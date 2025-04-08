KATATONIA new lineup
08.04.2025

Новинка: KATATONIA в обновленном составе в клипе «Lilac»

Новинки и новости

После ухода Anders Nyström из KATATONIA группа для порядка выразила официальную опечаленность, но Jonas Renkse быстро дал понять, что готов продолжать ныть и без него. В обновленном составе теперь два гитариста: финн Nico Elgstrand, уже катавшийся с KATATONIA на гастроли, а также игравший на басу в ENTOBMED/ENTOMBED A.D.; плюс молодой ливанец Sebastian Svalland, экс-басист шведской группы IN MOURNING, live-участник PAIN, HYPOCRISY и, опять-таки, KATATONIA. То бишь люди не совсем незнакомые.

На начало июня анонсирован выход альбома Nightmares As Extensions Of The Waking State, уже есть клип на его первый сингл «Lilac», и в общем, как видите, курилка по-прежнему жив. Разве что с уходом Андерса все меньше шансов, что на будущих концертах группы будет играться что-либо старое.

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