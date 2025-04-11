Внезапный поворот! Anders ‘Blakkheim’ Nyström: «Я никогда не говорил, что решил отказаться от KATATONIA»

Ну и продолжая (не завершая) тему Anders ‘Blakkheim’ Nyström и KATATONIA, которые дают понять, что отличненько обходятся и без него, предвосхищая вопросы интервьюеров, Андерс в фб многословно объяснил, что и как получилось. Похоже, расставание не было таким уж гладким и желанным — а что будет дальше… вообще непонятно. KATATONIA A.D.?

«Из-за того, как все было интерпретировано, додумано, а в некоторых случаях даже сознательно искажено, я решил опубликовать пояснение к своему последнему заявлению. Размещаю его у себя на странице, потому что чувствую: соцсети KATATONIA — более не мое место.

О ситуации с «новым и старым» материалом KATATONIA, которую почему-то преподносят как основную причину моего ухода. Я нигде и никогда не говорил, будто хочу вернуть старое звучание и записать новый альбом в том же стиле с нынешним составом. Некоторые люди слишком старательно и поспешно выдают собственные домыслы за реальность. Что я на самом деле говорил, так это что если KATATONIA остается гастролирующей группой, мы обязаны включать в сет-листы фрагменты всех этапов нашей истории — из уважения к разным периодам и их фанатам. Это было бы справедливо.

Я же не строил иллюзий, будто плейлист вдруг полностью повернется к прошлому — разумеется, основная часть программы всегда будет строиться на актуальном материале. Однако группа откровенно плохо справляется с тем, чтобы, стремясь в будущее, оставаться на связи с прошлым. Так, я предлагал альтернативу: играть иногда специальные олдскульные концерты — как это делают на юбилейных шоу, исполняя целые альбомы. Но все это было разговорами с глухими.

Итог: старый материал по-прежнему на нуле. И честно говоря, мне надоело за него бороться.

Спросите, почему это вообще важно? Потому что, в отличие от некоторых, моя целостность как музыканта по-прежнему связана с прошлым команды. Мне ценен каждый шаг, каждый этап, который привел нас на следующий уровень. Нельзя просто взять и стереть, что было, забыть об истоках.

Если кому-то близок новый материал, а на старый плевать, или наоборот, — это тоже нормально. Но, на мой взгляд, вы теряете больше, чем я. Я был частью всего пути, и люблю его целиком.

Теперь о том, будто я «слишком давно ни в чем не участвовал», а также «десять лет ничего не приносил в группу, потому мои слова больше ничего не значат». Ладно, давайте подробнее.

Я действительно давно не участвую в живых выступлениях, это правда. Жизнь — сложная штука: так вышло, что я не смог поехать в первые два тура в 2023 году. На первый я нашел замену, на второй — не получилось, и с полным основанием могу быть обвинен в том, что поставил группу в сложное положение. Им пришлось использовать вместо моих партий записанные дорожки. Однако похожая ситуация случалась и ранее, когда Roger не смог поехать в тур — тогда я играл, а его партии звучали с подложки. Да, то был странный компромисс, но лучше, чем просто все отменить.

Тем не менее, в начале лета 2023, когда приближался сезон фестивалей, мне прямо сказали: «Группа решила продолжать использовать бэк-дорожки вместо того, чтобы тебя возвращать». Что, в этом тоже я виноват? Должен нести ответственность за то, что группа пошла по такому пути? У меня вообще выбор был?

В это же самое время Jonas внезапно покинул BLOODBATH, приближался концертный сезон, и мне пришлось сосредоточиться, потратить кучу времени и услий, чтобы удержать тот бастион. В итоге, проведя напряженный сезон, мы оба выполнили все обязательства перед концертным графиком обеих команд.

Через некоторое время я узнал, что Роджера из KATATONIA попросили. И что нас с ним на концертах заменили новыми гастрольными участниками. Я связался с Йонасом, предложив: давай немного притормозим и обмозгуем ситуацию. Ответа не последовало. Коммуникация в группе на тот момент уже полностью отсутствовала — и виноваты в этом все.

Возможно, дело в сложной истории наших взаимоотношений (мы оба из тех людей, что всегда правы), может, в личностных особенностях; может, во всем сразу. Мы уже не раз оказывались на пределе. Проклятие KATATONIA.

Теперь ко второй части — мол, «не вносил вклад в последние 10 лет». Кто может оценить, сколько времени, усилий и даже жертв я принес, чтобы ставить команду в приоритет в течение трех десятилетий? Или вы думаете, если я не числюсь в буклете как автор песни или альбома, значит, я ничего и не делал? Да вы понятия не имеете, сколько вещей я брал на себя, чтобы Jonas мог заниматься тем, что он любит больше всего: писать песни.

Вы имеете представление, какие решения я принимал в процессе записи, сведения, продюсирования (включая прекрасные песни Jonas)? Как это все отлаживалось творчески и художественно? Сколько визуальных концепций я создал — логотипы, обложки, символику, дизайн мерча — все это вот, с самого начала истории KATATONIA?

Как оценить усилия по бесконечной переписке, переговорам, в решении конфликтов, от которых остальные просто отмахивались, а я, поднимая сложные темы, в итоге выглядел «плохим парнем»? Сколько денег я сэкономил группе просто потому, что не сваливал в туман, когда все шло наперекосяк? Такие вещи никто не вписывает в буклет и станицы википедии, но именно они заставляют колесики бесперебойно вращаться. Быть профессиональным музыкантом — это гораздо больше, чем просто написать песню.

Я не утверждаю, мол, в одиночку «совершенствовал» KATATONIA. Я бы не смог! Это совместные усилия, и каждый участник внес свою долю. Но когда никто не хотел двигаться дальше — я шел. Так что перед тем, как ставить чью-либо «значимость» под вопрос, — хорошенько подумайте.

Возможно, те, кто познакомился с группой только в последние годы, и не осознают, что треть нашей жизни прошла до того момента, когда они впервые о нас услышали. У нас есть история. Так что если вы воспринимаете KATATONIA только как проект Jonas, с его авторством последних альбомов — вперед, продолжайте жить в пузыре!

Я не умаляю его значения: он и сооснователь, и основной автор (ныне), и пользуется заслуженным признанием. Я всегда хотел, чтобы он был фронтменом. 20 лет назад я сам на этом настаивал! И никто у него не отнимет важнейшей роли. Однако все это не значит, будто у него есть исключительное право на имя KATATONIA. Это всегда было наше общее детище — в чем, собственно, и заключается суть вопроса.

Посему юридически и, скажем так, духовно у нас два варианта: либо команда уходит в спячку, после чего каждый идет своим путем под новым названием, либо мы вместе признаем право обоих использовать название KATATONIA. Раз Jonas решил выпускать новый альбом самостоятельно — значит, выбран второй вариант. И в этом случае я не исключаю, что сам займусь «заброшенными» вещами из прошлого.

Потому что, знаете, когда мы пребываем в странной неопределенной ситуации, пока все не пережито внутренне и не улажено юридически, продолжать играть концерты — это одно. Но вот выпускать новый альбом, записывать его с новым составом, устраивать фотосессии и снимать клипы, не сказав мне не единого слова — совсем другое. При этом переписывая официальную биографию — в текст, полный противоречий. Как это комментировать?..

Напоминаю, что несколько лет назад City Burials задумывался как первый сольник Йонаса, он не должен был выходить под маркой KATATONIA. Именно я убедил его сделать из этого материала «возвращенческий» альбом группы, чтобы красиво прекратить период «временной заморозки». Пока я не вмешался, он хотел делать сольный релиз.

Что же поменялось сейчас? Я думал, что он снова вернется к идее сольной карьеры — для этого, естественно, не нужно было бы моего разрешения, и я б его всячески поддержал. Но мы видим анонс под названием KATATONIA, реализованный в рамках контракта, под которым стоит мое имя! И еще — вы заметили, что из логотипа пропала птица, а шрифт изменили? Зачем? То был художественный выбор или попытка подвести некую черту?

Я никогда не говорил, что решил уйти или отказаться от KATATONIA. И никто этого от меня не требовал — до прошлого месяца, когда мне сообщили: «группа хочет тебя официально заменить». Некоторые говорят, мол, ну ты ж предполагал, разве нет?.. Если тишина считается формой общения — то, наверное, да. Значит, так заканчиваются некоторые истории.

И хотя я официально согласился расстаться с текущей версией «группы», со своим наследием в KATATONIA я не расстанусь никогда. Оно останется со мной — даже за пределами этой жизни.

Вечно в поисках альтернативной развязки,

Anders ’Blakkheim’ Nyström»

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