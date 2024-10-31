Вы не звали, а они приперлись! Воссоединилась финская группа FOR MY PAIN…Новинки и новости
Много чего оживает в хэллоуиновскую ночь — и вот, среди ведьм, битлджусов, вампиров, темных принцесс и тыкв нарисовался позабытый еще лет двадцать назад финский проект FOR MY PAIN…, собравший музыкантов самых разных команд (в свое время там значился даже Tuomas Holopainen), чтобы сладко ныть, как в начале нулевых ныли все финские гот-металисты, вдохновленные блистательной карьерой HIM.
В 2003 году FOR MY PAIN… выпустили дебютник Fallen — и он, даже с учетом десятков конкурентов, был вполне неплох, однако в силу того, что музыканты были заняты в других коллективах (NIGHTWISH, ETERNAL TEARS OF SORROW, CHARON и пр.), запала на дальнейшее не хватило. До 2023 года.
Именно тогда пошли шевеления — и в 2024-м, затравки ради, команда выпустила пару синглов. А сегодня, в чернейшую ночь года, музыканты сообщили, что уже записали второй свой студийник, он выйдет в 2025-м, и по этому праздничному поводу — еще одна новая песня, «WitchBitch Elite».
Аминь.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 114
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Комментарии
griwski:
А вот и вышел альбом. Пожалуй, заберу свои слова выше, выражающее предвзятость. Сингл вне контекста альбома воспринимался совсем иначе. Это очень хорошая пластинка …
Виктор:
Писюн с глазами написал(а):
вокал Ансельмо похож на натужный блев
Это классическая история. Когда разговоры про манеру вокала заменяют разговоры собстве…
Виктор:
Дружище Христос написал(а):
А, и да, Пантера — хуйня.
от глухомана вроде тебя другого мнения и не ожидалось…
Виктор:
Чингачгук написал(а):
Ну не придумали бы они, кто-нибудь другой бы придумал. Музыка это чистой воды физика, не надо здесь быть Айомми, чтобы фузз уметь. На гитар�…
Виктор:
Дружище Христос написал(а):
«Сабсы» не просто крутые, это начало начал, это основа, мать твою, тяжелой музыки, без них не было бы НИ-ЧЕ-ГО. Нравится тебе это или н…
40PT:
Писюн c глазами:
Чингачгук написал(а):
Не нравится саббат — можешь написать, что говно. Так собственно и делаю
Вполне здравая точка зрения.
Пантера — унылое говно. Или про ни…
Чингачгук:
Дружище Христос написал(а):
Виктор написал(а):
ну хотя конечно людям, которые на полном серьёзе пишут «сабсы крутые» уши назад уже не пришьёшь, потому что приш�…
Merzbow:
А что Тим? Поди снова будет нанимать частного детектива для убийства. Только уже не жены, а бывших членов группы.…
Дружище Христос:
Дружище Христос:
Виктор написал(а):
ну хотя конечно людям, которые на полном серьёзе пишут «сабсы крутые» уши назад уже не пришьёшь, потому что пришивать собственно давно уже н…
Писюн с глазами:
Виктор написал(а):
Александр написал(а):
Всех из группы считаете переоценёнными или по отдельности кто-то норм?
ну да, наверное Даймбэг по его мнению тоже пр…
Писюн с глазами:
Виктор написал(а):
ну хотя конечно людям, которые на полном серьёзе пишут «сабсы крутые» уши назад уже не пришьёшь, потому что пришивать собственно давно уже н…
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