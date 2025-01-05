ANATHEMA’манам: вышел дебютный альбом WEATHER SYSTEMS

ANATHEMA’манам: вышел дебютный альбом WEATHER SYSTEMSБлог
Как вы помните, ANATHEMA де-факто перестала существовать в 2020-м. С тех пор из ее осколков появился проект Vincent Cavanagh THE RADICANT и, насколько позволяла ситуация, WEATHER SYSTEMS Daniel Cavanagh. Второй, в силу проблем с психическим здоровьем Дэниела, продвигался медленно, и лично я так привыкла к этому статусу терапевтического долгостроя, что и не заметила, как в конце сентября 2024 дебютный альбом Ocean Without A Shore таки был реализован — а на 2025-й уже даже объявлен европейский тур в его поддержку.
В работе над диском принял участие мультиинструменталист Daniel Cardoso, который играл на барабанах в альбомах ANATHEMA Distant Satellites и The Optimist, а продюсером выступил Tony Doogan, также работавший над The Optimist. Плюс ряд приглашенных вокалистов, плюс Дэнни, играющий на пианино, клавишных, акустических гитарах, электрогитарах и на басу. Также он, разумеется, написал всю музыку — часть которой выросла из наработок к потенциальному, но так и не вышедшему двенадцатому диску ANATHEMA.
Немудрено, что материал вызовет знакомые ассоциации: WEATHER SYSTEMS, не являясь ни повтором, ни пародией, ни попыткой войти в те же реки, — в большей степени «анафемный» наследник, чем арт-роковый THE RADICANT. Хотя и немного другой. Ну а на будущих концертах, помимо Ocean Without A Shore, разумеется, будет звучать много старых вещей.
Кто еще не оценил диск — слушаем (он правда хорош), ну и, понадеемся, со здоровьем и поведением автора будет все хорошо.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 30
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Комментарии
Спадар Антось:
Polyphemus написал(а):
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Таксама пра яго адразу падумаў.…
Anastasiya:
Тварь написал(а):
Чую, будет судебная тяжба.
Нет, не будет. Джим уже прокомментировал последние новости:
«Для меня NEVERMORE всегда будет ассоциироваться со вр…
Polyphemus:
Пусть на вокал зовут парня из норвежского Communic — эта группа и так была копией Nevermore всегда.…
Тварь:
Тут интересно — кому принадлежат права на название группы? Дейн и Джим были раньше, хотя Джефф вроде тоже с ними пришел из Святилища. А вот Ван появился гораздо позже…
Другой Александр:
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Другой Александр написал(а):
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Плуг666 написал(а):
Поздно лепить отмазы. Дошутился
Чё? Какие шутки? Перечитай мой предыдущий комент здесь, последнее предложение. Я там серьёзно написал кт�…
Плуг666:
Другой Александр написал(а):
Эээ… Ты говоришь: «гонишь на наш музон»? А каким местом ты к унылому творчеству группы Absurd отношение имеешь? Или ты не понял, про ч�…
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Юрий написал(а):
NEVERMORE Аd , очередная группа появится с подобной приставкой ?! ))
MAYBEMORE…
Спадар Антось:
Там стала вядома, што яшчэ ў жніўні памёр Sean Blosl, гітарыст SANCTUARY, на месца якога прыйшоў Loomis.…
Jean-Jacques Huyac:
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Другой Александр:
Дед Аким написал:
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Другой Александр:
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