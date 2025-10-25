SLAUGHTER TO PREVAIL (опять) обвиняют в симпатиях к наци

Хотя леваки и антифа сейчас не особенно в моде, онлайн-воины не могут успокоиться, и пристальное око бездельников выискивает коварных нацистов под диванами, татуировками и коврами. Возможно, даже в собственном зеркале. Так, очередной — привычной — целью стала мегапопулярная в США группа SLAUGHTER TO PREVAIL, потому что… почему бы и не хайпануть лишний раз.

Поводов, в принципе, хватает. Alex Terrible когда-то был татуирован Черным солнцем — однако, добившись популярности, замазал символ, понимая, что рано или поздно за него «прилетит». Кроме того, по его словам, в молодости он просто любил потусить с накачанными крепкими ребятами, которые не пили, не курили, и вот это вот все… причем пришел в правую тусовку после того, как долго болтался в среде антифа.

«Все, что мы делали с антифашниками, — это бухали, принимали наркоту и прочее дерьмо, я тогда буквально чуть не сдох. Не потому что тусил с антифа, конечно, а потому что связался с плохой компанией. И перешел на другую сторону… А потом начал читать про эзотерику, распределение энергии и прочее… в конце концов, задав себе вопрос: «Кто я в конечном итоге? Зачем я живу?» Конечно, я понимал, что символ в татухе использовался Третьим Рейхом, я не идиот. Но большинство из ребят, которые татухи носили, всерьез нацистами или расистами не были. Это нормально в России».

В 2015 году, когда тема с татуировкой всплыла онлайн, SLAUGHTER TO PREVAIL пришлось отменить европейский тур (вот тут список прегрешений согласно обеспокоенной общественности). Потом поулеглось. А потом группа выпустила маски с руной Одал. И началось по новой.

Гитарист группы Jack Simmons: «Есть группа людей, мнение которых поменять невозможно, и мы, честно, здесь не за тем, чтобы на них влиять. Мы просто хотим играть музыку. Приходя на наши шоу, вы не увидите никакого радикального дерьма, напротив, увидите много единения и любви. Музыка нужна для того, чтобы объединять людей, и это ощущение присутствует на наших концертах, — важная штука, которая блекнет из-за всякой онлайн-шняги.

Не буду говорить за Алекса, у нас разное прошлое. Но скажу, что в Восточной Европе по-другому воспринимаются некоторые символы. Бабушка моей подруги живет в Украине, у нее на коврах узоры, напоминающие коловрат. Когда я ей об этом сказал, она рассмеялась: «Ты серьезно вот, да? Хочешь сказать, моя бабушка — нацистка? Да она пережила оккупацию! Так что совсем наоборот. Это наш символ. Он означает род, наследие, семью».

Сейчас наци-тему так или иначе поднимают в каждом интервью SLAUGHTER TO PREVAIL, и… посмотрим, насколько далеко зайдет кэнселлинг. Впрочем, учитывая нынешнюю риторику Трампа и его ненависть к антифа, возможно, скоро можно будет татуировку вернуть.

