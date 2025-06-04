Jonas Renkse, KATATONIA: «Я ищу позитив во всем, что бы ни случалось. И все, что я хочу, — продолжать заниматься музыкой»

KATATONIA опубликовали видео «Wind Of No Change» (привет, надо полагать, «скорпионам»), так что, судя по всему, скорбь Андерса никого всерьез не беспокоит, и вагончик трогается даже когда состав остается. «Никаких сюрпризов ни для кого быть не должно, — расплывчато отметил в интервью Jonas Renkse, — иногда случаются неприятные вещи. Просто так происходит».

«Я ищу позитив во всем, что бы ни случалось. И все, что я хочу, — это продолжать заниматься музыкой. Я вложил в это дело массу времени своей жизни, мне по-прежнему есть что сказать, и я ощущаю себя на своем месте. Просто хочу продолжать.

А вообще… люди часто не понимают, что такое — быть в группе. Сколько на самом деле нужно всего превозмочь. Когда приходишь на концерт, видишь, как хорошо банда выступает, — такой думаешь: ну вот, это просто не жизнь, а малина. Я и сам так думаю про других музыкантов, когда хожу на их шоу. Мол, они сейчас отыграют, получат аплодисменты, потом придут в гримерочку и откроют бутылку шампанского. Но так бывает не всегда. Точнее, даже очень редко. Но, как бы сложно ни было, мы все делаем только потому, что любим музыку».

Ну и к слову о ветрах перемен. MY DYING BRIDE на днях рапортовали, что отправились в студию и работают над новым диском. Аарона на фотокарточках нет.

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