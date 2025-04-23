Slaughter To Prevail Grizzly
23.04.2025

Нужно больше медведей! SLAUGHTER TO PREVAIL выпускают альбом про «русских гризли в Америке»

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Грандиозный успех группы SLAUGHTER TO PREVAIL — пример того, как при должном сочетании грамотной промоции, умения работать с соцсетями и создавать запоминающийся образ, харизмы фронтмена, а также, вероятно, удачи (возможно, где-то были и другие факторы, я не сильно в теме… расскажите, если кто знает), вполне заурядная музыкально команда выбивается в топы на переполненном американском рынке — и сейчас уже котируется в числе хэдлайнеров на крупнейших фестах.

На реддите сумасшедшую популярность коллектива объясняют, например, так: «Видел кучу постов, где народ недоумевает, в чем вообще хайп вокруг SLAUGHTER TO PREVAIL. Лично по мне — это типа современная PANTERA. PANTERA в свое время вообще переформатировала метал, сделала звук тяжелее и злее, и тем самым привела в жанр кучу новых людей. SLAUGHTER TO PREVAIL делают примерно то же самое, только с дэзкором — благодаря им больше людей узнают об этом и о других тяжёлых поджанрах. И то, что они вышли на широкую публику — не повод их хейтить. Если уж на то пошло, они даже помогли всей сцене».

Помимо всего прочего, SLAUGHTER TO PREVAIL вовремя и удачно переехали во Флориду с ее мощной, налаженной сценой и клубной движухой. Плюс налет известной русской «экзотики»: когда надо, они американцы, когда надо иначе — русские, включая «Черный ворон» на выступлениях и при любом удобном случае балансируя медведями.

Медведей, кстати, стало только больше.

Сначала Alex Terrible в тиктоке и инстаграме рассказал, что взял попечительство над двумя счастливо спасенными медвежатами.

А теперь коллектив анонсировал выход альбома Grizzly, выложив клип с названием, которое, в общем, полностью олицетворяет творческое кредо SLAUGHTER TO PREVAIL: «Russian Grizzly In America».

Как вам SLAUGHTER TO PREVAIL?

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11 комментариев

  • Другой Александр написал(а):

    Это его мишка цапанул, что у него такой шрам на лице?)

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  • jurgai написал(а):

    а где группа то?!)) дешевый рашн цирк в лучших традициях — с клоунами, руцкими понтами и медффедем-аниматором в немытом костюме «гризли»https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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  • Eum написал(а):

    Мне раньше больше нравятся каверы Алекса, чем музыка его группы. Подбешивает в их музыке только то, что слишком уж борщат с русскими стереотипами: калаш, медведи, олдовый адидас, твердая ‘RRrrrr…’ и т.д. Сначала это забавно, потом уже утомляет.

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  • Кирилл Юрич написал(а):

    Другой Александр написал(а):
    Это его мишка цапанул, что у него такой шрам на лице?)
    Это его добровольный выбор. Шрамирование.

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  • Писюн с глазами написал(а):

    А этот парень чисто случайно не долбоёб?

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  • Бармалей написал(а):

    Даже если Alex завтра застрелится ,Кобейн все равно будет популярнее.

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  • Harvey Keitel написал(а):

    Писюн с глазами написал(а):
    А этот парень чисто случайно не долбоёб?
    Что не так с ним ?

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  • G D написал(а):

    Дезкор практически не слушаю, но против StP ничего не имею.
    Тоже кавера нравились больше.
    А за спасённых детёнышей — респект. Альбом не жду, но когда выйдет — не пройду мимо.

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  • Юрий написал(а):

    Как блиать гризли могут быть русскими ?! Епанутые ((( Белоголовый орлан символ России , да ?

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  • Другой Александр написал(а):

    Юрий написал:
    Как блиать гризли могут быть русскими ?! Епанутые ((( Белоголовый орлан символ России , да ?

    Уверен стопудов, что это про Аляску такой хитрый подкол)

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  • Зянон написал(а):

    Где-то рыдал, уткнувшись в грязный обосанный флаг «ДНР», Валерий Кипелов

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