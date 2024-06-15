Vincent Cavanagh (ex-ANATHEMA) показал новый проект THE RADICANT

Vincent Cavanagh (ex-ANATHEMA) показал новый проект THE RADICANTНовинки и новости
Дорога ANATHEMA как мы ее помним и любим, кажется, окончена — ибо даже если психическое состояние Дэнни улучшится настолько, что он cможет вести полноценную нормальную жизнь, активно функционировать в режиме туров/стрессов/переездов он наверняка не сумеет. Косвенно эту мысль подтвердил Vincent Cavanagh, анонсировав свой новый проект THE RADICANT. И если вы скучали по его голосу, его истинно британскому мелодизму и британской же меланхолии, то уже в июле явится миник We Ascend. Впрочем, судя по первой теме «Zero Blue», ANATHEMA-заменителем в полной мере это не будет.
«Я ждал этого дня долгое время, — представляет свою работу Винсент, — после долгих лет работы с различными артистами и арт-проектами, я наконец готов показать собственную музыку под названием THE RADICANT».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 48
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Комментарии
Зануда:
Другой Александр:
Какая-то румынская Ария. Остальное творчество не слышал, но этот трэк прнравился:
Trooper — Vlad Tepes
https://youtube.com/watch?v=6e4nyo9ber0&pp=ygUSdHJvb3BlciB2bGFkIHRlcGVz…
juris:
juris:
Ветошь:
Дружище Христос:
DimaCar написал(а):
Вокруг имени Judas Priest уже образовался своеобразный ореол непогрешимости и я не уверен что это так уж хорошо. Выйди эта работа под другим образом…
Sonder77:
Potato Lich написал(а):
Альбом и правда хорош. Как, кстати, и предыдущий. Дедушки в отличной форме.
Очень приятно, что даже Кирк Хэммет, один из величайших гитаристов…
Ad Noctum:
DimaCar написал(а):
Вокруг имени Judas Priest уже образовался своеобразный ореол непогрешимости
Ну х/з, х/з, что там, и для кого там образовалось. Альбомы с Demolition …
MrT:
Ну якщо врахувати,що дружина і він православні то все зрозуміло. » Бо телефон це забавка сотони!» Да і чесно кажучи розповідати такі історії в 2024 році це як лікувати р…
Илюха ноготочки:
Да он наверно телефон на водку в ломбарде обменял, чего рассказывает то.…
DimaCar:
Вокруг имени Judas Priest уже образовался своеобразный ореол непогрешимости и я не уверен что это так уж хорошо. Выйди эта работа под другим образом и именем, возможно ни…
Potato Lich:
Альбом и правда хорош. Как, кстати, и предыдущий. Дедушки в отличной форме.
Очень приятно, что даже Кирк Хэммет, один из величайших гитаристов мирового уровня в рок-м…
Писюн с глазами:
Чорны написал(а):
Охуенно.
Наверное начну выходить из запоя после этого трека.
Ну чего, как ты там? Если что, лучше капельника зови.…
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