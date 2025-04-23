Нужно больше медведей! SLAUGHTER TO PREVAIL выпускают альбом про «русских гризли в Америке»Блог
Грандиозный успех группы SLAUGHTER TO PREVAIL — пример того, как при должном сочетании грамотной промоции, умения работать с соцсетями и создавать запоминающийся образ, харизмы фронтмена, а также, вероятно, удачи (возможно, где-то были и другие факторы, я не сильно в теме… расскажите, если кто знает), вполне заурядная музыкально команда выбивается в топы на переполненном американском рынке — и сейчас уже котируется в числе хэдлайнеров на крупнейших фестах.
На реддите сумасшедшую популярность коллектива объясняют, например, так: «Видел кучу постов, где народ недоумевает, в чем вообще хайп вокруг SLAUGHTER TO PREVAIL. Лично по мне — это типа современная PANTERA. PANTERA в свое время вообще переформатировала метал, сделала звук тяжелее и злее, и тем самым привела в жанр кучу новых людей. SLAUGHTER TO PREVAIL делают примерно то же самое, только с дэзкором — благодаря им больше людей узнают об этом и о других тяжёлых поджанрах. И то, что они вышли на широкую публику — не повод их хейтить. Если уж на то пошло, они даже помогли всей сцене».
Помимо всего прочего, SLAUGHTER TO PREVAIL вовремя и удачно переехали во Флориду с ее мощной, налаженной сценой и клубной движухой. Плюс налет известной русской «экзотики»: когда надо, они американцы, когда надо иначе — русские, включая «Черный ворон» на выступлениях и при любом удобном случае балансируя медведями.
Медведей, кстати, стало только больше.
Сначала Alex Terrible в тиктоке и инстаграме рассказал, что взял попечительство над двумя счастливо спасенными медвежатами.
А теперь коллектив анонсировал выход альбома Grizzly, выложив клип с названием, которое, в общем, полностью олицетворяет творческое кредо SLAUGHTER TO PREVAIL: «Russian Grizzly In America».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 323
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11 комментариев
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Нужно больше медведей! SLAUGHTER TO PREVAIL выпускают альбом про «русских гризли в Америке»
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Комментарии
Зянон:
Где-то рыдал, уткнувшись в грязный обосанный флаг «ДНР», Валерий Кипелов…
Другой Александр:
Юрий написал:
Как блиать гризли могут быть русскими ?! Епанутые ((( Белоголовый орлан символ России , да ?
Уверен стопудов, что это про Аляску такой хитрый по�…
Юрий:
Как блиать гризли могут быть русскими ?! Епанутые ((( Белоголовый орлан символ России , да ?…
G D:
Дезкор практически не слушаю, но против StP ничего не имею.
Тоже кавера нравились больше.
А за спасённых детёнышей — респект. Альбом не жду, но когда выйдет — не пройду…
Harvey Keitel:
Писюн с глазами написал(а):
А этот парень чисто случайно не долбоёб?
Что не так с ним ?…
Моран:
Бармалей:
Даже если Alex завтра застрелится ,Кобейн все равно будет популярнее.…
Писюн с глазами:
Писюн с глазами:
Юрий написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
Юрий написал(а):
Никогда не понимал и не понимаю этой группы , метал — не метал . попса — не попса , хз , может нужно з�…
Кирилл Юрич:
Другой Александр написал(а):
Это его мишка цапанул, что у него такой шрам на лице?)
Это его добровольный выбор. Шрамирование.…
Eum:
Мне раньше больше нравятся каверы Алекса, чем музыка его группы. Подбешивает в их музыке только то, что слишком уж борщат с русскими стереотипами: калаш, медведи, ол�…
jurgai:
а где группа то?!)) дешевый рашн цирк в лучших традициях — с клоунами, руцкими понтами и медффедем-аниматором в немытом костюме «гризли»…
Другой Александр:
Это его мишка цапанул, что у него такой шрам на лице?)
а где группа то?!)) дешевый рашн цирк в лучших традициях — с клоунами, руцкими понтами и медффедем-аниматором в немытом костюме «гризли»
Мне раньше больше нравятся каверы Алекса, чем музыка его группы. Подбешивает в их музыке только то, что слишком уж борщат с русскими стереотипами: калаш, медведи, олдовый адидас, твердая ‘RRrrrr…’ и т.д. Сначала это забавно, потом уже утомляет.
Другой Александр написал(а):
Это его мишка цапанул, что у него такой шрам на лице?)
Это его добровольный выбор. Шрамирование.
А этот парень чисто случайно не долбоёб?
Даже если Alex завтра застрелится ,Кобейн все равно будет популярнее.
Писюн с глазами написал(а):
А этот парень чисто случайно не долбоёб?
Что не так с ним ?
Дезкор практически не слушаю, но против StP ничего не имею.
Тоже кавера нравились больше.
А за спасённых детёнышей — респект. Альбом не жду, но когда выйдет — не пройду мимо.
Как блиать гризли могут быть русскими ?! Епанутые ((( Белоголовый орлан символ России , да ?
Юрий написал:
Как блиать гризли могут быть русскими ?! Епанутые ((( Белоголовый орлан символ России , да ?
Уверен стопудов, что это про Аляску такой хитрый подкол)
Где-то рыдал, уткнувшись в грязный обосанный флаг «ДНР», Валерий Кипелов