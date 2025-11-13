Snorre W. Ruch (THORNS) и General Gribbsphiiser (SLAGMAUR) пропали в норвежских горах

Будем надеяться, все обойдется, и спасатели, отправившиеся на поиски музыкантов, найдут их в полном порядке. Два дня назад Snorre W. Ruch (THORNS) и General Gribbsphiiser (SLAGMAUR) отметились в фэйсбуке, мол, собрались в длинный мальчишечий трип с ночевкой, взяв с собой камеры на фотосъемку горных пейзажей, еду и бухлишко. Спустя некоторое время их машину, не запертую, нашли в районе Tjønnstua. Следов самих музыкантов пока не обнаружено.

Поиск, организованный Красным крестом, пожарными и спасателями, передвигается по планируемому маршруту музыкантов; погодные условия в том районе довольно плохие: рапортуют о тумане и штормах. Телефон Snorre был обнаружен в машине, Rune Røstad aka General Gribbsphiiser телефона при себе не имел.

