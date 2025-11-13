runeogsnorre
13.11.2025

Snorre W. Ruch (THORNS) и General Gribbsphiiser (SLAGMAUR) пропали в норвежских горах

Блог

Будем надеяться, все обойдется, и спасатели, отправившиеся на поиски музыкантов, найдут их в полном порядке. Два дня назад Snorre W. Ruch (THORNS) и General Gribbsphiiser (SLAGMAUR) отметились в фэйсбуке, мол, собрались в длинный мальчишечий трип с ночевкой, взяв с собой камеры на фотосъемку горных пейзажей, еду и бухлишко. Спустя некоторое время их машину, не запертую, нашли в районе Tjønnstua. Следов самих музыкантов пока не обнаружено.

Поиск, организованный Красным крестом, пожарными и спасателями, передвигается по планируемому маршруту музыкантов; погодные условия в том районе довольно плохие: рапортуют о тумане и штормах. Телефон Snorre был обнаружен в машине, Rune Røstad aka General Gribbsphiiser телефона при себе не имел.

runeogsnorre

Количество просмотров: 66

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *