charon band reunion
07.09.2025

Финский готик-могильник восстал: вернулись POISONBLACK и CHARON

Помните, в прошлом году встрепенулись FOR MY PAIN…? C 2023-го происходят активные шевеления в POISONBLACK, и вот еще один недавний камбэк ностальгической серии (нет, покамест не SENTENCED): группа CHARON, последний альбом которой, Songs For The Sinners, вышел 20 лет назад.

«Обсуждения, что неплохо бы записать что-то новое, начались давно, еще перед анонсом реюнион-тура ‘Fall Of Angels’, — пишет команда (а тур по Финляндии, к слову, идет прямо сейчас; все его концерты солд аут), — принести на выступления что-нибудь свежее, а также восстановить связи с аудиторией полноценно. Новый сингл «Fall Of Angels» — это гибрид современного CHARON, а также мелодичного, эмоционально глубокого материала, характерного для наших нулевых. Иными словами, эта тема — наилучшее, наиболее репрезентативное воплощение нашей команды».

  • G D написал(а):

    Только готохерочки уже детишек в школу ведут, им нет времени это слушать :(
    P.S. А забулдыга Вилле (не тот) видимо понял, что никому его суоми эксперименты не нужны, и решил попробовать реанимировать то, что приносило мало-мальски стабильный гешефт.
    P.P.S. Если будет воссоединение Sentenced — для меня это будет величайшее свинство в истории тяжёлой музыки. Вот.

    >>>

