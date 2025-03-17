Anders Nystrom
17.03.2025

Из KATATONIA ушел Anders Nyström

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В KATATONIA остается лишь один отец-основатель: Jonas Renkse. Сегодня он опубликовал следующее заявление: «Мы расстаемся с Anders Nyström. Это решение далось нелегко, но таков был единственный реалистичный путь, позволяющий всем нам выжить и двигаться дальше, учитывая творческие предпочтения и личные расписания.

Мы с Андерсом основали группу в 1991 году, и его влияние на фирменный звук отрицать невозможно. Но как бы печально все ни звучало, как есть так есть, жизнь продолжается, и каждый из нас пойдет той дорогой, что выбрал. Я желаю Андерсу всего наилучшего».

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1 comment

  • Тварь написал(а):

    Ну так к этому все и шло, разве нет? Еще прошлый альбом, емнип, должен был быть сольником Ренксе и тогда были проблемы.
    Кататония после 2003 года не особо интересна (слишком уж они поменялись), но это логичный финал

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