Доктор, мы их теряем? Новый сингл GAEREA «Phoenix»

Одна из самых ярких метал-банд последней пятилетки, GAEREA продолжает бомбить релизы — а заодно переизобретать себя и свой звук с каждым из них. Так, на март анонсирован альбом Loss — однако после отличных синглов 2025-го, новый, намекающий на воскрешение из пепельного кострища «Phoenix» повел куда-то как будто бы не туда. Металкорвый грув, но зачем?

Много лет назад, когда классическое металкоровое движение себя более-менее исчерпало, появилось много пограничных стилей, замиксованных где-то с хардкором, сладжем, где-то с дэзом, где-то с симфо-блэком. С «Phoenix» получилось как будто напротив: получив признание как необычная, выразительная, талантливая мелодик-блэк банда, GAEREA 2026-го сделала среднестатистический приблэкованный металкор. Будем надеться, оставшаяся часть альбома принесет сюрпризы получше.

