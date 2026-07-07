Fernando Ribeiro о новом альбоме: «MOONSPELL много делал разного за свою карьеру… был экстрим, были апокалиптические темы, был индустриальный рок. Куда же идти сейчас?..»Блог
3 июля вышел новый альбом MOONSPELL Far From God, вернувший внезапно в мягкий готик-рок, олдскульный, но без привкуса ностальгической плесени. Равно как и без ярко выраженных хитов. Приглушенно-романтичный, спокойный, доверительный, взрослый, непретенциозный, сделанный с душой и любовью к жанру. Вряд ли он войдет в число моих любимейших в дискографии группы, однако переслушан будет определенно.
«Честно говоря, после Hermitage я вообще не ощущал, чтоб во мне осталось вдохновение к музыке, — признается Fernando. — Я даже думал переключиться на написание книг, сочинять больше литературы. Плюс у меня свой лейбл, Alma Mater Books & Records, посредством которого я помогаю другим командам. Я даже открыл небольшой консалт-бизнес в музыкальной сфере… что скучновато, но по-своему необходимо.
Так что в музыку надо было снова влюбиться, что ли, потому что раньше вдохновение давалось легко, а сейчас поиск нужных звуков и слов занимает все больше времени и усилий. Тем не менее, в какой-то момент буквально прорвалось, стимулы посыпались один за другим. Одним из них, например, стал фильм «Носферату» Роберта Эггерса. Имхо, с годами люди потеряли суть оригинальной книги Стокера, все переключились на голливудских вампиров, подростковых вампиров и все такое. Развлекательный жанр, который упустил трагедию Дракулы/Носферату. А в фильме она проявилась, равно как и идеально подходящая эстетика, и саундтрек.
Когда мы выпустили первый сингл «Far From God», его сразу окрестили «гимном трагической вампирской любви».
Что же до альбома, то потребовалось немало душевных исканий в попытке нащупать его лейтмотив. MOONSPELL много делал разного за свою карьеру… был экстрим, были апокалиптические темы, был индустриальный рок. Куда же идти сейчас?.. По итогу оно сложилось практически само: чем дальше мы продвигались, тем яснее становился виден дальнейший путь».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 64
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Fernando Ribeiro о новом альбоме: «MOONSPELL много делал разного за свою карьеру… был экстрим, были апокалиптические темы, был индустриальный рок. Куда же идти сейчас?..»
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Комментарии
Камерад Шайтан:
Алексей:
Другой Александр:
А чё, беспалевно нельзя было делать, обязательно лицо надо было светить? Хотя может жалоб соседей на шум достаточно было чтоб нежелательное внимание привлечь.
ЗЫ: �…
the trve D.:
Писюн с глазами написал(а):
the trve Blackness написал(а):
без лишней скромности отметим, даже наш хозяин более внятное музицирование выдает (когда не совсем трезв)
А р…
Писюн с глазами:
the trve Blackness написал(а):
без лишней скромности отметим, даже наш хозяин более внятное музицирование выдает (когда не совсем трезв)
А разве он не всегда ужрат? …
the trve Blackness:
без лишней скромности отметим, даже наш хозяин более внятное музицирование выдает (когда не совсем трезв)…
Fredguitarist:
риффы даже какие-то есть, только кашеобразно всё это слушается — последний так последний, не велика потеря.…
40PT:
Не, ну гучыць бадзёра, даўно такога ня чуў, ды яшчэ сучаснага. …
понурый митолизд:
triller:
что-то послышалось от Within Temptation, немного от манер Аманды Sommerwille (вроде).
но в целом это лучше камелота и тем более нихтвиш.…
triller:
Христос (который) Иисус:
Тварь написал(а):
Там уже срач идет из-за фото Рогера с распятием на шее — мол, позер, что это за такое после Мардука, все блэк-металисты обращаются в христианст…
Тварь:
Там уже срач идет из-за фото Рогера с распятием на шее — мол, позер, что это за такое после Мардука, все блэк-металисты обращаются в христианство и т.д.…
куда-куда… на пенсию видимо