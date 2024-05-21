Новинка! Сингл NIGHTWISH «Perfume Of The Timeless»Новинки и новости
В прошлом году NIGHTWISH удивили публику, заявив, что уходят с концертных площадок на неопределенное время — и даже, вопреки обычаям шоубиза, не станут кататься в поддержку будущего альбома. Однако пообещали, что в утешение выпустят диск из 12 песен в 2024-м.
Так, лонгплей под названием Yesterwynde появится 20 сентября, а первый сингл «Perfume Of The Timeless» уже доступен в прокате.
Туомас: «Когда мы на Nuclear Blast впервые собрались на обсуждение нового диска и синглов, я сказал, что премьерной хочу показать тему на 8 с половиной минут и припевом на отметке 3:30. Они в ответ: «Идеально!» Я даже удивился, но потом понял, что мы вообще можем делать все, что хотим. И делаем. Я читал, что для Spotify нужны песни, на которых вокалы начинаются не позднее 15 секунды, иначе люди просто пропускают трек. Внимания, мол, на большее не хватает. А наше наследие позволяет нам поступать по-своему».
Вот, собственно, длинная песня.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 752
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Комментарии
Дружище Христос:
Какой только хуйни люди не выдумают, чтобы не принимать тот простой факт, что после смерти их просто не будет.…
juris:
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER) написал(а):
RA2SHA
RA2SHA zharit…
D:
Нашлась ещё одна похожая обложка.
Поляки Besatt -Demonicon (2010)…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Посмотрел обозрение сделанное Настей… и…. понял что почти ничего не потерял. Современная фестивальная американская метал сцена в общем-то далека от моих любимых …
juris:
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал:
(Baby Reindeer, 2024) — это плохой популярный сериал, там блять одни гомики и извращенцы всех мастей))
Это плохие гомосек…
Другой Александр:
Сложно египтянам жилось. Я помню, в девяностых, когда я ещё дошкольником был, у нас в городе по домам ходили свидетели Иеговы и раздавали свою брошюру. «Сторжевая баш…
Другой Александр:
Anastasiya написала:
Другой Александр написал:
Блин, ну что за тормоза работают в РКН! Я два года стучал на вас фирмачам, а они только сейчас соизволили заблокирова…
Anastasiya:
Другой Александр написал(а):
Блин, ну что за тормоза работают в РКН! Я два года стучал на вас фирмачам, а они только сейчас соизволили заблокировать)
https://rknweb.ru/b…
juris:
Другой Александр:
Блин, ну что за тормоза работают в РКН! Я два года стучал на вас фирмачам, а они только сейчас соизволили заблокировать)…
Дед Аким:
Настя, я так думаю тебе впринципе не нравится мышление и философия психология Варга. Жизнь в благополучном Западе, я тоже не все его идеи одобряю, но некоторые интер…
Дед Аким:
Настя, надо кого-то добавлять, если не ошибаюсь, то насчет Варга третье пожелание…
Музыкальная графомания от Туомаса
Невыразительно. Прошлый альбом-то поинтереснее был.
На удивление, послушал больше одного раза. Какой-то всплеск есть.
Ветошь написал(а):
Музыкальная графомания от Туомаса
Так-то да, Туомас с 2007-ого ничего принципиально нового не представил. Но уровень держит, и послушать новьё от него всегда интересно. Переслушивать это я, конечно, не буду (с)
Также похвально, что хотя бы в этой песне он обошёлся без дурацких дудок, свирелей и прочих волынок от своего бородатого гэльского подсоса.
По статусу и финансам Туомас может себе позволить выпустить клип с 10 минутным вступлением и тройной CD альбом с акустическими и инструментальными версиями песен
Группа меняется, становится меньше Метала больше Симфо в музыке. Туомас если группа распадется вполне может нео или даже чистой классикой заниматься, писать музыку, делать альбомы. Песня и клип очень красивые, обожаю Nightwish во всех составах, со всеми вокалистками!!!
Я после слушания метала в течении 25 лет перешёл на техно, а лучшими песнями Метлы и Лип Бицкит считаю «Frantic» и «Eat you alive» соответственно, поэтому слушать Ночного желания стремления больше не испытываю, вся эта тошнотная псевдо-эпичность и завывания,да ну нафик
Ad Noctum написал(а):
Ветошь написал(а):
Музыкальная графомания от Туомаса
Так-то да, Туомас с 2007-ого ничего принципиально нового не представил. Но уровень держит, и послушать новьё от него всегда интересно. Переслушивать это я, конечно, не буду (с)
Также похвально, что хотя бы в этой песне он обошёлся без дурацких дудок, свирелей и прочих волынок от своего бородатого гэльского подсоса.
В ушки долбимся)? В самом начале есть волынки, просто он их умело замаскировал под оркестр)