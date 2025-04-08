Новинка: KATATONIA в обновленном составе в клипе «Lilac»

Мож милитари тематику опять поднимет. Ка�…

Другой Александр:

Вот так система ломает людей…

«Интересно, что было бы, если б ему в тюрьму принесли, например, «Учение дона Хуана». Или «Бхагавадгиту».»

Да ничё бы не было. Это над�…