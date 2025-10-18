Gaerea
18.10.2025

GAEREA снова жгут! Слушаем новые синглы «Submerged» и «Hellbound»

Новинки и новости

Португальскую группу GAEREA мировой метал-общественности, по сути, открыли Season of Mist: в 20-м они выпустили второй альбом коллектива Limbo, собрав хорошие и очень хорошие отзывы, а потом — прорывный Mirage. К четвертому диску Loss, намеченному на март 2026-го, GAEREA уже пользуется услугами Century Media — и раскрутка будущего релиза идет по полной программе. Не только, конечно, потому, что лейблы хорошие. Хорошие — португальцы.

Группа эта крайне трудолюбива. Помимо бесконечных туров (кто видел вживую, оценил: парни в черных мешочках на головах делают незабываемые и потрясающие по интенсивности и эмоциональному накалу шоу), каждые два года они выкатывают по полноформатнику — и пока, судя по двум синглам будущего диска, нет признаков ни выгорания, ни замедления, ни желания безопасно самоповторяться — ну, если, конечно, не считать самоповтором любовь к воде в видеоклипах.

Более того: развивая и модифицируя звук, в этот раз они заметно поработали и над вокальными техниками — так что пресс-релизы не врут про эволюцию, умение себя переизобретать и всякое такое. С нетерпением жду релиз целиком!

1 comment

  • Ігор написал(а):

    Ещё пару лет назад было понятно,что переход с Season of Mist на более жирный лейбл-дело времени.Настораживает плотный график:альбом/туры/альбом.
    С другой сторонв-куют железо,пока горячо.

