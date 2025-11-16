История о пропавших музыкантах — не фейк, а величайший социальный блэк-метал эксперимент!

Если вы спросите, где были Snorre Ruch (THORNS) и General Gribbsphiiser (SLAGMAUR) шесть лет, есть ответ: планировали «величайший социальный блэк-метал эксперимент» — то бишь вброс на фейковом новостном сайте, что они ушли в горы побухать/потофкать, не вернулись, и теперь пару ищут спасатели, ищет милиция, и только древняя страшная бабка знает, в чем дело.

Как пояснил это детское дурачество (которое, к слову, могло стоить здоровья волонтерам-металхедам, которые реально могли отправиться искать) Slagmaur, мы имели возможность наблюдать в действии «Slagmaur Hulders Ritual»: художественный эксперимент, обернутого в псевдо-криминальную мистерию и основанный на древних скандинавских легендах о «bergtatt» — людях, похищенным скрытым, тайным народом.

«Это был также и социальный эксперимент. В эпоху, когда фейковые новости актуальны как никогда, пришло время позволить одному из ключевых элементов Hulders Ritual обрести жизнь в форме иллюзии — сценического трюка, созданного для проверки восприятия и мастерства повествования. Это также стало исследованием литературы и психологии — того, как мастер сценической магии создает иллюзию, и как человеческий разум интерпретирует идеально выстроенный трюк. Мы также хотели показать, что в мире, в котором доминирует искусственным интеллект, человеческое творчество все еще остается высшей силой.

Когда операция Master of Deceptions стартовала в 17:04 в четверг, она, как вирус, разнеслась по всему миру. Миллионы просмотров и десятки тысяч вовлеченных пользователей на нашем сайте за считанные часы.

Огромная благодарность Fosen Fire & Rescue, Гражданской обороне Норвегии и Красному Кресту, которые предоставили ресурсы и участвовали в части этой постановки — во многом во время урагана Эми и последовавшей экстремальной погоды.

Мы также выражаем большую благодарность всем посвященным, кто сумел промолчать о планируемой операции и держать ее в тайне так долго. Особая благодарность — нашим фанатам, и еще большая — хейтерам, которые не могли не открыть рот. Каждый срыв, каждый злой комментарий, каждое «я все понял» — делало именно то, что нам было нужно: подпитывало механизм. Ваше возмущение разнесло нашу историю дальше, чем могла бы любая платная реклама.

Вы пытались разрушить ритуал, но вместо этого сами стали ритуалом. Спасибо, что стали частью величайшего блэк-метал социального эксперимента — и самой успешной музыкальной промо-кампании XXI века».

Промо-кампанией чего именно, нам пока не сказали — но, в принципе, мне понравилась версия с норвежским ремейком «Горбатой горы».

