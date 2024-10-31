For My Pain
31.10.2024

Вы не звали, а они приперлись! Воссоединилась финская группа FOR MY PAIN…

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Много чего оживает в хэллоуиновскую ночь — и вот, среди ведьм, битлджусов, вампиров, темных принцесс и тыкв нарисовался позабытый еще лет двадцать назад финский проект FOR MY PAIN…, собравший музыкантов самых разных команд (в свое время там значился даже Tuomas Holopainen), чтобы сладко ныть, как в начале нулевых ныли все финские гот-металисты, вдохновленные блистательной карьерой HIM.

В 2003 году FOR MY PAIN… выпустили дебютник Fallen — и он, даже с учетом десятков конкурентов, был вполне неплох, однако в силу того, что музыканты были заняты в других коллективах (NIGHTWISH, ETERNAL TEARS OF SORROW, CHARON и пр.), запала на дальнейшее не хватило. До 2023 года.

Именно тогда пошли шевеления — и в 2024-м, затравки ради, команда выпустила пару синглов. А сегодня, в чернейшую ночь года, музыканты сообщили, что уже записали второй свой студийник, он выйдет в 2025-м, и по этому праздничному поводу — еще одна новая песня, «WitchBitch Elite».

Аминь.

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