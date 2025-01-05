ANATHEMA’манам: вышел дебютный альбом WEATHER SYSTEMS

Как вы помните, ANATHEMA де-факто перестала существовать в 2020-м. С тех пор из ее осколков появился проект Vincent Cavanagh THE RADICANT и, насколько позволяла ситуация, WEATHER SYSTEMS Daniel Cavanagh. Второй, в силу проблем с психическим здоровьем Дэниела, продвигался медленно, и лично я так привыкла к этому статусу терапевтического долгостроя, что и не заметила, как в конце сентября 2024 дебютный альбом Ocean Without A Shore таки был реализован — а на 2025-й уже даже объявлен европейский тур в его поддержку.

В работе над диском принял участие мультиинструменталист Daniel Cardoso, который играл на барабанах в альбомах ANATHEMA Distant Satellites и The Optimist, а продюсером выступил Tony Doogan, также работавший над The Optimist. Плюс ряд приглашенных вокалистов, плюс Дэнни, играющий на пианино, клавишных, акустических гитарах, электрогитарах и на басу. Также он, разумеется, написал всю музыку — часть которой выросла из наработок к потенциальному, но так и не вышедшему двенадцатому диску ANATHEMA.

Немудрено, что материал вызовет знакомые ассоциации: WEATHER SYSTEMS, не являясь ни повтором, ни пародией, ни попыткой войти в те же реки, — в большей степени «анафемный» наследник, чем арт-роковый THE RADICANT. Хотя и немного другой. Ну а на будущих концертах, помимо Ocean Without A Shore, разумеется, будет звучать много старых вещей.

Кто еще не оценил диск — слушаем (он правда хорош), ну и, понадеемся, со здоровьем и поведением автора будет все хорошо.

<a href="https://weathersystems.bandcamp.com/album/ocean-without-a-shore">Ocean Without A Shore by Weather Systems</a>

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