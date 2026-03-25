MOONSPELL
25.03.2026

MOONSPELL выпускают новый альбом. «Никакой политики, только болезненная романтическая любовь, вампиры и оборотни»

Новинки и новости

После пертурбаций в творчестве и жизни Фернандо, оборвав большую паузу в дискографии, MOONSPELL наконец объявил о выходе нового альбома. Диск будет называться Far From God, появится на Napalm Records 3 июля, и уже презентовано видео на его титульный трек. Скучали?

«Чтобы сочинить этот альбом, нам пришлось подождать музу, — рассказывает Ribeiro, — Но в итоге она не подвела и явила себя нам в прекрасном и таинственном виде. Пять лет мы бросали мяч, и, промахиваясь время от времени, сомневались: может быть, все, утрачено? Может, с новой музыкой покончено? Но я рад, что мы не сдались.

Far From God — наш крестовый поход против упадка стиля, наметившегося в последние годы, наше мрачное и уверенное заявление: MOONSPELL никуда не делся, и от трона мы отказываться не собираемся. Никакой политики, социальных сетей, интервенций, только болезненная романтическая любовь, вампиры и оборотни, так что мы вместе можем умереть под гнетом красоты, элегантно и мирно. Храни вас бог».

