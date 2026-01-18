Доктор, мы их теряем? Новый сингл GAEREA «Phoenix»Новинки и новости
Одна из самых ярких метал-банд последней пятилетки, GAEREA продолжает бомбить релизы — а заодно переизобретать себя и свой звук с каждым из них. Так, на март анонсирован альбом Loss — однако после отличных синглов 2025-го, новый, намекающий на воскрешение из пепельного кострища «Phoenix» повел куда-то как будто бы не туда. Металкорвый грув, но зачем?
Много лет назад, когда классическое металкоровое движение себя более-менее исчерпало, появилось много пограничных стилей, замиксованных где-то с хардкором, сладжем, где-то с дэзом, где-то с симфо-блэком. С «Phoenix» получилось как будто напротив: получив признание как необычная, выразительная, талантливая мелодик-блэк банда, GAEREA 2026-го сделала среднестатистический приблэкованный металкор. Будем надеться, оставшаяся часть альбома принесет сюрпризы получше.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 43
Комментарии
Тварь:
Насколько я любил Креатор 92-2005 (как ни крути, моя первая метал группа), настолько он сейчас стал выхолощенным коммерческим переигрыванием одного и того же. Послушал,…
Anastasiya:
Merzbow написал(а):
Ещё раз извиняюсь за оффтоп, Настя.
Слежу за ситуацией Роба из CC.
Видел щас переписку жены Джорджа Фишера и админа (?) CC fanbase. Там, походу жесть на…
Писюн с глазами:
jurgai написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
Так-с, что тут у нас, Violent Revolution, перезаписанный в энный раз. Ну и отлично!
Печально не то что и как креаторы переигрыв�…
jurgai:
Писюн с глазами написал(а):
Так-с, что тут у нас, Violent Revolution, перезаписанный в энный раз. Ну и отлично!
Печально не то что и как креаторы переигрывают в сотый ра…
Merzbow:
Ых написал(а):
Merzbow написал(а):
His band hates him and he hates them.
Нормально так…
А ничего, что он Фишграйндера в группу и притащил? Джордж ему по гроб жизни должен быть бла…
Ых:
Merzbow написал(а):
His band hates him and he hates them.
Нормально так…
А ничего, что он Фишграйндера в группу и притащил? Джордж ему по гроб жизни должен быть благодарен.
Хо…
Писюн с глазами:
Так-с, что тут у нас, Violent Revolution, перезаписанный в энный раз. Ну и отлично!…
Merzbow:
Ещё раз извиняюсь за оффтоп, Настя.
Слежу за ситуацией Роба из CC.
Видел щас переписку жены Джорджа Фишера и админа (?) CC fanbase. Там, походу жесть нарастает нехреновая, …
Юрий:
Если слушать без вокала , то чистейший скандинавский мелодэт , о том , что это всё же KREATOR только вокал напоминает )) И нет , это не плохо , альбом очень даже неплохой , в…
Дед Аким:
Ветераны немецкого метала превосходную работу сделали, не чистый трэш, какой-то павер и дэз метал добавили, при этом свою энергетику сохранили, не знаю какое мест�…
Дед Аким:
Какая шикарная, молоденькая, сексуальная, голосистая немчура. Дженифер Хабен. Выступление в акустике, признак мастерства. Акустика дает понять уровень артиста, жив…
evergrief:
Для меня лучшие были omnium gatherum и messa. И у крэдлов в самом деле хороший альбом получился.…
ratfred:
Вальцест написал(а):
Как думаете, Шульдинер тоже был геем?
Почему тоже?…
