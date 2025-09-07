Финский готик-могильник восстал: вернулись POISONBLACK и CHARON

Помните, в прошлом году встрепенулись FOR MY PAIN…? C 2023-го происходят активные шевеления в POISONBLACK, и вот еще один недавний камбэк ностальгической серии (нет, покамест не SENTENCED): группа CHARON, последний альбом которой, Songs For The Sinners, вышел 20 лет назад.

«Обсуждения, что неплохо бы записать что-то новое, начались давно, еще перед анонсом реюнион-тура ‘Fall Of Angels’, — пишет команда (а тур по Финляндии, к слову, идет прямо сейчас; все его концерты солд аут), — принести на выступления что-нибудь свежее, а также восстановить связи с аудиторией полноценно. Новый сингл «Fall Of Angels» — это гибрид современного CHARON, а также мелодичного, эмоционально глубокого материала, характерного для наших нулевых. Иными словами, эта тема — наилучшее, наиболее репрезентативное воплощение нашей команды».

Количество просмотров: 254