Alex Terrible выступит в кулачном бое на флоридском рок-фестивале: «Я иду за победой, но я уже проиграл, я уже мертв»

Можно по-разному относиться к SLAUGHTER TO PREVAIL и лично Алексу, но мужик, вне всяких сомнений, талантливо пиарится, и его группа, в общем, не отличимая от сотен других американских аналогичных по звуку команд, занимает модные места на крупнейших фестах. На этот раз, помимо одного из хэдлайнерских мест на флоридском Welcome To Rockville, Ужасный придумал кое-что еще. О чем будут говорить и напишут еще много раз.

Уровень фестиваля очень солидный, это одно из детищ конторы DWP, отвечающей за самые масштабные ивенты в США. Проходит он в начале мая в пляжном городе Daytona Beach — жара в это время уже, как правило, невыносимая, но кто не терпел, тот не заслужил это все.

Состав 2026 года.

Ну а в качестве эксклюзива придумали вот что. Перед началом феста, в разогревочный день, DWP совместно с организаторами Bare Knuckle Fighting Championship (чемпионат кулачных боев без перчаток) по инициативе Алекса устроит шоу Blood4Blood: четыре битвы с участием «русского гриззли» и Cameron “The Bull” Delano — бойца среднего веса и профессионального родео-ковбоя. А чтобы усилить впечатление, между боями и после финала будут играть BLACK LABEL SOCIETY, CROWBAR, MALEVOLENCE, а также, логично, SLAUGHTER TO PREVAIL. Так что Алекс планирует как минимум выжить.

Алекс (стилистика, орфография сохранены): «Как то раз мы с Джеком обсуждали идею сделать ивент где будут играть метал группы и будут бои на голых кулаках. Звучит круто, но мало вероятно реализуемо. Ведь даже проведения одного маленького концерта требует много опыта, вовлеченности и профессионализма, а мы тут обсуждаем масштабы арены. Ну что ж. Мы не просто пиздим, а еще и делаем. В этом нам помогут DWP и BKFC и 5b. И черт возьми лично я творю историю. Буду драться и выступать с группой в один и тот же вечер. Потому что пиздеть не мешки ворчить! Я иду за победой, но я уже проиграл, я уже мертв. Так что мне нехуй терять. Я буду биться до талого пока меня не вырубят нахуй».

Дэнни Виммер, основатель DWP: «Я много лет занимаюсь боевыми искусствами, тренируюсь в бразильском джиу-джитсу и смешанных единоборствах, поэтому когда Алекс и его команда представили свою концепцию, я сразу заинтересовался. Это смелое, аутентичное видение. Мы вместе создаем нечто действительно новаторское: четыре боя и четыре группы в среду перед Welcome To Rockville. Выход в сферу продвижения боев — для меня совершенно новая территория, но соединение энергии рока с чистым накалом bare-knuckle кажется абсолютно естественным».

Количество просмотров: 254

6 комментариев