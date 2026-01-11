Романтическая коллекция: вышел камбэк-альбом FOR MY PAIN… «Buried Blue»Новинки и новости
Как было анонсировано в прошлом году, сентиментальные души, чувствительные к финскому готик-металу, получили своей январский подарок: суперпроект FOR MY PAIN… выпустил второй альбом Buried Blue — спустя 23 года после дебютника Fallen. Мужички за этот период, понятное дело, постарели, обросли бородами и сединой — однако убаюкивающе-сладостного настроя не растеряли, и если кому нужен проездной в романтический готик-метал период нулевых, то он уже готов к выдаче в ближайшем стрим-киоске.
Фронтмен Juha Kylmänen: «Звучит, конечно, немного безумно, но мы подняли группe из могилы, построили студию, основали рекорд-лейбл, и все это пока писался альбом. Над музыкой работалось с удовольствием, местами даже легко. Как, знаете, открываешь бутылочку хорошего вина и, наливая его в бокал, слышишь приятный мягкий звук? «Пробка» в этой бутылочке, то бишь техническая часть процесса, была непроста, однако… что ж. Уставшие, с мешками под глазами, мы все-таки сделали все именно так, как хотели. Главное, нам в кайф играть вместе — плюс мы все четко видим дальнейшее направление. Buried Blue демонстрирует, чего способна добиться группа отличных музыкантов-единомышленников».
