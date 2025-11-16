История о пропавших музыкантах — не фейк, а величайший социальный блэк-метал эксперимент!Блог
Если вы спросите, где были Snorre Ruch (THORNS) и General Gribbsphiiser (SLAGMAUR) шесть лет, есть ответ: планировали «величайший социальный блэк-метал эксперимент» — то бишь вброс на фейковом новостном сайте, что они ушли в горы побухать/потофкать, не вернулись, и теперь пару ищут спасатели, ищет милиция, и только древняя страшная бабка знает, в чем дело.
Как пояснил это детское дурачество (которое, к слову, могло стоить здоровья волонтерам-металхедам, которые реально могли отправиться искать) Slagmaur, мы имели возможность наблюдать в действии «Slagmaur Hulders Ritual»: художественный эксперимент, обернутого в псевдо-криминальную мистерию и основанный на древних скандинавских легендах о «bergtatt» — людях, похищенным скрытым, тайным народом.
«Это был также и социальный эксперимент. В эпоху, когда фейковые новости актуальны как никогда, пришло время позволить одному из ключевых элементов Hulders Ritual обрести жизнь в форме иллюзии — сценического трюка, созданного для проверки восприятия и мастерства повествования. Это также стало исследованием литературы и психологии — того, как мастер сценической магии создает иллюзию, и как человеческий разум интерпретирует идеально выстроенный трюк. Мы также хотели показать, что в мире, в котором доминирует искусственным интеллект, человеческое творчество все еще остается высшей силой.
Когда операция Master of Deceptions стартовала в 17:04 в четверг, она, как вирус, разнеслась по всему миру. Миллионы просмотров и десятки тысяч вовлеченных пользователей на нашем сайте за считанные часы.
Огромная благодарность Fosen Fire & Rescue, Гражданской обороне Норвегии и Красному Кресту, которые предоставили ресурсы и участвовали в части этой постановки — во многом во время урагана Эми и последовавшей экстремальной погоды.
Мы также выражаем большую благодарность всем посвященным, кто сумел промолчать о планируемой операции и держать ее в тайне так долго. Особая благодарность — нашим фанатам, и еще большая — хейтерам, которые не могли не открыть рот. Каждый срыв, каждый злой комментарий, каждое «я все понял» — делало именно то, что нам было нужно: подпитывало механизм. Ваше возмущение разнесло нашу историю дальше, чем могла бы любая платная реклама.
Вы пытались разрушить ритуал, но вместо этого сами стали ритуалом. Спасибо, что стали частью величайшего блэк-метал социального эксперимента — и самой успешной музыкальной промо-кампании XXI века».
Промо-кампанией чего именно, нам пока не сказали — но, в принципе, мне понравилась версия с норвежским ремейком «Горбатой горы».
Спадар Антось:
Bloody JJ написал(а):
Столько вопросов.
Что такое ержан?
Почему дед должен именно лететь?
Откула сведения о вялости дедова писюна? У большинства мужиков под полто…
Камерад Шайтан:
Bloody JJ написал(а):
Столько вопросов.
Что такое ержан?
Почему дед должен именно лететь?
Откула сведения о вялости дедова писюна? У большинства мужиков под полто…
Bloody JJ:
Столько вопросов.
Что такое ержан?
Почему дед должен именно лететь?
Откула сведения о вялости дедова писюна? У большинства мужиков под полтос, или сколько там ему, …
Александр:
Ни за что не поверю что у акынки хватит финансов слетать в какой-либо город…
Писюн с глазами:
Костя написал(а):
Так я не понял — Александр будет писать адрес или нет?
Да не, он зассал.…
Христос Не Воскрес:
вангую, если карма так повернет что сей «свинорылый грибо-генерал» действительно где потеряется или застрянет — хрен кто даже бровью поведет (и службы спасения и фан…
Ых:
Что победила — это она молодец )
Хотя шесть синглов за пять лет — как-то мало.
И в youtube почти ничего нет.
https://www.youtube.com/watch?v=FW6lpkM_dac…
kvltist:
блэк-метал пиар в Норвегии 90х — «пошли сожгём чего-нить святое/раскопаем мертвое/зарежем живое», та же туса в Норвегии 20х — «давай сделаем вид что в горах потерялись»…
jurgai:
увы, «блэк-метал социальные эксперименты» всё что остается «музыкантам», когда собственно с муз.творчеством беда… «удачи» эксперементаторам…
Костя:
Другой Александр:
Писюн с глазами написал:
Не смотрел вашу гору, но сомневаюсь, что фильм кринжовее вот этого инфантильного спектакля
Мне приколюха с сайтом понравилась. На…
Антон:
goremyka написал(а):
Эх, такой музыкант был. До сих пор жопа подгорает от того факта, что человек умер из-за недостатка денег на операцию. Хотя сейчас каким только з�…
Писюн с глазами:
Не смотрел вашу гору, но сомневаюсь, что фильм кринжовее вот этого инфантильного спектакля…
«Промо-кампанией чего именно, нам пока не сказали — но, в принципе, мне понравилась версия с норвежским ремейком «Горбатой горы».»
Похоже эксперимент выходит из под контроля)))
Не смотрел вашу гору, но сомневаюсь, что фильм кринжовее вот этого инфантильного спектакля
Писюн с глазами написал:
Не смотрел вашу гору, но сомневаюсь, что фильм кринжовее вот этого инфантильного спектакля
Мне приколюха с сайтом понравилась. Начинается как освещение будто бы реального происшествия, а потом по ходу дела всякая мистика в историю вплетается. И всё как будто взаправду и в реальном времени. Реализовано не очень убедительно, и поувлекательнее можно было бы историю написать наверное, но сама идея прикольная.
увы, «блэк-метал социальные эксперименты» всё что остается «музыкантам», когда собственно с муз.творчеством беда… «удачи» эксперементаторам
блэк-метал пиар в Норвегии 90х — «пошли сожгём чего-нить святое/раскопаем мертвое/зарежем живое», та же туса в Норвегии 20х — «давай сделаем вид что в горах потерялись»