна мэнсана адначасова…
G D:
Хорошо, что мы никогда не увидим воссоединение Joy Divison…хотя, кто знает.…
Alex_sin:
Отличная вещь! Жду с нетерпением полноценный альбом! Спасибо админу за то, что отслеживаете интересные группы.…
Другой Александр:
Если я правильно понял то, что имеет в виду чел, которого процитировали в конце, то получается символично: постаревшие, дряхлеющие панки цепляются за прошлое и стар�…
Другой Александр:
Дед Аким написал(а):
Эдит Пиаф, Мирей Матье, они отличались от многих. Какие актрисы — Бриджит Бардо — супер красавица с идеальной фигурой, круче голливудских …
Другой Александр:
Teitanblood — From The Visceral Abyss
Группа в представлении не нуждается… Хотя, ладно. Банда все таки имеет культовый статус только в «определённых кругах», как говорится. Так что �…
Другой Александр:
Дед Аким написал
EKTOMORF — HERETIC Official Music Video 2025
Они в Москве будут в мае выступать. Я сам не пойду, так как столпотворение не выношу. �…
Leo_abbath:
Каждый уtбtнский пидр думает что он всего шиль гомосексуал… В данном случае админ решил что он что — то подобное. Ну не знаю как таких назвать)))…
Leo_abbath:
Алунка написал(а):
а вот это какая-то залупка
Залупка админ))) узнал про укр и тут же сиранул, «циган» херов)))…
Дед Аким:
Новинки
Первые три русские
Одна из лучших песен группы и шедевр русского рока, перезапис�…
Восемьдесят баксов за этот платок? Пусть цахал их ебнет
Мне кажется, эту фашню скорее привлёк накачанный пресс Гленна на плакате. Дядя Рём не даст соврать.