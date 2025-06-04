Jonas Renkse, KATATONIA: «Я ищу позитив во всем, что бы ни случалось. И все, что я хочу, — продолжать заниматься музыкой»Блог
KATATONIA опубликовали видео «Wind Of No Change» (привет, надо полагать, «скорпионам»), так что, судя по всему, скорбь Андерса никого всерьез не беспокоит, и вагончик трогается даже когда состав остается. «Никаких сюрпризов ни для кого быть не должно, — расплывчато отметил в интервью Jonas Renkse, — иногда случаются неприятные вещи. Просто так происходит».
«Я ищу позитив во всем, что бы ни случалось. И все, что я хочу, — это продолжать заниматься музыкой. Я вложил в это дело массу времени своей жизни, мне по-прежнему есть что сказать, и я ощущаю себя на своем месте. Просто хочу продолжать.
А вообще… люди часто не понимают, что такое — быть в группе. Сколько на самом деле нужно всего превозмочь. Когда приходишь на концерт, видишь, как хорошо банда выступает, — такой думаешь: ну вот, это просто не жизнь, а малина. Я и сам так думаю про других музыкантов, когда хожу на их шоу. Мол, они сейчас отыграют, получат аплодисменты, потом придут в гримерочку и откроют бутылку шампанского. Но так бывает не всегда. Точнее, даже очень редко. Но, как бы сложно ни было, мы все делаем только потому, что любим музыку».
Ну и к слову о ветрах перемен. MY DYING BRIDE на днях рапортовали, что отправились в студию и работают над новым диском. Аарона на фотокарточках нет.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 110
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Jonas Renkse, KATATONIA: «Я ищу позитив во всем, что бы ни случалось. И все, что я хочу, — продолжать заниматься музыкой»
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Комментарии
Сергеич:
Это полный пиздец, конечно. Имею в виду, видеть эти цифры и представлять, сколько альбомов вполне слушабельного качества можно записать/свести/отмастерить в нормал…
Anastasiya:
Писюн с глазами написал(а):
Хороший репортаж. Большинство групп не люблю, но все равно интересно.
А в Минске сейчас вообще хоть какие-то метал-концерты бывают? …
Другой Александр:
«…одну из основных сцен можно было наблюдать с паркинга, заехав на верхние этажи…»
Самое козырное место. Глядишь на всех свысока)…
Gerber:
Писюн с глазами:
Хороший репортаж. Большинство групп не люблю, но все равно интересно.
А в Минске сейчас вообще хоть какие-то метал-концерты бывают? Ну не считая Валеры Кипелова…
jurgai:
Eum:
по-хорошему завидую Насте. Мощный состав, хоть это уже все старички, на опыте играют, без того огонька 90-2000х в глазах, но все равно круто послушать живьем.…
Sonne:
Катерина:
Моран:
Бармалей:
W8tan:
метализд:
Hm…hm… написал(а):
По-моему метал был последним пристанищем, докуда ещё не добралась толерастия, за исключением единичных представителей. Теперь похоже оконча…
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