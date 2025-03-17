Из KATATONIA ушел Anders Nyström

В KATATONIA остается лишь один отец-основатель: Jonas Renkse. Сегодня он опубликовал следующее заявление: «Мы расстаемся с Anders Nyström. Это решение далось нелегко, но таков был единственный реалистичный путь, позволяющий всем нам выжить и двигаться дальше, учитывая творческие предпочтения и личные расписания.

Мы с Андерсом основали группу в 1991 году, и его влияние на фирменный звук отрицать невозможно. Но как бы печально все ни звучало, как есть так есть, жизнь продолжается, и каждый из нас пойдет той дорогой, что выбрал. Я желаю Андерсу всего наилучшего».

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