04.12.2025

И оно того стоило? Объявлен новый альбом SLAGMAUR «Hulders Ritual»

После невероятного трюка с «пропаданием в горах» окончательно — хотя и с задержкой почти в месяц — прояснилась промо-суть этой затеи. SLAGMAUR выпускают альбом Hulders Ritual с сопродюсером Snorre W. Ruch, и с невероятно пафосным релизом от Prophecy Productions («группа переписывает правила блэк-метала», «одни из немногих, кто предопределяет будущее жанра») нам показали первый сингл «Huldergeist».

Релиз альбома целиком назначен на 27 февраля, а стоило ли это все ажиотажа, слушаем и оцениваем.

