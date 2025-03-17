Из KATATONIA ушел Anders Nyström

Из KATATONIA ушел Anders NyströmБлог
В KATATONIA остается лишь один отец-основатель: Jonas Renkse. Сегодня он опубликовал следующее заявление: «Мы расстаемся с Anders Nyström. Это решение далось нелегко, но таков был единственный реалистичный путь, позволяющий всем нам выжить и двигаться дальше, учитывая творческие предпочтения и личные расписания.
Мы с Андерсом основали группу в 1991 году, и его влияние на фирменный звук отрицать невозможно. Но как бы печально все ни звучало, как есть так есть, жизнь продолжается, и каждый из нас пойдет той дорогой, что выбрал. Я желаю Андерсу всего наилучшего».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 83
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Комментарии
Тварь:
Ну так к этому все и шло, разве нет? Еще прошлый альбом, емнип, должен был быть сольником Ренксе и тогда были проблемы.
Кататония после 2003 года не особо интересна (сли…
Алексей:
Дед Аким:
Тяжелая эмоциональная сложная песня, далеко не каждая может достойно исполнить, так чтобы зацепило, Майли может
Вот это почему -то — не загрузилось , сейчас загружу,…
Дед Аким:
Дед Аким:
Все группы которые загружал, статусные, авторитетные, хочется для разнообразия кого-то молодого. Поп певиц тысячи, хотел бы выделить Майли Сайрус. Она красивая, но …
Александр:
Pvalerak написал(а):
))))) Дружище Христос, извини, деменция, импотенция + алкоголизм )) Вообщем старческий склероз )) Я люблю по балагурить, ну и по брюзжать по старико…
Юрий:
Pvalerak:
))))) Дружище Христос, извини, деменция, импотенция + алкоголизм )) Вообщем старческий склероз )) Я люблю по балагурить, ну и по брюзжать по стариковски )) С наилучшими по…
Sonne:
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плохой гена:
Ad Noctum:
Ветошь написал(а):
Кто-нибудь вообще у Гали после Gorgoroth слышал что-то интересное?
Ну так галина больше по эпатажу, чем по музлу. Справедливости ради, от �…
Ветошь:
Ну так к этому все и шло, разве нет? Еще прошлый альбом, емнип, должен был быть сольником Ренксе и тогда были проблемы.
Кататония после 2003 года не особо интересна (слишком уж они поменялись), но это логичный финал