GAEREA снова жгут! Слушаем новые синглы «Submerged» и «Hellbound»Новинки и новости
Португальскую группу GAEREA мировой метал-общественности, по сути, открыли Season of Mist: в 20-м они выпустили второй альбом коллектива Limbo, собрав хорошие и очень хорошие отзывы, а потом — прорывный Mirage. К четвертому диску Loss, намеченному на март 2026-го, GAEREA уже пользуется услугами Century Media — и раскрутка будущего релиза идет по полной программе. Не только, конечно, потому, что лейблы хорошие. Хорошие — португальцы.
Группа эта крайне трудолюбива. Помимо бесконечных туров (кто видел вживую, оценил: парни в черных мешочках на головах делают незабываемые и потрясающие по интенсивности и эмоциональному накалу шоу), каждые два года они выкатывают по полноформатнику — и пока, судя по двум синглам будущего диска, нет признаков ни выгорания, ни замедления, ни желания безопасно самоповторяться — ну, если, конечно, не считать самоповтором любовь к воде в видеоклипах.
Более того: развивая и модифицируя звук, в этот раз они заметно поработали и над вокальными техниками — так что пресс-релизы не врут про эволюцию, умение себя переизобретать и всякое такое. С нетерпением жду релиз целиком!
Комментарии
W8tan:
goremyka написал(а):
До сих пор не могу «расслышать музыку» этого коллектива (сколько не пытался). Дрочево сплошное а не мелодии
Задроты для задротов играют, эт�…
Ігор:
Ещё пару лет назад было понятно,что переход с Season of Mist на более жирный лейбл-дело времени.Настораживает плотный график:альбом/туры/альбом.
С другой сторонв-куют жел…
goremyka:
До сих пор не могу «расслышать музыку» этого коллектива (сколько не пытался). Дрочево сплошное а не мелодии …
Дед Аким:
Мировая культура понесла большую потерю. Умер Эйс Фрейли. Культовый персонаж, участник легендарных Kiss. Домохозяйки боялись, а в группе было не больше Зла, чем в сказ…
atr:
Писюн с глазами написал(а):
Gloves of Metal MANOWAR
Не, там нейкага супадзення ~15%. У аднолькавых metalcore груп, якія піляць адзін і той жа брэйк, і то паболей.…
Sam:
jurgis написал(а):
Anastasiya написал(а):
очень модная группа, с мультимиллионной аудиторией
благодарю, успокоили
Радке просто активно пытается обелить свою репут…
Писюн с глазами:
atr написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
Пуслашайте-ка кто-нибудь песенку Hermitage MOONSPELL, а потом Gloves of Metal MANOWAR. Это мне кажется, или ой?
На якой секундзе там што гл�…
atr:
Писюн с глазами написал(а):
Пуслашайте-ка кто-нибудь песенку Hermitage MOONSPELL, а потом Gloves of Metal MANOWAR. Это мне кажется, или ой?
На якой секундзе там што глядзець (нічо…
Писюн с глазами:
Эх, совсем старый рок-н-ролл стал. Все больше и больше таких новостей…
kvltist:
Дед Аким:
Великая американская блюз-рок группа. В 2004 году введены в Зал славы Рок-н-ролла, ещё масса наград. Билли Гиббонс регулярно входит в списки лучших гитаристов мира. Од…
Anastasiya:
Назар Василич написал(а):
А я всегда удивлялся расхожим ( в прошлом ) рассуждениям музыкантов о том, что алкоголь и наркота — это какие то там стимуляторы для т�…
Назар Василич:
А я всегда удивлялся расхожим ( в прошлом ) рассуждениям музыкантов о том, что алкоголь и наркота — это какие то там стимуляторы для творчества. Алкоголь вообще сильн…
Ещё пару лет назад было понятно,что переход с Season of Mist на более жирный лейбл-дело времени.Настораживает плотный график:альбом/туры/альбом.
С другой сторонв-куют железо,пока горячо.