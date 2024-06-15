Vincent Cavanagh The Radicant
15.06.2024

Vincent Cavanagh (ex-ANATHEMA) показал новый проект THE RADICANT

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Дорога ANATHEMA как мы ее помним и любим, кажется, окончена — ибо даже если психическое состояние Дэнни улучшится настолько, что он cможет вести полноценную нормальную жизнь, активно функционировать в режиме туров/стрессов/переездов он наверняка не сумеет. Косвенно эту мысль подтвердил Vincent Cavanagh, анонсировав свой новый проект THE RADICANT. И если вы скучали по его голосу, его истинно британскому мелодизму и британской же меланхолии, то уже в июле явится миник We Ascend. Впрочем, судя по первой теме «Zero Blue», ANATHEMA-заменителем в полной мере это не будет.

«Я ждал этого дня долгое время, — представляет свою работу Винсент, — после долгих лет работы с различными артистами и арт-проектами, я наконец готов показать собственную музыку под названием THE RADICANT».

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