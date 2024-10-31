Вы не звали, а они приперлись! Воссоединилась финская группа FOR MY PAIN…

Комментарии

Виктор: Писюн с глазами написал(а):

вокал Ансельмо похож на натужный блев Это классическая история. Когда разговоры про манеру вокала заменяют разговоры собстве…

Виктор: Дружище Христос написал(а):

А, и да, Пантера — хуйня. от глухомана вроде тебя другого мнения и не ожидалось…