Финский готик-могильник восстал: вернулись POISONBLACK и CHARON

Помните, в прошлом году встрепенулись FOR MY PAIN…? C 2023-го происходят активные шевеления в POISONBLACK, и вот еще один недавний камбэк ностальгической серии (нет, покамест не SENTENCED): группа CHARON, последний альбом которой, Songs For The Sinners, вышел 20 лет назад.
«Обсуждения, что неплохо бы записать что-то новое, начались давно, еще перед анонсом реюнион-тура ‘Fall Of Angels’, — пишет команда (а тур по Финляндии, к слову, идет прямо сейчас; все его концерты солд аут), — принести на выступления что-нибудь свежее, а также восстановить связи с аудиторией полноценно. Новый сингл «Fall Of Angels» — это гибрид современного CHARON, а также мелодичного, эмоционально глубокого материала, характерного для наших нулевых. Иными словами, эта тема — наилучшее, наиболее репрезентативное воплощение нашей команды».
G D:
Только готохерочки уже детишек в школу ведут, им нет времени это слушать :(
P.S. А забулдыга Вилле (не тот) видимо понял, что никому его суоми эксперименты не нужны, и р�…
Sovic:
W8tan:
Ых:
Возможно, тут уже решает, что делать, не группа, а её менеджмент.
Хотя Алекс и Пол давно известны своим сволочизмом.…
Ігор:
Алексей:
Атлична например!!!) Любимая польская БМ банда!!! Альбомчег бы поскорей!) …
Anastasiya:
Ых написал(а):
В домогательствах и насилии над личностью теперь решили обвинить Роба Барретта из Cannibal Corpse.
История тухлая, жертва абьюза уже пыталась обвинят�…
Ых:
В домогательствах и насилии над личностью теперь решили обвинить Роба Барретта из Cannibal Corpse.
История тухлая, жертва абьюза уже пыталась обвинять в подобном других �…
Другой Александр:
Чувак щас участвует в новом проекте Destruction Ritual. В группе ебашат ещё два чела. У одного за спиной несколько групп, чьи имена мне ни о чём не говорят. У другого послужно�…
Дед Аким:
Чтобы оценить кавер, надо знать оригинал, оригинал мировой шедевр
Meat Loaf Feat. Marion Rave…
Дед Аким:
Виктор (похожий, но не тот) написал(а):
Дед Аким написал(а):
Красавчик
Слушай, от тебя вот постоянно слышно «красавчик», «альфа-самец» и т. д. Ты наверное бисексу…
Виктор (похожий, но не тот):
Дед Аким написал(а):
Красавчик
Слушай, от тебя вот постоянно слышно «красавчик», «альфа-самец» и т. д. Ты наверное бисексуал, да?…
Дед Аким:
Стихи на высочайшем уровне:
Мы шли дорогой горемык искать свою судьбу
В одной деревне на ночлег старик пустил в изб…
