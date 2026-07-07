FERNANDO RIBEIRO
07.07.2026

Fernando Ribeiro о новом альбоме: «MOONSPELL много делал разного за свою карьеру… был экстрим, были апокалиптические темы, был индустриальный рок. Куда же идти сейчас?..»

Блог

3 июля вышел новый альбом MOONSPELL Far From God, вернувший внезапно в мягкий готик-рок, олдскульный, но без привкуса ностальгической плесени. Равно как и без ярко выраженных хитов. Приглушенно-романтичный, спокойный, доверительный, взрослый, непретенциозный, сделанный с душой и любовью к жанру. Вряд ли он войдет в число моих любимейших в дискографии группы, однако переслушан будет определенно.

«Честно говоря, после Hermitage я вообще не ощущал, чтоб во мне осталось вдохновение к музыке, — признается Fernando. — Я даже думал переключиться на написание книг, сочинять больше литературы. Плюс у меня свой лейбл, Alma Mater Books & Records, посредством которого я помогаю другим командам. Я даже открыл небольшой консалт-бизнес в музыкальной сфере… что скучновато, но по-своему необходимо.

Так что в музыку надо было снова влюбиться, что ли, потому что раньше вдохновение давалось легко, а сейчас поиск нужных звуков и слов занимает все больше времени и усилий. Тем не менее, в какой-то момент буквально прорвалось, стимулы посыпались один за другим. Одним из них, например, стал фильм «Носферату» Роберта Эггерса. Имхо, с годами люди потеряли суть оригинальной книги Стокера, все переключились на голливудских вампиров, подростковых вампиров и все такое. Развлекательный жанр, который упустил трагедию Дракулы/Носферату. А в фильме она проявилась, равно как и идеально подходящая эстетика, и саундтрек.

Когда мы выпустили первый сингл «Far From God», его сразу окрестили «гимном трагической вампирской любви».

Что же до альбома, то потребовалось немало душевных исканий в попытке нащупать его лейтмотив. MOONSPELL много делал разного за свою карьеру… был экстрим, были апокалиптические темы, был индустриальный рок. Куда же идти сейчас?.. По итогу оно сложилось практически само: чем дальше мы продвигались, тем яснее становился виден дальнейший путь».

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1 comment

  • Камерад Шайтан написал(а):

    куда-куда… на пенсию видимоhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

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