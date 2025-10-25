SLAUGHTER TO PREVAIL (опять) обвиняют в симпатиях к наци

SLAUGHTER TO PREVAIL (опять) обвиняют в симпатиях к нациБлог
Хотя леваки и антифа сейчас не особенно в моде, онлайн-воины не могут успокоиться, и пристальное око бездельников выискивает коварных нацистов под диванами, татуировками и коврами. Возможно, даже в собственном зеркале. Так, очередной — привычной — целью стала мегапопулярная в США группа SLAUGHTER TO PREVAIL, потому что… почему бы и не хайпануть лишний раз.
Поводов, в принципе, хватает. Alex Terrible когда-то был татуирован Черным солнцем — однако, добившись популярности, замазал символ, понимая, что рано или поздно за него «прилетит». Кроме того, по его словам, в молодости он просто любил потусить с накачанными крепкими ребятами, которые не пили, не курили, и вот это вот все… причем пришел в правую тусовку после того, как долго болтался в среде антифа.
«Все, что мы делали с антифашниками, — это бухали, принимали наркоту и прочее дерьмо, я тогда буквально чуть не сдох. Не потому что тусил с антифа, конечно, а потому что связался с плохой компанией. И перешел на другую сторону… А потом начал читать про эзотерику, распределение энергии и прочее… в конце концов, задав себе вопрос: «Кто я в конечном итоге? Зачем я живу?» Конечно, я понимал, что символ в татухе использовался Третьим Рейхом, я не идиот. Но большинство из ребят, которые татухи носили, всерьез нацистами или расистами не были. Это нормально в России».
В 2015 году, когда тема с татуировкой всплыла онлайн, SLAUGHTER TO PREVAIL пришлось отменить европейский тур (вот тут список прегрешений согласно обеспокоенной общественности). Потом поулеглось. А потом группа выпустила маски с руной Одал. И началось по новой.
Гитарист группы Jack Simmons: «Есть группа людей, мнение которых поменять невозможно, и мы, честно, здесь не за тем, чтобы на них влиять. Мы просто хотим играть музыку. Приходя на наши шоу, вы не увидите никакого радикального дерьма, напротив, увидите много единения и любви. Музыка нужна для того, чтобы объединять людей, и это ощущение присутствует на наших концертах, — важная штука, которая блекнет из-за всякой онлайн-шняги.
Не буду говорить за Алекса, у нас разное прошлое. Но скажу, что в Восточной Европе по-другому воспринимаются некоторые символы. Бабушка моей подруги живет в Украине, у нее на коврах узоры, напоминающие коловрат. Когда я ей об этом сказал, она рассмеялась: «Ты серьезно вот, да? Хочешь сказать, моя бабушка — нацистка? Да она пережила оккупацию! Так что совсем наоборот. Это наш символ. Он означает род, наследие, семью».
Сейчас наци-тему так или иначе поднимают в каждом интервью SLAUGHTER TO PREVAIL, и… посмотрим, насколько далеко зайдет кэнселлинг. Впрочем, учитывая нынешнюю риторику Трампа и его ненависть к антифа, возможно, скоро можно будет татуировку вернуть.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 126
Читайте также:
1 comment
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
SLAUGHTER TO PREVAIL (опять) обвиняют в симпатиях к наци
-
Металисты у руля. Новая премьер-министр Японии Sanae Takaichi любит хард-рок и играет на барабанах
-
Интервью. ENTHRONED, Nornagest: «Блэк-метал, вероятно, единственная форма музыки, которая по своей сути не предназначена для легкомысленного развлечения»
-
Умер Ace Frehley
-
Барабанщик DEFEATED SANITY Lille Gruber о секретах техничности: «Никаких наркотиков, алкоголя, излишеств, тусовок и друзей»
-
Рок-свадьба: Gene Simmons поженил драммера ANTHRAX Charlie Benante и Carla Harvey (ex-BUTCHER BABIES, THE VIOLENT HOUR)
-
Nick Barker о своем состоянии здоровья: «Грубо говоря, мне нужно дождаться, когда кто-то умрет»
-
Совпадение или плагиат? Сравниваем треки ANAAL NATHRAKH и AMORPHIS
-
Теперь официально: MY DYING BRIDE расстались с Aaron Stainthorpe
-
Все идет не по плану: Metal Threat фестиваль в Чикаго
Комментарии
Христос Не Воскрес:
без медведей тут всё плохо — собственно даже обсуждать нечего…
Дед Аким:
Nightwish — великая группа, одна из моих самых любимых, делал о них подробную публикацию. В первом составе была красавица сексуальная с шикарным голосом, Тарья Турунен. П…
Slayer:
Виктор (похожий, но не тот) написал(а):
Дед Аким написал(а):
Красавчик
Слушай, от тебя вот постоянно слышно «красавчик», «альфа-самец» и т. д. Ты наверное бисексу…
Дед Аким:
Надо разнообразия в музыке
Ещё немного о личном. После продавца- консультанта, нескольк�…
Христос Не Воскрес:
не ну если в таком костюме и в таком же исполнении как тут https://www.youtube.com/watch?v=-UYgORr5Qhg … то почему бы и ДА …
Тварь:
Давайте честно: в Норвегию он переехал потому что у него невеста (или уже жена?) норвежка.
Вся эта трушность замогильная все время заканчивается, когда злобари начи�…
Тварь:
Это она же собирается проводить политику сегрегации Японии и ужесточения миграционной и культурной политики в стране?
Ну-ну.…
Ad Noctum:
Potato Lich написал(а):
А вы, батенька, там явно со свечкой рядом стояли
Сударик мой, свечково — оно всё как-то для свечки, но то, что мужло этой шаболды первост…
Граф Черноплодная Рябина:
Potato Lich написал(а):
Ad Noctum написал(а):
quoute: «Сейчас стучу скорее чтобы выпустить пар, когда, например, супруг ведет себя не так, как надо »
Например, выпрямился из…
asdf:
Potato Lich:
Ad Noctum написал(а):
quoute: «Сейчас стучу скорее чтобы выпустить пар, когда, например, супруг ведет себя не так, как надо »
Например, выпрямился из коленно- локтевой…
понурый митолизд:
«по ночам — когда муж отправляется спать — играет дома на барабанах» (БДСМ в японском стиле)…
Камерад Шайтан:
на лице её мужа(если это он на фото) написано «я самурай — я держусь, но ни разу не высыпаюсь»…
без медведей тут всё плохо — собственно даже обсуждать нечего