Нужно больше медведей! SLAUGHTER TO PREVAIL выпускают альбом про «русских гризли в Америке»

Грандиозный успех группы SLAUGHTER TO PREVAIL — пример того, как при должном сочетании грамотной промоции, умения работать с соцсетями и создавать запоминающийся образ, харизмы фронтмена, а также, вероятно, удачи (возможно, где-то были и другие факторы, я не сильно в теме… расскажите, если кто знает), вполне заурядная музыкально команда выбивается в топы на переполненном американском рынке — и сейчас уже котируется в числе хэдлайнеров на крупнейших фестах.

На реддите сумасшедшую популярность коллектива объясняют, например, так: «Видел кучу постов, где народ недоумевает, в чем вообще хайп вокруг SLAUGHTER TO PREVAIL. Лично по мне — это типа современная PANTERA. PANTERA в свое время вообще переформатировала метал, сделала звук тяжелее и злее, и тем самым привела в жанр кучу новых людей. SLAUGHTER TO PREVAIL делают примерно то же самое, только с дэзкором — благодаря им больше людей узнают об этом и о других тяжёлых поджанрах. И то, что они вышли на широкую публику — не повод их хейтить. Если уж на то пошло, они даже помогли всей сцене».

Помимо всего прочего, SLAUGHTER TO PREVAIL вовремя и удачно переехали во Флориду с ее мощной, налаженной сценой и клубной движухой. Плюс налет известной русской «экзотики»: когда надо, они американцы, когда надо иначе — русские, включая «Черный ворон» на выступлениях и при любом удобном случае балансируя медведями.

Медведей, кстати, стало только больше.

Сначала Alex Terrible в тиктоке и инстаграме рассказал, что взял попечительство над двумя счастливо спасенными медвежатами.

А теперь коллектив анонсировал выход альбома Grizzly, выложив клип с названием, которое, в общем, полностью олицетворяет творческое кредо SLAUGHTER TO PREVAIL: «Russian Grizzly In America».

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